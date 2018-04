Banky odměňují věrnost. KB považuje za bonus slevu v internetbankingu

Výhody, které přináší skutečnost, že jste věrným klientem jedné banky, by se daly shrnout do tří základních kategorií: sleva na poplatcích (kupříkladu za vedení běžného účtu), sleva na úrocích z úvěrů a úrokové zvýhodnění na spořicích produktech.

Slevy na poplatcích získáte v ČS, GE i Raiffeisenbank

Česká spořitelna vyrazila počátkem letošního roku do konkurenčního boje o přízeň klientů s tzv. Programem výhod. Prakticky jedinou podmínkou pro zařazení do tohoto programu je vlastnictví Osobního účtu České spořitelny. Není jen pro podnikatele.

Pokud ji splníte, můžete na svém běžném účtu dosáhnout slevy na měsíčních poplatcích v rozmezí 10 - 100 procent. Na nejvyšší slevu však dosáhne pouze ten, na jehož účtu ve sledovaném měsíci banka zaznamená kreditní obrat přinejmenším 100 tisíc korun nebo jeho celková bilanční suma v rámci finanční skupiny České spořitelny alespoň 5 milionů korun.

Podobný motivační program funguje již nějakou dobou v GE Money Bank. Podobně jako v České spořitelně je založen na vkladech uložených na účtu klienta. Minimální zůstatek ve výši 249 999,99 korun za sledované období (kalendářním měsíc) majiteli běžného účtu zaručuje stoprocentní poplatkové prázdniny.

A konečně na měsíčních pravidelných úložkách na běžný účet, případně na množství doplňkových služeb záleží, jak vysoké poplatky za jeho vedení nakonec zaplatíte v Raiffeisenbank. Pokud dosáhnete na poplatkové pásmo Extra a Prémium (2. a 3. pásmo), banka vám dokonce za používání účtu platí. Od letošních prázdnin je to 20 korun.

Zdarma povede váš běžný účet i Citibank, ovšem na běžném účtu právě v tomto finančním domě musíte mít uloženo alespoň 500 000 korun. Jestliže bude nižší, zaplatíte běžný měsíční poplatek 299 korun.

"Komerční banka zvýhodňuje klienty prostřednictvím balíčků běžných účtů," vysvětluje Michal Teubner z tiskového odboru banky a dále upozorňuje na skutečnost, že největších výhod klienti dosáhnou, když budou používat internetové bankovnictví či platebních karet.

Nižší úrok na hypotéce výměnou za běžný účet

Jedním ze způsobů, jak vyjadřují banky svým klientům dík za využívání dalších, tzv. navazujících služeb, je poskytování slev na úrokové sazbě z úvěru. To však zaujme nejvíce toho, kdo v dané bance žádá o hypoteční úvěr.

Úrokové zvýhodnění, které se pohybuje od 0,5 do 1 % je poměrně zajímavé a umožňuje žadateli ušetřit na měsíční splátce hypotéky i několik set korun. To vše kupříkladu za to, že si v bance žadatel založí nový bankovní účet. Využít ho lze třeba v ČSOB, GE Money Bank, Komerční bance či Raiffeisenbank.

Věrnost bance se může vyplatit také u spoření

Termínované vklady či spořicí účty nabízejí prakticky všechny velké banky u nás. Některé však jejich existenci spojují s konty bankovními. Dělá to Komerční banka a také GE Money Bank. Obě navyšují vyhlašované roční úrokové sazby u svých vkladových produktů o pár desetin procenta tomu, kdo zároveň využívá některého z jejich tzv. balíčkových kont.

"Při současném vedení konta Genius Active nebo Genius Gold činí navýšení úrokové sazby na spořicím účtu dvě desetiny procenta," vysvětluje Markéta Dvořáčková, mluvčí GE Money Bank.

Vývoj posledních několika měsíců nasvědčuje tomu, že se banky snaží dbát i na své dobré jméno. Nevsázejí přitom pouze na rozličné bonifikace a zvýhodnění. Dobře totiž vědí, co udělá jedno jediné doporučení známému.

A tak zatímco někde inkasují za každého doporučeného nového klienta můžete třeba v GE Money Bank získat 300 korun. Tutéž částku přitom obdrží podle Dvořáčkové jak ten, kdo nováčka doporučil, tak i samotný doporučený.

Doporučit a získat odměnu (dárek) za nového klienta, tak fungují i motivační soutěže v mBank. Nazývá je mKlubem a ti "nejšikovnější klienti" dosáhli na vskutku hodnotné ceny. Ovšem momentálně banka podle získaných informací chystá nový loajální program, a to podobného typu jako jsou slevy při placení v obchodech platební kartou.