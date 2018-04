Banky opět zvýšily požadavky na příjem žadatelů o hypotéku

Pro čtenáře jsme již potřetí připravili ilustrační obecný příklad, ve kterém v půlročních intervalech sledujeme vývoj požadavků bank na čistý měsíční příjem u dvou typů žadatelů.

První šetření proběhlo v říjnu minulého roku, druhé letos v dubnu. Pro názorné porovnání zůstávají shodné veškeré parametry obecného příkladu - typ žadatele, hodnota zástavy a požadovaná výše úvěru. Na základě zaslaného příkladu banky uvedly své požadavky na příjem, vybraly vhodný hypoteční produkt včetně úrokové sazby a měsíční splátky.

parametry obecného příkladu Žadatel kupuje byt za 2 miliony korun. Tento byt, jehož zástavní hodnota jsou též 2 miliony korun, dá do zástavy. Požaduje hypotéku ve výši 1,6 milionu korun, 400 tisíc korun má našetřeno. Byla zvolena pětiletá fixace úrokové sazby a splatnost hypotéky 20 let. Pro příklad jsme vybrali dva typy žadatelů:

1. žadatel - jednotlivec

Svobodný člověk, o úvěr žádá sám, zaměstnanec, nemá žádné jiné závazky, nesplácí úvěr, nevlastní kreditní kartu.



2. žadatel - tříčlenná rodina

Manželé ve věku 32 a 35 let, dítě do 10 let, oba zaměstnanci, žádné jiné závazky nemají, nesplácejí úvěr, nevlastní kreditní kartu.

Nejvyšší příjem žádá Raiffeisenbank a UniCredit Bank

V dubnu byly rozdíly v minimálním čistém měsíčním příjmu velmi vysoké, požadované příjmy se pohybovaly od 19 tisíc až po 31 tisíc u jednotlivce, resp. od 24 tisíc do 38 tisíc u rodiny. Nyní až na některé výjimky se požadavky bank sobě více přiblížily.

Nejnižší příjem pro jednotlivce žádá Volksbank, pro schválení hypotéky jí stačí 18 tisíc korun. Další v pořadí nižších příjmů, kolem 19 tisíc korun čistého u jednotlivce, stačí žadateli u ČSOB, GE Money Bank a v Hypoteční bance.

Nejvíce – 27 700 korun - musí mít jednotlivec u Raiffeisenbank. Tato banka je tradičně (v dubnu ji předstihla Volksbank) nejnáročnější na příjmy, které musí žadateli každý měsíc přijít na účet.

Ostatní banky žádají od klientů jednotlivců příjmy od 20 tisíc korun (např. Poštovní spořitelna) až po 23 tisíc korun (mBank).

Pro druhý typ žadatelů, tříčlennou rodinu, požaduje nejnižší čistý měsíční příjem LBBW Bank – 22 tisíc korun a naopak nejvyšší – 30 tisíc korun – UniCredit Bank. Příjmy kolem 28 tisíc resp. 29 tisíc korun musí disponovat i žadatelé u Raiffeisenbank, Wűstenrot a Komerční banky.

Ostatní banky se "spokojí" s příjmy od 25 tisíc korun (GE Money Bank) až po 27 tisíc korun (např. Hypoteční banka).

Skokanem roku je Volksbank

Zajímavé posuny v nárocích bank na příjem žadatelů jsme zaznamenali jak proti šetření v dubnu, tak meziročně. Největší skoky v požadavcích jak u jednotlivce, tak u rodiny zaznamenala Volksbank. V dubnovém šetření byla nejnáročnější bankou, alespoň co se týče příjmu. Tehdy se její požadavek na příjem zvýšil o 13 tisíc korun. Nyní se banka opět vrátila k původní výši čistého příjmu, kterou vyžadovala před rokem.

"Výrazná změna v požadavcích byla způsobena tím, že změnou podmínek byl před půlrokem tento zájemce o hypotéku posuzován v kategorii 85% - 100% hypoték, kde platí přísnější pravidla. Banka změnila kritéria pro poskytování hypoték a žádost zařadila do 80% hypoték, kde platí mírnější podmínky," vysvětlila "skok" Lucie Hálová, mluvčí banky.

Dalšími bankami, které proti dubnu přehodnotily své nároky na příjmy ve prospěch žadatelů, jsou GE Money Bank, LBBW Bank a Raiffeisenbank. Požadované výše příjmů jak u jednotlivců, tak u rodiny snížily zhruba o tři tisíce korun.

Naopak vyšší příjmy než v dubnu požaduje především Komerční banka, u jednotlivce se jedná o tři tisíce korun a u rodiny dokonce o pět tisíc korun. ČSOB zvýšila minimální příjem pro rodinu o dva tisíce korun.

Ostatní banky, např. UniCredit Bank, Hypoteční banka a Poštovní spořitelna, žádají příjem vyšší o několik stokorun. Jediná Wűstenrot proti dubnu nezměnila požadavek na příjem ani u jednoho z žadatelů.

Úroková sazba 4,69 %, ale i 6,59 %

Pro žadatele z příkladu banky vybraly hypoteční úvěry, které vyhovují jejich požadavkům. Prakticky se jedná o shodné produkty, které jim nabídly v dubnu i v loňském říjnu.

Nabízený hypoteční produkt Česká spořitelna Ideální hypotéka ČSOB ČSOB Hypotéka GE Money Bank Hypotéka s účelem koupě nemovitosti Hypoteční banka Hypotéka do 85 % Komerční banka Hypoteční úvěr Klasik LBBW Bank IQ hypotéka na bydlení a rekreaci mBank mHypotéka Poštovní spořitelna Účelový hypoteční úvěr do 85 % Raiffeisenbank Hypoteční úvěr Klasik UniCredit Bank Hypoteční úvěr Individual Volksbank Standardní hypoteční úvěr do 80 % Wüstenrot hypoteční banka Hypotéka na vlastní bydlení do 85 % Zdroj: banky

V nabídce bank pro shodné parametry se můžeme setkat s až 2% rozdílem ve výši úrokových sazeb. Nejnižší úrokovou sazbu 4,69 % by klientovi nabídla Česká spořitelna a to u produktu Ideální hypotéka, kdy má klient možnost získat o 1 % nižší sazbu na polovinu úvěru. Druhou nejnižší sazbu pro pětiletou fixaci 4,99 % by dostali klienti u UniCredit Bank, ovšem při roční fixaci by mohli mít úrokovou sazbu 4,44 %.

Nejvyšší úrokovou sazbu pro pětiletou fixací (6,59 %) nabízí Raiffeisenbank. "Klientovi bychom ale raději nabídli sazbu s tříletou fixací, která by pro něj byla o procento výhodnější," upřesnil výši sazeb Tomáš Kofroň, mluvčí banky. Podobný přístup má i mBank, kde současná pětiletá úroková sazba činí 6,37 %, ale pokud by si klient sjednal variabilní úrokovou sazbu, úroky by činily 5,60 %.

Úrokové sazby proti dubnu snížilo pět bank, a tak jako u příjmu opět nejvíce Volksbank - o 1,2 %. U ostatních bank (např. GE Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit bank) se jedná řádově o jednu až tři desetiny procenta.

K významnému zvýšení sazeb proti loňskému dubnu nedošlo. Jde o zvýšení zhruba o dvě desetiny procenta, připojily se k němu např. Hypoteční banka, ČSOB a Poštovní spořitelna (shodně 5,49 %) a Komerční banka s LBBW Bank (shodně 5,29 %).

Měsíční splátky hypotéky zatíží rodinné rozpočty u naprosté většiny bank částkami mezi 10 tisíci až 11 tisíci korunami. Nejhlouběji sáhnou do kapes klienti Raiffeisenbak (12 tisíc korun) a nejlépe jsou na tom klienti GE Money Bank (8 677 korun).