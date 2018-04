Banky pomáhají po povodních: výhodné úvěry, odklady splátek a výměny bankovek

Balíčky pomoci připravila Česká spořitelna a Komerční banka

Převážně pro stávající klienty a své zaměstnance připravila Česká spořitelna tak zvaný balíček rychlé pomoci pro nápravu škod po povodních. Nejzajímavější službou je výměna vodou poškozených bankovek v hodnotě 1:1, kterou provádí banka zdarma. Když přinesete do banky bankovky poškozené povodní, dostanete za ně nepoškozené stejné nominální hodnoty. Běžně tak banka vyměňuje pouze bankovky celistvé a opotřebované především oběhem.

kolik činí běžná náhrada poškozené bankovky Chybí-li z plochy bankovky nejvýše 1/4, vyplatí banka 100 % její nominální hodnoty. Pokud chybí z její plochy 1/4-1/2, vyplácí banka 50 % hodnoty předložené bankovky. Je-li předloženo méně než 1/2-1/4 plochy bankovky, vyplácí banka 25 % její nominální hodnoty.

Česká spořitelna také slibuje přednostní obsluhu klientů z řad malých a středních firem postižených povodní, dále nabízí individuální přístup a nízké úrokové sazby. Pomoc mohou lidé využít i formou zmrazení úroků nebo splátek na 2 až 3 měsíce. Banka také v těchto případech odpouští vstupní poplatky, splacení úvěru bez sankcí a výhodnou úrokovou sazbu.

Navíc zaměstnanci banky, kteří potřebují volno na úklid po povodni nebo chtějí pomoci s odklízením škod, nemusejí čerpat dovolenou. Využít mohou dny určené běžně jako zdravotní volno či volno na charitu.

Jedinou podmínkou pro čerpání těchto výhod je, aby klienti místopřísežně písemně potvrdili, že byli zasaženi povodní.

Komerční banka nabízí výhodný úvěr až na 250 tisíc

Komerční banka na rozdíl od České spořitelny svou nabídku cílí nejen na stávající, ale i na nové. Povodňový úvěr obsahuje možnost čerpání úvěru od 30 až do 250 tisíc korun, se splatností do 6 let. Budete-li žádat o Povodňový úvěr, nebudete platit žádné poplatky za zpracování úvěru, za jeho správu a navíc vám bude úroková sazba snížená o 2,5 procentního bodu oproti běžné nabídce.

Lidé zasažení povodní, kteří mají v Komerční bance termínované vklady mohou své peníze předčasně vybrat bez jakýchkoli poplatků. Banka také umožňuje upravit splátkový kalendář, snížení splátek nebo dočasné přerušení splátek bez běžných sankcí.

Nabídka Komerční banky platí od 8. července až do konce roku 2009.

Zaměstnanci GE a UniCredit Bank vybírají na povodně

"Naše banka začala okamžitě organizovat interní sbírku finanční pomoci postiženým oblastem," sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí UniCredit Bank Tomáš Pavlík.

Podobně reagovala i GE Money Bank, která zřídila speciální účet pro příspěvky věnované zaměstnanci až do 18. července. Peníze budou použity na pomoc lidem v záplavových oblastech a nákup potřebných věcí prostřednictvím neziskových organizací, s nimiž banka spolupracuje. "Stejnou částkou, kterou se díky zaměstnancům GE Money takto podaří získat, podpoří zaplavené oblasti i společnost GE Money," vysvětlil počínání banky tiskový mluvčí Milan Kříž.