Banky: pozor na přehnané sliby a reklamní triky!

Tomáš Novák se rozhodoval, kam počátkem ledna vložit větší obnos peněz. „Po prohlášení ČNB, že je bankovní sektor stabilizovaný, jsem nic netuše vložil peníze na termínovaný vklad do Union banky a teď se jen divím,“ říká. A zároveň se ptá, zda se dá očekávat na bankovním trhu ještě nějaký otřes, nebo jestli jsme po pádu Union banky z nejhoršího venku? Podle bývalého ředitele Union banky Radovana Vávry se její příběh už nebude opakovat. Banky jsou bezpečné, ale... „Po uzavření Union banky považuji již všechny banky, které nabízejí služby jak drobným střadatelům, tak podnikům, za stejně bezpečné,“ říká Pavel Sobíšek, analytik HVB Bank.

I podle dalších odborníků by na tom měl být český bankovní sektor se zdravím dobře. To je dáno především tím, že většinu tuzemských bank vlastní silné zahraniční finanční skupiny, které mají na řešení případných problémů dostatek zdrojů. „V posledních letech prošel český bankovní sektor takovou transformací, že by se už podobné případy neměly opakovat,“ uklidňuje střadatele analytička České spořitelny Emilia Zampieri.

Přesto tvrdit, že osud Union banky nebo Plzeňské banky už žádnou jinou banku nemůže potkat, by bylo příliš optimistické. Zdeněk Sluka ze společnosti Sophia Finance k tomu uvádí: „Přijímání vkladů a půjčování peněz je obchod, který s sebou přirozeně nese určité riziko. Přestože je současný bankovní sektor bezpečný, žádná banka není imunní vůči potenciálním problémům. Proto podobné potíže zcela vyloučit nelze.“

Šuplík, nebo banka?

I přes ujišťování odborníků, že jsou bezpečné, budou lidé v tuzemské banky těžko hledat důvěru. Především ti, kteří během několika let vystřídali například Banku Bohemia Universal, Banku Haná či Union banku a leckde utrpěli finanční ztrátu nebo „jen" nepříjemnosti při výplatách vkladů. Nenajdou v nich, pokud budou spoléhat jen na státem pojištěné produkty, v současné době ani nijak zvláštní zhodnocení. Rozdíl mezi výnosem ze 100 000 korun uložených na rok na běžném účtu a stejnou částkou ponechanou bez úroků doma je po započtení inflace maximálně několik set korun. Avšak zatímco bankovní vklady jsou pro případ potíží bank pojištěny státem do výše 25 000 eur, doma nejsou peníze až na malé částky proti ztrátám pojištěny vůbec. Většina pojišťoven totiž hotové peníze z pojistek zcela vylučuje.

Hospodářské výsledky napoví

Patrně nejvíce o bance vypovídají její hospodářské výsledky. Pokud dlouhodobě vykazuje zdravý zisk a růst, je to nesporný znak její bezpečnosti. Při výběru banky by rozhodně neměla uniknout pozornosti ani její velikost a finanční síla. Největší bankovní kolosy jsou totiž „příliš velké na to, aby padly“, takže v případě jejich nesnází je možné očekávat významnou podporu od státu.

Na co naopak ohledy nebrat? Určitě se při výběru nenechat ovládnout reklamními triky. Důležitá jsou pouze jasná fakta. Jejich analýza vám sice zabere trochu času, ale zase budete usínat beze strachu, že o své těžce vydělané peníze přijdete. Buďte také ostražití před nápadně výhodnými nabídkami úročení. UŽ mnoho lidí zaplatilo za to, že se nechalo zlákat jedinečným výnosem. Většinou jde pouze o dočasný trik jak nalákat co nejvíce klientů, nebo se od začátku jedná o velice riskantní podnik.