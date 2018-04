Banky před Vánoci nadělují půjčky a bonusy

Připravili jsme přehled zajímavých akcí bank v předvánočním období. Banky jsou seřazeny podle abecedy.

Citibank: Slevy s kreditní kartou

Do 31. prosince trvá vánoční akce pro majitele kreditních karet Citi. Obchodní partneři Citi Clubu nabízejí slevy na své zboží až 25 procent, případně věcný dárek za nákup.

Citibank také před Vánocemi uvedla na trh novou půjčku. Úrok je od 9,99 procenta. Lidé zaměstnaní na plný úvazek si mohou půjčit až 400 tisíc korun, doktoři milion a živnostníci 600 tisíc korun. K půjčce nepotřebujete ani ručitele, ani účet u Citibank.

Česká spořitelna: Půjčku splatíme za vás

Až do poloviny prosince můžete získat půjčku zpět. V případě, že si sjednáte jakoukoli půjčku u České spořitelny a přesně odpovíte na tipovací otázku, banka za vás splatí celý úvěr. Přesná pravidla naleznete na internetových stránkách banky.

ČSOB: Zvýhodněný úvěr na bydlení a pouzdro na kreditku

ČSOB si na Vánoce připravila hlavně zvýhodněné úvěry na rekonstrukci nebo modernizaci bydlení. Klienti banky mohou získat až 600 tisíc korun bez ručitele. Do 10. prosince zájemci obdrží 100procentní slevu na vyřízení půjčky.

"Půjčku u nás klienti vyřídí rychle bez zbytečného protahování a peníze získají okamžitě na účet ještě v den uzavření smlouvy. Pak stačí, aby během následujícího půl roku doložili účty," říká Ivana Bohatcová, výkonná manažerka segmentu Bydlení a úvěry ČSOB.

Pokud máte svou platební kartu rádi uloženou v koženém pouzdře, pak je další akce ČSOB určena právě vám. Pouzdro získáte tak, že provedete do konce roku kreditní kartou alespoň tři transakce u obchodníka. Kartu si musíte pořídit do 10. prosince a na tři platby máte čas do konce roku.

GE Money Bank: Splacení půjčky bez sankce

GE Money Bank v prosinci odpouští některé poplatky. Když do konce roku uzavřete spotřebitelský úvěr, nečeká vás žádný poplatek či sankce za předčasné splacení. Týká se to všech klientů, kteří si zřídí Expres půjčku do konce roku 2010. Možnost bezplatné mimořádné splátky či předčasného splacení budou mít po celou dobu trvání půjčky, která může být od 24 až do 96 měsíců.

Další nabídka se týká kreditních karet. "Všem klientům, kteří si pořídí novou kreditní kartu MoneyCard Gratis, MoneyCard Plus nebo MoneyCard Gold do 31. prosince 2010, nabízí GE Money Bank po dobu prvních šesti měsíců od podpisu smlouvy nulovou úrokovou sazbu na platby kartou," doplňuje Milan Kříž z GE Money Bank. V podstatě můžete mít na kreditní kartě celých šest měsíců například minus deset tisíc a banka vám nebude počítat žádný úrok. Měsíční úrokové sazby se u těchto karet běžně pohybují od 1,79 do 1,99 procenta.

Komerční banka: Hypotéka s úrokovou sazbou od 3,75 procent

Komerční banka se zaměřila na výhodnou hypotéku. U vánoční hypotéky při tříleté fixaci dosáhnete na úrokovou sazbu 3,75 procenta. Pokud si však vyberete fixaci na pět let a déle, dostanete bonus ve výši čtyř tisíc korun. "Částku banka připíše na bankovní účet klienta v průběhu měsíce následujícího po uzavření smlouvy o hypotečním úvěru," doplňuje mluvčí banky Monika Klucová.

Akce trvá do 23. prosince, kdy musíte podat žádost o hypotéku a smlouva musí být definitivně uzavřena do 28. února 2011.

LBBW: Garantovaný úrok pro úvěr na bydlení

LBBW se osvědčily výhodné akce z letošního léta a podzimu. Proto opět nabízí časově omezené zvýhodnění. Nabídka však platí pouze do dneška, tedy do 3. prosince.

Speciální úroková sazba 3,79 procenta je určena pro jakýkoliv typ hypotečního úvěru na bydlení do 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti v minimální výši jeden milion korun. Akce se vztahuje na tříleté, čtyřleté a pětileté fixace.

Pro hypotéky do 90 procent zástavní hodnoty nemovitosti banka nabízí úrokovou sazbu 4,09 procenta. Podmínkou je ale zřízení Konta 5 za 50, čistý měsíční příjem domácnosti minimálně 25 tisíc korun a pojištění k úvěru.

Raiffeisenbank: Splácíte úvěr? Máte slevu

Raiffeisenbank na podzim snížila úrokové sazby spotřebitelských úvěrů. Minimální úroková sazba u Rychlé půjčky klesla z původních 9,8 procenta na 7,8 procenta. Půjčit si můžete od 50 do 500 tisíc korun se splatností až 72 měsíců.

Máte-li úvěr od Raiffeisenbank a poctivě ho splácíte, můžete se těšit na vrácení části peněz. "Pokud bude klient po celý rok svůj úvěr splácet, jednou ročně mu banka vrátí bonus ve výši jedné čtvrtiny měsíční splátky," upřesňuje mluvčí Tomáš Kofroň. O bonus nemusíte žádat, dostanete ho automaticky při dodržení uvedených podmínek. Akce se vztahuje na úvěry poskytnuté do konce letošního roku.

Navíc, když si k úvěru založíte navíc eKonto, budete mít vedení účtu šest měsíců zdarma. Kolik doopravdy ušetříte, záleží na vámi zvolených službách. Základní správa účtu stojí měsíčně 75 korun, za půl roku tak ušetříte 450 korun.

UniCredit Bank: Nový spotřebitelský úvěr s pevným úrokem

Jako dárek pod stromeček si UniCredit Bank připravila nový spotřebitelský úvěr Presto. Bez spolužadatele si můžete půjčit až 250 tisíc korun. Délka splácení je 12 až 84 měsíců. Pevná a garantovaná úroková sazba se pohybuje od 5,9 do 7,9 procent. Záleží na tom, zda k úvěru máte ještě pojištění nebo běžný účet.

Volksbank: Výhodný termínovaný vklad s bonusem

Jediná Volksbank vsadila na konzervativní bankovní produkt. Pokud si uložíte peníze na dvouletý termínovaný vklad, získáte docela slušnou úrokovou sazbu 2,53 procenta ročně (o termínovaných vkladech čtěte v našem předchozím článku). Navíc podle vložené částky dostanete zajímavý bonus. Při uložení 250 tisíc korun získáte 1 500 korun, při vložení půl milionu činí bonus 3 500 korun, za milion na termínovaném vkladu se můžete těšit na sedm tisíc korun a za milion a půl získáte deset tisíc korun.

Akce trvá do 20. prosince nebo do vyčerpání celkové částky vyčleněné bankou na bonusy.

Druhá zajímavá akce od Volksbank se týká hypoték. Na nové i refinancované hypoteční úvěry s úrokovou sazbou od 3,79 procent zaplatíte do 7. prosince poloviční poplatek za zpracování. To znamená, že do 7. prosince musíte zajít na pobočku a sepsat žádost o hypoteční úvěr. Na doložení potřebných dokumentů a sepsání smlouvy máte čas do konce ledna 2001.