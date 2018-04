Banky překotně zlevňují hypotéky

Proč došlo k takovému poklesu úrokových sazeb? Prozatím se neuskutečnilo očekávané zvýšení úrokových sazeb centrální bankou. Naposledy svou klíčovou úrokovou sazbu upravila koncem srpna. V září se tak již nestalo, následkem toho poklesly tržní sazby a banky mohly snížit i sazby hypotečních úvěrů. Především krátkodobé, zafixované na jeden rok. Do budoucna totiž úrokové sazby porostou, a proto se nyní ty s dlouhou fixací již nijak nesnižují.

Banky tohoto vývoje využily a snaží se nové klienty motivovat k uzavření smlouvy nízkým úročením, dokud je to možné. Přidaly se nakonec i ty banky, které ještě v polovině října tvrdily, že o změně sazeb prozatím neuvažují, příkladem je Wüstenrot a ČSOB. Jelikož na hypotečním trhu panuje velká konkurence, ke snižování sazeb nakonec přistoupily postupně téměř všechny banky.

A kce hypotečních bank

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Nejprve přišla Živnobanka s akcí, která byla vyhlášena na období od 6. září do konce listopadu. Úrokovou sazbu s fixací na jeden rok snížila na 3 %, pětiletou sazbu na 5% a navíc všem klientům, kteří si v tomto období sjednají hypotéku, garantuje nulový poplatek za vedení účtu po celou dobu trvání smlouvy. V září pak oznámila snížení sazeb na říjen Česká spořitelna a přidaly se Komerční banka, ČMHB a Raiffeisenbank. Koncem října tlaku podlehly Wüstenrot hypoteční banka (roční sazba klesla až na 2,95 %) a GE Capital Bank, Živnobanka provedla druhé snížení. Od 1. listopadu se přidala ČSOB a ČMHB místo dalšího snížení sazeb klientům nabídla 50% slevu na poplatku za zpracování hypotečního úvěru. 15. listopadu sazby znovu snižovala Raiffeisenbank, konkrétně roční úrokovou sazbu na hodnotu 2,99 %.

Některé z uvedených akcí jsou časově omezené. Kromě toho je nutné s růstem sazeb do budoucna skutečně počítat. Až vzrostou sazby na mezibankovním trhu výrazněji, nebudou si moci hypoteční banky takto nízké sazby dovolit. Proto kdo potřebuje hypotéku, měl by současné situace využít. Otázkou je, zda by zájemci o hypotéku neměli volit raději delší doby fixace, jelikož za rok již pravděpodobně získají sazbu vyšší. Nejvíce jsou totiž snižovány sazby s jednoletou fixací.



P očet poskytnutých hypotečních úvěrů v jednotlivých měsících

Počet nově poskytnutých úvěrů se o něco snížil, v říjnu bylo devíti sledovanými bankami poskytnuto o 235 nových hypoték méně než v září. Pokud by se záměr bank přilákat na nižší úrokové sazby nové klienty vydařil, mohl by se v listopadu počet nově poskytnutých úvěrů opět zvýšit.

P růměrná výše hypotečních úvěrů v jednotlivých měsících

V porovnání se zářím se snížil i celkový objem poskytnutých hypoték, a to přibližně o 220 mil. korun. Přesto však zájem o financování nemovitostí hypotečními úvěry neklesá, lidé si půjčují stále větší částky. Je to dlouhodobý trend, jak je dobře vidět z výše uvedeného grafu.

Souhrn za říjen 2004 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,87% Změna oproti minulému měsíci ò18 b.p.* Průměrná výše hypotéky 1 328 000 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 529 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 841 Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 58% Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 30 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 12%

Zdroj: Fincentrum

*18 bazických bodů = 0,18 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, Českomoravská hypoteční banka, ČSOB, eBanka, GE Capital Bank, HVB Bank, Raiffeisenbank, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.