Banky půjčí skoro všem. Ale kolik?

Jste-li v podobné situaci, dříve než se rozběhnete do banky, sedněte k internetu. Tam najdete dost přehledných kalkulátorů, pomocí nichž si uděláte orientační představu, jak na tom jste (odkazy jsou uvedeny v boxu na straně E1). U přepážky banky by to bylo složité – museli byste pro srovnání obejít několik ústavů a pracovníci by chtěli znát hodnotu nemovitosti, kterou použijete k zástavě. A o té vy zatím nemáte ani tušení.

Jakou maximální hypotéku poskytnou banky vybraným rodinám? ČTĚTE ZDE

Nejde jen o příjmy, ale i o pravidelné výdaje

Banka se rozhodne, kolik vám půjčí, když zná vaše příjmy a má podrobný přehled o výdajích. Počítejte s tím, že bude chtít vidět třeba i váš výpis z účtu a že si vás prověří v úvěrovém registru.

Kdo má s vyčíslením příjmů problém, může zvolit hypotéku bez jejich doložení. Poskytují ji například ČSOB, eBanka, Citibank a Raiffeisenbank. Klientovi však vyměří vysoký úrok a půjčí mu relativně málo peněz – třeba jen polovinu hodnoty nemovitosti, kterou bude dávat do zástavy.

Jste sami, nebo s rodinou?

Banku zajímá také rodinná situace, protože jiné je mít výplatu jen pro vlastní potřebu a jiné živit ze stejných peněz ženu (či muže) a malé dítě.

Ale ani to není všechno. Dvě rodiny se shodnými příjmy a stejně starými dětmi mohou odejít z téže banky s různou částkou. Banky totiž mají složité systémy na to, jak posoudit vaši schopnost vydělat peníze. Zajímají se o to, jak jste staří, v jakém oboru pracujete, zda bydlíte ve městě plném pracovních příležitostí, nebo na malé vesnici. A jsou ochotny víc půjčit tomu, kdo má před sebou jistější pracovní perspektivu.

Kdo dá zástavu, dostane víc

Při výpočtu částky, kterou od banky dostanete, hraje roli i to, jak dlouho chcete splácet. Na čím delší dobu se totiž bance zavážete, tím máte lepší šanci na to, že vám půjčí víc. A úplně nejlépe jsou na tom ti, kdo mají vlastní úspory nebo k dispozici třeba dům rodičů, který mohou dát bance do zástavy (samozřejmě kromě zástavy na nemovitost, na kterou jste si vzali úvěr). Zastavenou nemovitost může totiž banka v případě problémů prodat. To jí dává jistotu, že budete řádně splácet, aby vaši blízcí nepřišli o střechu nad hlavou. A půjčí vám víc.

Všeho s mírou

To, že vám banka půjčí čtyři miliony korun při průměrných příjmech, však nemusí být výhra. Nemáte-li tajné zdroje, měli byste si předem dobře spočítat, jestli budete mít koncem měsíce na nákup základních potravin.