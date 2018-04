Banky si studenty hýčkají, konec školy ale střeží ostřížím zrakem

Většina studentů se nezamýšlí nad tím, co všechno se změní, až své studium ukončí. Ovšem přinejmenším některé banky se velmi záhy připomenou. Pro získání i prodloužení trvání výhod studentského účtu totiž vyžadují potvrzení o studiu. Pokud ho nepředložíte, o studentský účet přijdete.

Studentské účty nabízí Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, GE Money Bank, Raiffeisenbank, Volksbank, UniCredit Bank a také Poštovní spořitelna. Základní parametry kont pro mladé jsou obdobné, např. vstupní věk studenta v rozmezí 15-26 let (maximálně však 30 let), obvykle nutnou podmínkou je studium některé střední, případně vysoké školy u nás nebo v zahraničí a absence či naprosté minimum povinně placených poplatků.

Zkrátka mladí studenti jsou pro banky perspektivními a především potenciálně dobrými klienty v budoucnu. Pochopitelně to platí zejména v případě, když si banka studenta už během studia dokáže naklonit na svou stranu natolik, že po škole nepřejde ke konkurenci. Nabídka služeb navázaných na studentská konta je proto velmi pestrá.

Zpravidla bezplatně banka vydává studentům platební karty, poskytuje alespoň některou ze služeb tzv. přímého bankovnictví (např. internetbanking), a pokud to jen trochu jde, přibalí i kontokorent (neboli povolené přečerpání účtu). Ovšem prakticky vše platí jen po dobu studia střední či vysoké školy.

Poplatkové "moratorium" překlene i měsíce

Kdo nesplní stanovené požadavky banky, kupříkladu nepředloží již zmíněné potvrzení o studiu nebo jen dosáhne maximálního věku pro službu jako takovou, je na tuto skutečnost nejprve bankou upozorněn.

Obvykle jsou tato avíza zasílána bezplatně, případně je student informován telefonicky či SMS bankovním poradcem. Forma je závislá na tom, jaké spojení na sebe student v bance zanechal.

Banka Vstupní věk Potvrzení o studiu Převod na běžný účet Česká spořitelna 15-30 ročně do 31. 3. od 1. dubna ČSOB 15-28 při uzavření smlouvy od 1. dne následujícího měsíce po dovršení 28. roku věku GE Money Bank 15-27 ve věku 20, 24 let - do 31. 12. od 1. 1. následujícího roku Komerční banka 15-30 ve věku 20, 26 a 30 let do 31. 10. 2. avízo v únoru následujícího roku Poštovní spořitelna 15-26 nepředkládá se následující měsíc po dosažení věku 26 let Raiffeisenbank 15-26 ročně do 30. 11. k 1. 1. následujícího roku po dosažení věku 26 let UniCredit Bank 15-30 ročně do 30. 10. individuální dohoda Volksbank 15-30 ročně do 30. 10. individuální dohoda Zdroj: banky

Pozn.: *ke kontokorentu se vždy dokládá aktuální potvrzení

"Studentský účet končí automaticky ve věku 20, 26 a 30 let klienta, pokud nepředloží doklad o studiu," uvedl pro iDNES.cz Michal Teubner z tiskového oddělení Komerční banky. Podobně to platí i v jiných bankách. Ovšem třeba u České spořitelny či Volksbank předkládáte potvrzení o studiu každým rokem.

"Pokud student dovrší 30 let věku nebo nedodá do konce října příslušného kalendářního roku potvrzení o studiu, režim studentského účtu mu bude ukončen," potvrzuje Lucie Hálová z Volksbank.

Změna režimu účtu však není tak rychlá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Obvykle banky postupují uvážlivě. Přeci jen nechtějí svého klienta od svých dveří odehnat. Kupříkladu Česká spořitelna tak nechává klientovi k užívání výhody studentského účtu až do března následujícího roku. Potvrzení o studiu přitom vyžaduje předložit každoročně, a to nejpozději do konce března daného školního, respektive akademického roku.

Naopak tyto starosti zcela odpadají studentům-klientům Poštovní spořitelny. Banka totiž potvrzení o studiu nevyžaduje vůbec a poskytuje výhody studentského účtu všem mladým lidem bez rozdílu až do 26 let věku. I to však jednou skončí, právě kvůli dosažení příslušné věkové hranice.

V tomto případě, pokud nepožádá o změnu či zrušení účtu klient sám, banky ponechávají stávající číslo konta. To však převedou do jiného poplatkového režimu. S tím ale souvisí, kromě účtovaných cen, také přísnější kritéria pro získání rozličných navazujících produktů a služeb.

Konec kontokorentů i úrokových zvýhodnění

Stejně snadno, jak student přišel ke kontokorentu, úrokovému zvýhodnění či kreditní kartě, o ně také přijde. Banky totiž, především pak k úvěrovým produktům v tuto chvíli již dospěláka, potřebují doložit dostatečně vysoké a pravidelné příjmy. Což čerstvý absolvent může jen těžko splnit.

Ostatní parametry účtu banka ponechává na klientovi samotném. Například Česká spořitelna jen nastaví jiný režim poplatků, složení vybraných produktů původně studentského účtu ale ponechá. V Komerční bance převedou účet na Perfect konto, Poštovní spořitelna na Postžiro Klasik.

Je pak na každém, zda nabídku své banky přijme, nebo dá přednost konkurenci.