Banky sjednocují úročení hypoték za různé fixace

Po lednovém skokovém zvýšení úrokových sazeb hypotečních úvěrů se únorový vývoj vyznačoval stabilizací a výrazným zpomalením růstového tempa. Podle Hypoindexu meziměsíčně vzrostla průměrná úroková sazba o jediný bazický bod na hodnotu 5,55 %.



Na další vývoj bude mít největší vliv rozhodování České národní banky o výši základních úrokových sazeb, které proběhne 26. 3. 2008. Obecně se zatím očekává, že bankovní rada ponechá úrokové sazby na stávající úrovni a to především díky působení silné koruny. Nicméně do rozhodnutí o úrokových sazbách zbývá ještě týden, během kterého se ještě může leccos změnit (viz. situace v USA).

Větší graf

V únoru letošního roku bylo poskytnuto celkem 4686 hypotečních úvěrů, přičemž průměrná výše úvěru se vyšplhala na částku 1 791 828 Kč, což je o něco méně než v prosinci loňského roku, kdy se průměrná částka úvěru vyšplhala na rekordních bez mála 1 921 000 Kč.

Zajímavostí vyplývající z aktuálních statistik Hypoindexu je skutečnost, že po dlouhodobém přibližování úrokových sazeb pro jednotlivé fixace nyní došlo ke splynutí úrokových sazeb pro jednoletou a pětiletou fixaci, a to na hranici 5,52 %.

Novinky na trhu hypoték

Trend přibližování úrokových sazeb do budoucna nepřímo podpořila také Komerční banka, která v první polovině března oznámila sjednocení úrokových sazeb pro všechna období fixace od jednoho roku až do 15 let. A v současnosti klientům nabízí úrokovou sazbu od 4,99 %. Akce se vztahuje na žádosti o úvěr podané v termínu od 10. 3. do 16. 5. a smluvně uzavřené do 30. 6. 2008.

Nabídku svých hypotečních úvěrů rozšířila Raiffeisenbank, která představila novou hypotéku Klasik Plus. Raiffeisenbank tímto typem úvěru dále rozšiřuje možnosti financování forem bydlení, u kterých není možné od počátku hypotéku zajistit zástavním právem k pořizované nemovitosti. Jedná se především o koupi bytu družstevního či bytu ve výstavbě v rámci developerských projektů. Rozšířené nabídky mohou také využít klienti stavějící dům tzv."na zelené louce".

Raiffeisenbank umožňuje klientům odklad splátek úroku, ale nově také jistiny úvěru až po dobu šesti měsíců. Upravená variabilita splátkového kalendáře se týká především dlužníků, u nichž dočasně došlo k výpadku příjmů (ztráta zaměstnání, nemoc atp.) Hypotékou od Raiffeisenbank nyní bude také možné pořídit nemovitost za hranicemi Evropské unie.

Kde lze ušetřit?

Banky v rámci povzbuzení apetitu zájemců o hypoteční úvěry a z části také vlivem konkurenčních nabídek výrazně upravily své sazebníky poplatků či vyhlásily jednorázové akce na podporu prodeje hypoték. Klienti tak hned na počátku sjednávání hypotéky mohou ušetřit nemalou sumu peněz.

Poplatek za vyřízení hypotéky zpravidla představuje mezi počátečními náklady souvisejícími s vyřízením hypotečního úvěru největší položku. A právě k odpuštění tohoto poplatku přistoupila většina českých bank. Poplatkové prázdniny se týkají zejména úvěrů, u nichž si klient sjedná fixaci úrokové sazby minimálně na pětileté období.

Více na Investujeme.cz



Přehled některých údajů o hypotékách sjednaných během února je uveden v následující tabulce.

Souhrn za únor 2008 (údaje platí pro fyzické osoby) Doba fixace

úrokové sazby: všechny fixace dohromady 1 rok 5 let FINCENTRUM HYPOINDEX 5,55 % 5,52 % 5,52 Změna oproti minulému měsíci

(b. p.)* + 1 + 9 + 1 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 792 2 191 1 654 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 906 6 888 6 892 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 196 8 179 8 183 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 63 % 72 % 62 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 23 % 18 % 22 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 14 % 10 % 16 %

Zdroj: Fincentrum

*1 bazický bod = 0,01 procentního bodu