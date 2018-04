Banky soupeří o drobné klienty

"Nepochybně jsme svědky snahy bank uspět při jedné z posledních šancí o získání více drobných klientů," reagoval mluvčí ČSOB Milan Tománek.

ČSOB, která je největší bankou v zemi, sáhla v očekávání přílivu klientů ke kampani, se kterou se lidé dosud setkávali spíše u supermarketů a prodejců spotřebního zboží.

Při návštěvě ČSOB vyhotoví její pracovníci zdarma plán jak hospodařit s penězi, a při koupi některého z produktů zařadí zákazníka do slosování o vysoké částky.

"Myslíme si, že to do budoucna jinak nepůjde, než že banka bude na denní bázi lidem radit, co s penězi," říká Tománek.

Drobní klienti jsou pro banky cenní. Příjmy z poplatků a úroků, které od nich vyberou, hrají v ziscích bank stále větší roli. Lákavými nabídkami také chtějí docílit toho, aby si lidé objednali více služeb.

Kromě ČSOB líčí na klienty i další banky. Například menší eBanka nabízí vedení účtu a používání internetu a dalších přímých linek zdarma, pokud bude klientovi chodit měsíčně výplata přes 15 tisíc korun. "Ročně klient ušetří minimálně 768 korun," říká mluvčí Pavel Makovský.

Nastavení částky 15 tisíc korun není náhodné a vychází z toho, že v letošním pololetí přesáhla průměrná hrubá mzda v Česku 17 000 korun. "Chceme zvýhodnit klienty, kteří nás budou používat jako svou hlavní banku," uvedl šéf marketingu eBanky Petr Pišťělák.

Zostření konkurence ordinují bankám i jejich zahraniční vlastníci. Dříve konzervativní Živnobanka, kterou ovládla italská UniCredito, nabízí za 99 korun měsíčně přímé bankovnictví, mezinárodní kartu i veškeré platební transakce a výběry z bankomatů. "Je to italský model - vše zdarma za nevelkou cenu," reagoval mluvčí banky Karel Ježek.

Odborníci soudí, že konkurenční boj bude pokračovat, zejména s cílem vzít současným klientům chuť utéci ke konkurenci. Získání nového klienta je totiž až dvanáctkrát dražší než péče o toho, kterého už banka má.