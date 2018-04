Banky soutěží o nejlevnější hypotéku

Je to reakce na další překvapivý krok ČNB, která na konci dubna opět snížila svou klíčovou úrokovou sazbu. V letošním roce je to již potřetí. Přitom mnoho ekonomů toto snížení sazeb nepředpokládalo. Dvoutýdenní reposazba je nyní na úrovni 1,75 procenta, což znamená její historické minimum a zároveň nejnižší hodnotu v celé eurozóně.

Proto i hypoteční úvěry v ČR jsou téměř nejlevnější v celé Evropě. O snížení úrokových sazeb přitom členové bankovní rady ČNB rozhodli velmi těsně v poměru čtyři ku třem. Přesto se i v současné době najdou někteří odvážní analytici, kteří připouštějí, že by koncem května mohla ČNB snížit sazby ještě jednou. Nechme se proto překvapit, další zasedání bankovní rady bude již ve čtvrtek 26. května.

Budoucnost úrokových sazeb hypoték

V každém případě na cenu hypoték by to mělo již jen nepatrný vliv. Jejich sazby jsou na úrovni, kdy již nějaké výraznější snížení nelze předpokládat. I když na druhou stranu je pravda, že takovéto předpovědi byly vysloveny v minulých měsících již mnohokrát a sazby přesto neustále pokračují v pohybu směrem dolů. Bankéři, které jsme oslovili, jsou k dalšímu poklesu skeptičtí. „Podle našeho názoru již nelze pokles úrokových sazeb u hypotečních úvěrů očekávat. Úrokové sazby jsou na historickém minimu a z dlouhodobého hlediska lze očekávat spíše jejich zvýšení“ říká Petra Kopecká z HVB Bank.

Na dotaz, zda bude Hypoteční banka (dříve ČMHB) v nejbližší době ještě snižovat úrokové sazby, David Sahula odpověděl: „Co se týká delší budoucnosti, trh je natolik dynamický a konkurence silná, že na tuto otázku není snadná odpověď. V současné době sledujeme vývoj na finančních trzích, ale úrokové sazby jsou už na tak nízké úrovni, že není moc prostoru pro jejich další velké snižování.“ V některých bankách však připouštějí, že by své sazby hypoték mohli v následujících dnech ještě snížit, a to s ohledem na vývoj na trhu a v návaznosti na kroky konkurence.

Hypotéky poskytnuté v dubnu

Deset bank, které nám poskytují data pro FINCENTRUM HYPOINDEX, poskytlo v minulém měsíci necelé tři tisíce hypotečních úvěrů. Je to přibližně o sto úvěrů méně než v březnu. Průměrná výše hypotéky se po únorovém a březnovém výkyvu vrátila zpět nad 1 300 000 korun.



Aktuální zvýhodněné nabídky

Pokud se rozhodnete pro hypoteční úvěr od ČSOB, máte právě teď vhodnou příležitost ušetřit na poplatku. Banka se bude prezentovat na veletrhu For Habitat, který je zaměřený na bydlení. Pro tento veletrh má připravenu slevu ve výši 100 % z poplatku za zpracování úvěru, a to jak u ČSOB Hypotéky, tak u ČSOB Půjčky na lepší bydlení a ČSOB Půjčky na cokoliv. Veletrh se koná v Praze ve dnech 26. - 29. května.

Živnostenská banka v rámci zvýhodněné jarní nabídky poskytuje až do 30. června odhad nemovitosti zdarma, bez poplatku je také expresní čerpání úvěru.



Nové produkty hypotečních bank

O „Hypotéce naopak“ od GE Money Bank, která umožňuje klientům získat schválení hypotéky ještě před výběrem nemovitosti, jsme psali již minule.

zase nedávno představila nový způsob čerpání hypotečního úvěru na výstavbu nemovitosti. Zatímco dříve klient bance doručil fakturu, a ta ji uhradila, v tomto případě se proces obrací. Klient si určí výši prostředků, která je omezena pouze hodnotou zastavené nemovitosti a banka mu požadované prostředky převede na účet. Jejich účelové proinvestování doloží bance až následně. Faktury je možné uhradit až rok zpětně. Pro pokrytí nepředvídatelných výdajů si klient navíc může rozpočet navýšit až o 10 procent.

Nový hypoteční produkt má od května Česká spořitelna. Jde o speciální hypotéku Podnikatel, která je určena fyzickým osobám s příjmy z podnikání. Slouží na pořízení nemovitosti na bydlení vlastní nebo své rodiny, nikoli na financování podnikání. Od jiných hypoték se liší tím, že jako příjem klienta se akceptuje 20 % jeho ročního obratu, nikoli výše zisku.



Souhrn za duben 2005 (údaje platí pro fyzické osoby): FINCENTRUM HYPOINDEX 4,14% Změna oproti minulému měsíci ò 13 b.p.* TD> Průměrná výše hypotéky 1 318 622Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let 6 136 Kč Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let 7 469Kč Účelovost úvěrů Podíl úvěrů na koupi na počtu celkových úvěrů 61 % Podíl úvěrů na výstavbu na počtu celkových úvěrů 23 % Podíl ostatních úvěrů na počtu celkových úvěrů 16%

Zdroj: Fincentrum

13 bazických bodů = 0,13 procentního bodu



M etodika FINCENTRUM HYPOINDEXu

FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypotéční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, eBanka, GE Money Bank, HVB Bank, Hypoteční banka, Raiffeisenbank, Volksbank CZ, Wüstenrot hypoteční banka a Živnostenská banka.

Jak se podle vašeho názoru budou v příštích měsících vyvíjet úrokové sazby hypotečních úvěrů a úvěrů vůbec? Sníží podle vás ČNB na konci května ještě znovu úrokové sazby?