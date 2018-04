Banky, spořitelny a pojišťovny

Takovou nabídku má například Modrá Pyramida, Generali, ČSOB a mnoho dalších. V zájmu klientů je v každém případě zeptat se u svého peněžního ústavu, zda by nemohli některé z výhod čerpat.



Č eská spořitelna

Bonus Program

Klienti získávají za každou platbu kartou u obchodníka body, za 20 korun nákupu vždy jeden bod. Několikrát do roka banka připravuje speciální akce, při kterých klienti dostávají i body navíc. Body jsou odměnou za nákupy uskutečněné v České republice i v zahraničí. Body dostane zákazník i tehdy, když ze svého účtu prostřednictvím bankomatu dobije kredit mobilního telefonu. Do programu jsou automaticky zařazeni všichni majitelé platebních karet.

informace: www.csas.cz

Příklad 20 000 korun hračka skříňka s plastovým nářadím 50 000 korun CD s detektivním příběhem Maigret chystá léčku 100 000 korun tenisová raketa URD Ti 40 Grip G4 s doplatkem 1295 korun 500 000 korun bezdrátová rádiová sluchátka Sony

Č SOB

Zvýhodněné podmínky

– snížení úrokové sazby u hypotéky o 0,05 procenta pro klienty ČSOB po dobu 5 let a více

– snížení úrokové sazby u hypotéky o 0,1 procenta pro klienty, kteří jsou v ČSOB obsluhováni osobním bankéřem

– snížení úrokové sazby u hypotéky o 0,1 procenta pro klienty, kteří si nechávají na účet u ČSOB zasílat výplatu

– nižší úroková sazba u Půjčky na auto se splatností do 1 roku o 0,5 procenta pro klienty s účtem v ČSOB po dobu 6 měsíců a více

– nižší úroková sazba u Půjčky na lepší bydlení se splatností do 1 roku o 1,5 procenta pro klienty s účtem v ČSOB po dobu 6 měsíců a více

– nižší měsíční poplatek za vedení a správu spotřebitelského úvěru 30 korun místo 60 korun pro klienty s účtem v ČSOB po dobu 6 měsíců a více;

– nižší úroková sazba u kreditní karty o 2,4 procenta pro klienty s účtem v ČSOB