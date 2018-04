Banky trestají odcházející klienty

Špatné poradenství, problémy s platební kartou, nízké úročení, chybějící produkty či vysoké poplatky – to je jen pár problémů, které vás mohou utvrdit v přesvědčení, že pouze změna banky je pro vás tou správnou volbou. Málokdo však ví, jaké kroky, podmínky a poplatky jsou se změnou účtu spjaty. Nemusíte se však příliš lekat. Určitě by bylo chybou, kdybyste setrvávali u současné banky, jež vám z určitých důvodů nevyhovuje, jen proto, že se vám do změny účtu prostě nechce. Navíc, když je v současné době opravdu z čeho vybírat.

Nejprve si založte nový účet

Uvažujme, že už jste se definitivně rozhodli s bankou, u níž máte vedený běžný účet, nadobro skoncovat. První krok, který byste měli provést, je zřízení nového účtu u banky, o které si myslíte, že pro vás bude vhodná. Proč nejprve zakládat nový účet? Pokud nejste výhradním zastáncem pravidelných návštěv pobočky banky i kvůli takovým maličkostem, jako je výběr hotovosti, mohlo by vás zaskočit, že po založení nového účtu si musíte počkat na platební kartu. Pokud nejprve zrušíte starý účet, může vás nemile překvapit, že vám budou zamezeny bezhotovostní platby v obchodní síti a výběry z bankomatu. A tak zatímco Citibank vám zašle elektronickou platební kartu již do dvou dnů (na embosovanou kartu si počkáte přeci jen déle), pak například od Raiffeisenbank ji získáte až do čtrnácti dnů a embosovanou kartu dokonce až do třech měsíců.

Navíc, další časová prodleva vyplývá z aktivace kanálů přímého bankovnictví. Například na certifikační kódy a přístupová hesla internetového bankovnictví si můžete také nějaký ten den nebo i týden počkat, což může aktivnímu klientovi činit nemalé problémy.

Kvůli zřízení běžného účtu vyžaduje drtivá většina bank návštěvu své pobočky. Banky k tomu mají pochopitelné důvody. Jednak potřebují získat váš podpisový vzor, který pak vyžadují k vaší identifikaci a jednak potřebují podepsat všechny možné dokumenty, které se k založení účtu vztahují (smlouva o založení běžného účtu, dále o zřízení každého kanálu přímého bankovnictví, žádost o platební nástroje atd.). Na návštěvu pobočky si připravte minimálně půlhodinu. Pokud budete mít smůlu a v bance bude fronta u přepážky, doba se může snadno protáhnout i na hodinu či dvě. Pokud se chcete dlouhému čekání vyhnout, zavolejte si na pobočku banky, ve které si chcete účet zřídit a pokuste si domluvit schůzku předem. Banka se vám v tomto směru určitě pokusí vyjít vstříc. Na čem může délka návštěvy banky záviset, to je také množství rad, které vám pracovník banky udělí. Na tomto kroku ovšem není radno šetřit časem.

Výjimkou je v tomto případě Citibank, která nutné podpisy dokumentů řeší tak, že za vámi na vaši telefonickou žádost pošle pracovníka banky až domů nebo třeba do zaměstnání.

Při zakládání nového účtu také nezapomeňte založit všechny trvalé platby (trvalé příkazy, inkaso a SIPO). Určitě by vás nepotěšilo, kdyby vám po zrušení starého účtu začaly z ničeho nic chodit upomínky a následné požadavky na sankční poplatky z úřadů a finančních institucí za nevčasné placení. Ale dejte pozor, aby se trvalé platby neduplikovaly na novém účtu s těmi na účtu starém. Mohli byste si způsobit nepříjemné ztráty.

Chcete se dozvědět více o bankovních kontech? Pak navštivte sekci BĚŽNÝCH ÚČTŮ Rušení účtu - do banky nebo ne?

Teprve až budete mít v ruce odzkoušenou platební kartu (důvěřuj ale prověřuj by mělo platit i zde), plně aktivovány vámi zvolené kanály přímého bankovnictví a nejlépe také nastaveny všechny trvalé platby, můžete začít řešit zrušení starého, nevyhovujícího účtu. Rovná polovina z desítky největších tuzemských bank přitom bezvýhradně vyžaduje návštěvu pobočky (Česká spořitelna, KB, Union banka, Raiffeisenbank a GE Capital Bank). Některé dokonce zásadně té, u které je účet veden (například GE Capital Bank). Tento požadavek pro vás může být dosti nevýhodný, pokud jste se od té doby, co jste si účet založili, přestěhovali do jiného města nebo dokonce kraje. Vhodnou obranou proti takovýmto situacím je převod účtu do pobočky v novém bydlišti.

Také při poslední návštěvě banky musíte počítat s notnou časovou ztrátou. Proto i v tomto případě byste si měli rezervovat alespoň půlhodinu volného času, která bude dostačující, pokud bude v bance málo lidí. Nejlépe je do banky zavolat (například vašemu osobnímu bankéři) a domluvit si schůzku předem. Hodina strávená čekáním ve frontě u přepážky vám určitě příliš radosti neudělá.

Aby však byla tato návštěva opravdu poslední, je dobré vědět, co všechno musíte bance vrátit a doložit. Některé bance stačí, abyste si s sebou přinesli pouhý jeden doklad totožnosti, jiná vyžaduje dva a některé banky chtějí vrátit platební a autentizační instrumenty (platební karty, šeky, PIN kalkulátor).

Dosud jsme se však bavili pouze o bankách, jejichž osobní návštěva je při rušení účtu nevyhnutelná. Jsou tu však také ty, kterým stačí zaslat žádost o zrušení poštou. Tento postup byl ještě na začátku roku vysloveně výjimečný (nabízela jej pouze Citibank). Dnes vám jej vedle Citibank nabídne také eBanka, ČSOB a Živnostenská banka. V praxi to funguje tak, že pokud by vám činilo problémy se do banky osobně zastavit, zašlete jí spolu s podepsanou žádostí o zrušení účtu také požadované platební a autentizační nástroje.

Co je potřeba pro zrušení běžného účtu Banka Nutná návštěva pobočky Co je třeba vzít s sebou do banky Citibank stačí písemně poštou obč. průkaz (OP) ČSOB stačí písemně poštou OP, číslo účtu eBanka stačí písemně poštou autent. kód z Elektron. klíče nebo 2 doklady totož., pl. karty a PIN kalk. Česká spořitelna ano OP a platební karty Komerční banka ano doklad totožnosti Union banka ano OP, pl. karty, PIN kalk. Živnostenská banka stačí písemně poštou OP, pl. karty HVB Bank ne, je možné se domluvit s bankéřem na jiném postupu průkaz totož. a kartičku k účtu, pl. karty, šeky, PIN kalk. GE Capital Bank ano, té, kde je účet veden 2 doklady totož., pl. karty, šeky Raiffeisenbank ano OP Poštovní spořitelna ano OP, číslo účtu, platební karta

Zdroj: tisková oddělení bank

Ptáte se jak dlouho trvá, než je účet po vaší žádosti o zrušení skutečně deaktivován? Kdybyste v době existence účtu neměli k dispozici platební nástroje, jako je platební karta nebo šek, byl by účet zrušen do druhého dne. Klientům s platební kartou zruší některé banky účet až za 45 dní (např. ČSOB, KB, Union banka). Tato doba slouží k tomu, aby mohla na vašem kontě proběhnout všechna zúčtování (platby embosovanou kartou na imprinterech apod.). Po uplynutí této doby je účet zrušen definitivně.

Vše o platebních kartách naleznete v TÉTO SEKCI Připravte si peníze

Pokud si myslíte, že je zrušení běžného účtu zadarmo, pak jste na velkém omylu. Naopak, vztahuje se k němu celá řada poplatků. Začněme tím nejnižším. V prvé řadě na vás čeká poplatek za převod zůstatku z rušeného účtu na účet jiný. Pouze eBanka má tuto transakci zahrnutou v poplatku za zrušení účtu, ke kterému se ještě dostaneme. Ostatním bankám, jak se můžete přesvědčit v následující tabulce, zaplatíte od tří do dvaceti korun. Další, o poznání vyšší poplatky, vyplývají ze zrušení platebních příkazů trvalého charakteru (trv. příkaz, SIPO a inkaso). Za každý z nich můžete zaplatit i 50 nebo 60 korun. Spočítejte si, na kolik vás jejich zrušení přijde, máte-li jich zřízeno 7 nebo 8. Nejvyšší poplatek pak bankám zaplatíte za samotné zrušení účtu. Může představovat až 300 (Česká spořitelna, Raiffeisenbank) nebo 400 korun (HVB Bank).

S vysloveně ojedinělým poplatkem se můžete setkat u GE Capital Bank, která si nechá při rušení účtu zaplatit extra za zrušení platební karty, a to až 250 korun podle typu karty.

Poplatky v rámci zrušení účtu Banka Zrušení účtu Zrušení každého trv. příkazu, inkasa a SIPA Zrušení platební karty Převod zůstatku na nový účet v jiné bance Citibank 150 Kč 40 Kč 0 Kč 6 Kč ČSOB 200 Kč 30 Kč 0 Kč 8 Kč eBanka 200 Kč 30 Kč 0 Kč 0 Kč Union banka 200 Kč 20 Kč* 0 Kč 8 Kč HVB Bank 400 Kč 50 Kč 0 Kč 20 Kč Raiffeisenbank 300 Kč 0 nebo 30 Kč** 0 Kč 20 Kč Komerční banka 250 Kč 30 Kč - tr. př. a inkaso, SIPO 60 Kč 0 Kč 10 Kč GE Capital Bank 200 Kč 30 Kč tr. př. a SIPO, 20 Kč inkaso 200 a 250 Kč*** 3 Kč nebo 12 Kč** Česká spořitelna 300 Kč 0 nebo 30 Kč 0 Kč 7 Kč Živnostenská banka 100 Kč 15 nebo 30 Kč** 0 Kč 15 Kč Poštovní spořitelna 200 Kč 20 Kč 0 Kč 6 Kč

Zdroj: tisková oddělení bank

*Zrušení periodických plateb v I-bance zdarma. Stejně tak u Konta EFEKT, Konta PROGRES, Konta AMOS a Konta JUNIOR odvolání trvalého příkazu, podmíněného příkazu, příkazu k autorizaci inkasa a SIPO zdarma.

**První částka prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví, druhá na přepážce.

***200 Kč za zrušení platební karty Maestro, 250 Kč za EC-MC Standard.

Zrušit či nezrušit?

Jak jste se mohli přesvědčit, změna banky není ani levnou ani časově nenáročnou záležitostí. Navíc, když vezmete v potaz, že se zrušením účtu připravíte o svou finanční historii, kterou banka sleduje při žádosti o úvěr, je dobré opravdu dobře zvážit, zda vám jiná banka poskytne výhodnější služby. Pokud si budete vybírat novou banku, určitě k podmínkám, spojeným se zrušením účtu přihlédněte. Nicméně, neměl by to pro vás být rozhodující faktor.

Jaká je vaše zkušenost se zrušením běžného účtu? Byli jste s některými faktory, které se ke zrušení starého nebo založení nového účtu vztahovaly, nespokojeni? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

Komerční prezentace: