Banky upravují výši poplatků

Banka představila nový spořicí účet eMax Plus. Je to obdoba původního eMaxu, ale v poněkud okleštěné podobě. K novince už klient nedostane platební kartu a k dispozici mu zůstává jediný bezplatný převod peněz mimo tento účet do měsíce. Za každý další zaplatí 150 korun. Vyhlašovaný úrok je 2,8 procenta ročně. Pro původní účty eMAX se roční úrok snížil na 1,3 procenta.