Banky uvítají nový rok upravenými sazebníky

Nejvýznamnější přecenění si připravila Komerční banka



Podle informací, které bez obtíží naleznete na webových stránkách jednotlivých bank, výrazněji upravuje svůj sazebník pouze Komerční banka. Změny se dotknou jak cen účtovaných fyzickým osobám nepodnikajícím, tak firmám.

"Aktuální úprava cen za služby Komerční banky odpovídá filozofii, kterou banka dlouhodobě sleduje. Snažíme se nabídnout velmi dobrou cenu za produkty a služby, které klienti nejčastěji využívají. Naopak u služeb, jejichž poskytování je pro banku spojeno s vysokými náklady a klienti mají možnost zvolit službu alternativní, se ceny mírně zvýší," uvedl Zdeněk Mojžíšek, výkonný ředitel pro marketing Komerční banky.

Faktického snížení poplatků se dočkají majitelé platebních karet Intercard v balíčku Extra konto. Od ledna měsíční paušál za balíček totiž zahrne všechny výběry z bankomatů Komerční banky. Nebudou proto nuceni vypočítávat 1 + 3 výběry kartou elektronickou či embosovanou jako doposud. Karet se dotkne ještě jedna, spíše kosmetická úprava. Držitel zlaté karty si bude moci od prvního dne nového roku zdarma měnit PIN.

Přecenění se dotkne hotovostních i bezhotovostních transakcí. Zmizí například poplatek za vklad převyšující 500 000 korun – původně byl zpoplatněn 0,15 % z částky. Sjednoceny budou poplatky při hotovostním výběru na přepážce, a to na 60 korun, a to jak u účtů korunových, tak cizoměnových. U korunových účtů díky tomu ušetří každý, kdo bude vybírat alespoň 100 000 korun. Poplatek zaplatí přinejmenším o 50 korun nižší (do prosince 110 korun). V případě účtů vedených v cizí měně ušetří od ledna ten, kdo vyzvedne ze svého účtu v přepočtu alespoň 12 000 korun v hotovosti. Dosavadní cena totiž byla 0,5 %, min. 50 korun.

Naopak zdraží výběry hotovosti v cizí měně z účtů vedených v korunách, a to z 1 %, minimálně 50 korun na 2 % při zachování stejné nejnižší hranice. Stejný osud potkal i položky za zpracování vkládaných mincí a smíšených vkladů (včetně vkladu nad 50 kusů mincí) i vklad hotovosti v korunách na účet vedený v cizí měně (nově 2 %, min. 50 korun z původních 1 % min. 30 korun a max. 1000 korun).

Vzroste i cena za jednorázový příkaz k úhradě zadaný na pobočce banky, a to z 20 na 29 korun (pro podnikatele z 24 na 29 korun).

Zvýšení postihlo i tištěné výpisy z účtů. Nejvíce si připlatí klienti, kteří preferují předání výpisu na pobočce. Podle frekvence předávání si budou muset připlatit 10–50 korun měsíčně. Nové ceny za ně se však projeví až k 1. únoru, tedy u výpisů za leden. Banka se tím, podle svého vyjádření, snaží motivovat své klienty k užívání moderních technologií. Měsíční elektronický výpis z účtu totiž zůstává i nadále zdarma.

banky jen letos vybraly na poplatcích 34 miliard Jen za první tři čtvrtletí letošního roku vybraly banky od svých klientů na poplatcích a provizích 34 miliard korun. Jde tedy o meziroční růst téměř 5,5 procenta.

Přesto zdraží i poplatky za vyžádané SMSky (tj. za transakční historii, zůstatek či o měnových kurzech), a to na padesátník za dotaz na transakční historii a 2,50 korun. Do konce letošního roku jsou zdarma.

A nakonec se přecenění projeví u hypotečních úvěrů. Banka totiž zvyšuje poplatek za rezervaci zdrojů u Hypotéky Dopředu, a to z 9 na 11 tisíc korun.

UniCredit Bank přidá k běžným účtům kreditku a zdraží hypotéky pro neklienty

Od Nového roku upravuje svůj ceník i UniCredit Bank. V rámci svých balíčkových kont, určených nepodnikající klientele, nabídne svou novinku - kreditní kartu Visa ČSA s padesátiprocentní slevou za vydání a vedení.

Změní se i ceník týkající se spořícího účtu Plus. Poplatek za předčasný výběr z tohoto účtu bude činit 1 % z vybírané částky a bude se týkat jen částek přesahujících 50 000 korun (resp. 1 500 euro či 1 500 amerických dolarů).

Od ledna si připlatí za vedení hypotečního úvěru ti, kdo mají svůj běžný účet vedený jinou bankou. Jim se měsíční poplatek zvýší ze současných 200 korun na 300 korun.

Nově banka zpoplatní i své investiční poradenství. Za to si naúčtuje odměnu ve výši 0,1 % z hodnoty investičních nástrojů + 19 % DPH.

Od února ohlásila přecenění Česká spořitelna

Nové sazebníky, které vstoupí v platnost v únoru 2009, představila i Česká spořitelna. Ta se zaměřila na prevenci nesplácení dluhů či porušování smluvních podmínek. Zvýšila totiž razantně poplatek za výzvy k vyrovnání debetního zůstatku a nekrytých plateb u sporožirových a běžných účtů či poplatek za neuhrazení předepsaných splátek.

Původně inkasovala pouze poštovné, od února si musí za upomínání neplatič připravit minimálně 300 korun. Dražší budou i úpravy v hypotečních úvěrech. Změna výše splátek, možnost přerušení splátek či expresní čerpání přijde dlužníka nově na 1 999 korun (v současnosti je to 1 499 korun).

Nevyplatí se ani ztratit potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru (např. pro daňové účely). Duplikát tohoto potvrzení totiž banka nově zpoplatní, a to hned dvěma sty korunami.