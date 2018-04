Banky už nesmějí účtovat některé poplatky. Sedm nejdůležitějších změn

Jestli jste si až dosud nechávali posílat výpis z konta jednou za rok, teď vám ho bude banka posílat každý měsíc. A vy, pokud nepřejdete na výpisy elektronické, za to budete platit. Od včerejška totiž vstoupil v platnost zákon, který mění některé vztahy mezi bankou a jejími klienty. MF DNES vybrala sedm změn, které se vás nejvíc dotknou.

1. Výpis z účtu musí být jednou za měsíc zdarma

Banka musí klienty informovat o stavu účtu zdarma a každý měsíc. To, co je zdarma, však určí banka. Mohou to být tištěné výpisy zaslané poštou, nebo předané na pobočce, výpisy elektronické, nebo třeba zřízení informačního terminálu.

Banky většinou automaticky zachovají stávající způsob výpisu (například papírový výpis zaslaný poštou) a změní jen frekvenci na měsíční. Zadarmo však mohou nabídnout výpis elektronický, takže za ten poštovní už budete muset platit. Všechny banky nyní nabízejí zdarma elektronický výpis.

Jak dostanete výpis zadarmo: - Česká spořitelna: elektronicky, informace na pobočce,

- ČSOB: elektronicky, zdarma poštou,

- GE Money Bank: elektronicky,

- Komerční banka: elektronicky,

- Raiffeisenbank: elektronicky, jednou měsíčně na pobočce.

2. Výpisy budou podrobnější

Informace o platebních transakcích byste měli mít co nejkompletnější. Například když vyberete peníze z bankomatu v cizině, mělo by vám být z výpisu jasné i to, kolik jste zaplatili na poplatcích a jaký byl směnný kurz.

3. Zrušení účtu je zdarma a nesmí trvat déle než měsíc

Poplatek za zrušení účtu účtovala třeba Poštovní spořitelna. Nově ho musí ze svého ceníku vyškrtnout. Platí to však jen u účtů, které jste měli u banky rok a déle. Pokud si konto vyzkoušíte jen na chvíli, banky poplatek účtovat mohou.

Rušení konta nesmí nově trvat déle než 30 dní, a to i když máte k účtu vedenou kartu. Až do teď to trvalo dvakrát déle právě s ohledem na zaúčtování všech karetních plateb.

4. Převod peněz bude o den rychlejší

Pokud posíláte peníze v rámci jedné banky, transakce proběhne okamžitě. Když však převádíte peníze jinam, mohly do teď peníze putovat dva dny. Nyní je to jinak a peníze, které z vaší banky odešlete, by na účtu druhé banky měly být připsané do druhého dne. Záleží však na tom, v kolik hodin svůj příkaz předáte. Pokud to uděláte po limitu, který si každá banka stanovuje jinak, operace se o den prodlouží.

Změna zatím platí pro tuzemské transakce, těch zahraničních se bude týkat až od roku 2012.

Dokdy musíte zadat příkaz, aby ho banka zpracovala ještě ten samý den: - Česká spořitelna: internetbanking a pobočky 20 hodin, sběrný box 12 hodin,

- Komerční banka: internetbanking a telebanking 20.30, pobočka 13 hodin,

- ČSOB: elektronicky 18 hodin, na pobočce do její zavírací doby,

- Raiffeisenbank: internetbanking do půlnoci, pobočka 18 hodin,

- GE Money Bank: internetbanking 18 hodin, pobočka 14 hodin.

5. Ztracenou kartu vám zablokují zdarma

Dosud si banky účtovaly za zablokování platební karty od 100 do 2 000 korun, dražší bylo zablokování embosovaných karet (ty s reliéfně vytlačenými údaji). Nyní je každá blokace zdarma.

Pokud kartu zablokujete, protože jste si jisti, že jste ji ztratili či vám ji někdo ukradl, blokace je nevratná a vy pak dostanete kartu novou. A to i v případě, že ji třeba za čas objevíte. Za vydání nové karty však už zaplatíte.

U některých bank lze požádat o takzvané dočasné omezení platnosti v případě, že je ještě šance, že kartu najdete. Dočasná blokace i odblokováni je v takovém případě bez poplatku.

Za novou kartu po blokaci zaplatíte: - Česká spořitelna: 100 nebo 200 korun,

- ČSOB: 250 korun,

- GE Money Bank: 150 korun,

- Komerční banka: zdarma,

- Raiffeisenbank: 500 korun,

- UniCredit Bank: 200 korun.

6. Když vám zneužijí kartu, zaplatíte nejvýš 150 eur

Ztratili jste kartu. Pokud ji někdo zneužije v době, než ji stihnete v bance zablokovat, nepřijdete o všechny peníze. Nový zákon zavádí limit spoluúčasti klienta, který odpovídá hodnotě 150 eur (podle aktuálního kurzu přibližně 3 900 korun). Ten platí pro takzvané neautorizované platby. To jsou ty, při kterých nezadáváte PIN ani se nepodepisujete. Například při nákupu on-line po internetu.

Odborníci však zatím nejsou jednotni v názoru, zda se limit vztahuje na všechny provedené transakce celkem, nebo jestli je platný pro každou jednotlivou platbu.

Pokud chcete zajistit, abyste nepřišli o peníze i z autorizovaných transakcí, musíte si kartu pojistit. Základní pojištění proti zneužití v případě ztráty či krádeže většinou do limitu 10 tisíc korun je v ceně karty. Chcete-li ochránit vyšší částky, je třeba se připojistit. Cena za rok se pohybuje od 200 do 1 500 korun.

Od okamžiku blokace ručí za všechny transakce banka. Veškerá ochrana klienta však skončí ve chvíli, kdy by se sám pokusil banku podvést, nebo by se svou kartou nakládal hrubě neopatrně - svůj PIN by třeba sdělil jiným osobám a podobně.

7. Nepřiměřeně vysoké inkaso vám vrátí

Máte sjednané inkaso třeba na telefon, vždy platíte kolem tisícovky a najednou vám strhnou 20 000 korun. Z nepříjemné situace se můžete dostat tak, že do osmi týdnů požádáte banku, a ta vám neočekávaně stržené peníze musí vrátit.

Banky se samozřejmě brání zneužití - nově zaváděná inkasa tak můžete zadat jen se stanoveným horním limitem výše platby, nepřiměřeně vysoké inkaso tedy vůbec neodejde.