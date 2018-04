Banky v létě některé poplatky zruší a některé zdraží. I o 100 procent

S novými sazebníky klienty nepřekvapí jen LBBW Bank a Poštovní spořitelna. LBBW účtuje klientům poplatky za služby podle sazebníku platného z loňského listopadu a Poštovka sazby změnila v dubnu (více si přečtete v předchozím článku).

kdy banky chystají změny poplatků Nové sazebníky začnou platit/platí od: Citibank - 1. června 2010

Česká spořitelna - 1. září 2010

ČSOB - 1. srpna 2010

GE Money Bank - 1. července 2010

Komerční banka - 1. července 2010

LBBW Bank - 1. listopadu 2009

mBank - 1. srpna 2010

Poštovní spořitelna - 1. dubna 2010

Raiffeisenbank - 7. července 2010

UniCredit Bank - 15. září 2010

Volksbank - 9. srpna 2010

Další bankou, která již od 1. června začala s vybíráním nových poplatků za své služby, je Citibank.

Jaké změny přichystala naše největší banka, Česká spořitelna, jste si mohli přečíst v našem předchozím článku.

Banky spíše zdražují, než zlevňují

A na co se mohou klienti "těšit"? Například Citibank ruší poplatek za bezpečnostní klíč a pro Citigold klienty zavádí bezplatný výběr v zahraničí v síti bankomatů Citibank. Předtím si účtovala poplatek 100 korun plus půl procenta z částky výběru.

ČSOB se snaží chovat transparentně. "Nově v sazebníku naleznete informaci, že obchodník, který inkasuje za platbu kartou poplatek, musí s tímto poplatkem předem seznámit zákazníka," upřesňuje Pavla Hávová z ČSOB. Novým majitelům Studentského konta plus nebude za vedení účtu počítat žádný poplatek, pokud budou dostávat výpisy z účtu elektronicky. V případě měsíčního zasílání poštou bude vedení konta zpoplatněno 30 korunami.

Pokud si necháváte zasílat z ČSOB informační SMS týkající se změny pohybu na účtu, připravte se, že vám je banka o 100 procent zdraží, nově zaplatíte místo jedné koruny dvě.

GE Money Bank zdraží vedení Běžného korunového účtu ze 49 na 59 korun.

I Komerční banka se snaží pro klienty zjednodušit a zpřehlednit svůj sazebník. Nově zpoplatní papírové výpisy z účtů ke spotřebitelským a podnikatelským úvěrům. Na jednotnou výši 200 korun sjednotí poplatky za vydání duplikátu karty a znovuvydání karty po její stoplistaci, původně poplatky za vydání duplikátu byly ve výši 130 korun za elektronické karty, 250 korun za embosované a 500 korun za služební kreditní karty.

Také Komerční banka zdražuje. Za zaslání první upomínky, resp. oznámení o vzniku nepovoleného debetu pro všechny segmenty zvyšuje poplatek z 20 korun na 50 korun.

mBank od srpna začne klientům za příkaz k úhradě účtovat tři koruny poté, co jejich počet přesáhne povolených 10 bezplatných v měsíci.

Poštovní spořitelna je další z bank, které se rozhodly svým klientům maximálně zpřehlednit a zjednodušit sazebník. "Poplatky jsou intuitivně rozděleny do čtyř finančních pásem, aby bylo ihned zřejmé, za jaké služby se co platí," vysvětluje Denisa Salátková z Poštovní spořitelny. Banka zvýhodňuje mladé, seniory a handicapované klienty. Ti všichni mají levnější vedení osobního Era účtu a výběry hotovosti. Zároveň mohou využít bezplatné zřízení kontokorentu.

Raiffeisenbank zdraží klientům poplatek za jednorázové příkazy ze tří korun na čtyři a poplatek za trvalé příkazy z tří korun na šest. Banka také ruší poplatek za změnu trvalého příkazu přes internet, dosud za něj klienti platí 30 korun.

Co pro klienty připravila UniCredit Bank, se dozvíte až na přelomu června a července. Banka v tuto dobu zveřejní nový sazebník, který bude v platnosti od 15. září. Podle mluvčího Tomáše Pavlíka banka nechystá žádné významné poplatkové změny.

Volksbank sníží pouze poplatky v oblasti hypotečních úvěrů a zdraží některé sankční poplatky uplatňované při nesplácení a neplnění podmínek smlouvy.

Poplatky, které vás štvou, ruší Raiffeisenbank i ČS

Dva nejabsurdnější poplatky (o výsledcích ankety si přečtěte v našem předchozím článku), za které si dosud účtovala poplatek, se rozhodla zrušit Raiffeisenbank. Od 7. července klienti nebudou platit za vklad na přepážce na vlastní účet a za předčasné splacení úvěru.

Také Česká spořitelna od září ruší poplatek osm korun za vklad hotovosti na přepážce.

Poštovní spořitelna sjednotila poplatek za vklad hotovosti na přepážce na osm korun.

Ostatní banky ponechaly zvolené absurdní poplatky beze změny, buď klientům i nadále nic neúčtují, nebo budou účtovat shodný poplatek jako před změnou sazebníku.

mBank zdraží výběry bankomatu, Citibank výpis z účtu

Některé banky pro své klienty připravily překvapení v podobě zvýšení poplatků za častěji využívané služby.

Například Citibank si od počátku června účtuje 49 korun za výpis z účtu zasílaný klientovi každý měsíc poštou, dříve ho dostávali zdarma.

I mBank, která svou strategii založila na službách zdarma, si pro klienty připravila zpoplatnění výběrů z bankomatu. Dosud mají klienti zdarma tři výběry měsíčně, za každý další pak platí 35 korun. Od srpna bude poplatek za výběr záležet na tom, kolik zaplatíte kartou u obchodníků.

V případě, že utratíte do 1 999 korun, zaplatíte za první tři výběry devět korun, za další 35 korun. Při útratě do 2 999 korun máte zdarma jeden výběr, další dva za devět korun a poté již za 35 korun. Dva výběry zdarma, třetí za devět a všechny další za 35 korun bude mít klient, který kartou utratí do 3 999 korun. A konečně, budete-li utrácet od čtyř tisíc korun výše, budou vaše poplatky za výběr hotovosti z bankomatu stejné jako dosud (první tři zdarma, další za 35 korun).

Česká spořitelna klientům za výběr z bankomatu cizí banky bude nově účtovat 40 korun, dosud zaplatili fixní částku 25 korun a půl procenta z vybírané částky.

Poštovní spořitelna o korunu z 25 na 26 korun zdražila poplatek za výběr hotovosti na přepážce a za výběr z cizího bankomatu. Naopak z 13 na 10 korun zlevnila poplatek za měsíční výpis z účtu zasílaný poštou.

GE Money Bank také klientům zdraží poplatek za výběr hotovosti z cizího bankomatu, nově si od července bude účtovat 38 korun místo dosavadních 35 korun.

Měsíční výpis z účtu zasílaný poštou zdraží i Volksbank, klient za něj od srpna bude platit 35 místo 20 korun.