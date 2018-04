Banky v létě utrácení nepodporují. Na akční nabídky kreditek jsou skoupé

ČSOB prodej svých kreditek podporuje akcí, která trvá do poloviny září 2011. "Každý klient, který si v červenci a srpnu sjedná ČSOB Kreditní kartu a do poloviny září s ní provede alespoň tři transakce v obchodech nebo na internetu, získá jako dárek poukázku v hodnotě 500 korun na benzín v síti čerpacích stanic OMV," doplňuje Pavla Hávová, mluvčí banky. Podmínkou je, aby každá transakce byla v minimální výši 300 korun.

GE Money Bank svým klientům nabízí kreditní karty MoneyCard s věrnostním programem bene+, který klientům vrací 10 až 20 procent z transakcí u partnerů programu zpět na účet. "Až do konce srpna je možné získat kreditní kartu na 12 měsíců bez poplatku a s nulovým úrokem na platby kartou v obchodech po dobu tří měsíců od podpisu smlouvy," přibližuje mluvčí banky Pavel Zúbek.

Výhody pro cestovatele

Další dvě banky - Citibank a UniCredit Bank nabízejí držitelům kreditních karet cestovatelské bonusy.

V Citibank až do konce července 2011 běží soutěž o různé slevy či dárkové poukazy na nákup zájezdů.

UniCredit Bank spolupracuje s věrnostním programem Miles & More. "O prázdninách nabízíme klientům pětkrát více bonusových mil. Pokud si klient pořídí novou kartu Miles & More a do 31. srpna 2011 s ní zaplatí, získá mimořádný bonus deset tisíc mil," doplňuje mluvčí banky Tomáš Pavlík.

Majitelé kreditek České spořitelny mohou během letních měsíců nakupovat u spřátelených partnerů se slevami v řádech až desítek procent. Týká se to například prodejen sportovního zboží, oděvů, kosmetiky či elektroniky.