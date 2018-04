Banky v mobilu se lidé zatím bojí

Zvládnu moderní techniku, budu ji umět bez problémů obsluhovat, ale co se stane, když se spletu? Pro „bázlivé“, kteří si nerozumějí s počítačem a internetem, může být řešením jednodušší obsluha účtu po telefonu - vytočí telefonní číslo a mluví s „osobním bankéřem“, nebo pomocí telefonních tlačítek vyberou z nabídky operátora příslušnou službu. Odvážnější pak mohou využít službu GSM bankovnictví, v jejímž rámci ovládají účet pomocí krátkých textových zpráv z mobilního telefonu.

Podle zkušeností bank zájem o GSM bankovnictví stoupá. „Loni jsme průměrně za měsíc zaslali svým klientům v rámci GSM bankovnictví 83 tisíc textových zpráv, ale letos už je to více než sto tisíc,“ uvádí Lenka Petroncová z eBanky.

Při pohledu na sazebníky bank je patrné, co mimo jiné k této službě klienty přitahuje. Banky totiž až na výjimky cenově zvýhodňují bankovní operace prováděné na dálku ve srovnání se službami na pobočkách. Například za převod z účtu u Raiffeisenbank zaplatíte na přepážce 7 korun, zatímco telefonem jen 2 koruny.

Modely GSM bankovnictví

GSM bankovnictví má několik podob. Jednoduché, takzvané pasivní umožňuje prostřednictvím textových zpráv zjišťovat zůstatek na účtu. Tuto službu nabízí za třicet korun měsíčně plus poplatky za odeslanou zprávu Union Banka. Klient odešle bance formou SMS dotaz a dostane na svůj mobilní telefon stejným způsobem požadovaný údaj.

Běžnější variantou je klasické GSM bankovnictví, pomocí nějž lze kromě zjišťování stavu konta také zadávat a rušit jednorázové i trvalé platební příkazy. Tuto službu v tuzemsku poskytuje sedm bank. Její zřízení je zdarma, v některých bankách si neúčtují žádný měsíční poplatek - klient hradí poplatky za vedení běžného či žirového účtu, za provedenou operaci a odeslanou textovou zprávu. V Raiffeisenbank stojí GSM banka měsíčně 25 a v GE Capital Bank 30 korun.

Paušální částky i jednotlivé sazby se mohou mezi bankami výrazně lišit. Pokud si tedy klient vybírá banku, kde si zřídí účet s přímým bankovnictvím, měl by vycházet především z toho, jaké služby bude skutečně používat, aby neplatil za něco, co nepotřebuje. Například v Union bance zaplatí měsíčně za vedení účtu včetně GSM bankovnictví 60 korun, ovšem v rámci této ceny získá zdarma měsíční výpis zaslaný poštou, nastavení trvalých příkazů a SIPO a vydání a znovuvydání vybraných platebních karet. V eBance zase za 45 korun dostane klient přístup ke všem podobám přímého bankovnictví, tedy i k internetovému a k telefonnímu. Naopak Poštovní spořitelna nechce paušál žádný.

Chcete se dozvědět více o internetovém bankovnictví? Mezi bankami se liší i poplatky za jednotlivé služby. Zatímco ve většině finančních ústavů je zjištění zůstatku zdarma (platí se pouze odeslaná textová zpráva), eBanka si řekne o 2,90 nebo 3,90 korun, Raiffeisenbank a GE Capital Bank o dvě koruny.

Varianty GSM bankovnictví se liší také podle typu zabezpečení. Odborníci jednoznačně doporučují komunikaci zabezpečenou systémem SIM Toolkit (založený na šifrování informací, které je uloženo přímo v SIM kartě telefonu). Uživatel pak posílá do banky kódované SMS zprávy, které by neměl nikdo jiný rozklíčovat. Naopak komunikace formou „obyčejných“ textových zpráv, které nesou kód v sobě, skrývá podle vyjádření expertů velké riziko zneužití. Ale kdo chce používat bezpečný systém SIM Toolkit, musí mít telefon, který tuto službu podporuje, a také speciální SIM kartu. Zákazníci používající některý z tarifů dostávají takovou kartu obvykle automaticky, u předplacených sad Twist si mohou vybrat, zda chtějí běžnou, nebo bankovní. Za výměnu staré „obyčejné“ karty se platí u T-Mobilu i Eurotelu čtyři sta korun. Sady Go již bankovní kartu obsahují.