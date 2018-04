Banky vám zpětně proplatí vaše náklady investované do nemovitosti

Banky jsou připraveny pomoci klientům, kteří se ocitli v situaci, kdy do pořízení či rekonstrukce svého bydlení investovali z vlastních prostředků nemalou částku a nyní se jim z jakýchkoli nečekaných důvodů peněz nedostává. Nabízejí klientům možnost sjednat si účelový hypoteční úvěr a nechat si tak zpětně proplatit náklady prokazatelně vynaložené na investice do nemovitosti.





Martina Lambert, ředitelka komunikace LBBW Bank, říká "Možnost zpětného proplacení vlastních investovaných prostředků je zajímavou službou s přidanou hodnotou pro klienty. Je to možnost, jak v rámci optimalizace rodinného rozpočtu může klient získat další hotovost."

Speciální produkt pro zpětné proplacení nabízí pouze Komerční banka

Zpětně proplatit vlastní náklady do nemovitosti dnes nabízejí všechny tuzemské banky. Pouze u jediné z nich můžeme mluvit o speciálním produktu zaměřeném na tento typ financování. Jedná se o Komerční banku a její produkt Hypotéka Dopředu Dozadu, kdy právě u Hypotéky Dozadu umožňují refundaci nákladů, které klient již uhradil z vlastních zdrojů.



Ostatní banky možnost zpětného refinancování již vynaložených nákladů do nemovitosti umožňují v rámci nabídek svých standardních účelových hypotečních produktů. K tomu se též váží veškeré další parametry hypotéky, jako je např. splatnost či úroková sazba pro jednotlivé fixace.Výše, resp. maximální částka hypotečního úvěru není většinou striktně omezena, odvíjí se od uzavřeného hypotečního produktu, finanční situace klienta a hodnoty zajištění.



Například Poštovní spořitelna, ČSOB, Hypoteční banka nebo Wűstenrot hypoteční banka zájemcům o zpětné proplacení nákladů umožňují profinancovat dříve zaplacené vlastní prostředky až do výše 100 % úvěru. Na druhou stranu GE Money Bank úvěr poskytne maximálně do výše 80 % hodnoty zajištění.





produkty, v jejichž rámci můžete žádat o proplacení již vynaložených nákladů Česká spořitelna - Ideální hypotéka

ČSOB - Hypotéka

GE Money Bank - Hypotéka

Hypoteční banka - všechny nabízené produkty klasických účelových hypoték

Komerční banka - Hypotéka Dopředu Dozadu

LBBW Bank - IQ Hypotéka na bydlení a rekreaci, IQ Hypotéka na pronájem

mBank - Americká hypotéka

Poštovní spořitelna - Hypoteční úvěr (účelový hypoteční úvěr)

Raiffeisenbank - hypotéka Klasik

UniCredit Bank - Hypoteční úvěr Individuál

Volksbank - standardní hypoteční úvěr

Wűstenrot hypoteční banka - Hypotéka Wűstenrot, 100% Hypotéka, Spoříme s hypotékou, Jistíme se s hypotékou

V případě, že byste chtěli vynaložené prostředky do financování nemovitosti úvěrovat hypotékou od mBank, museli byste si však uzavřít bezúčelový hypoteční úvěr tzv. americkou hypotéku, která má oproti účelovým hypotékám nevýhodu ve vyšším úročení.

Profinancovat lze většinou náklady na jakoukoliv nemovitost



V první řadě banky refinancují vynaložené náklady na nemovitosti určené k bydlení, tedy osobnímu užívání, kam lze zahrnout nejen nemovitost, ve které klient trvale žije, ale i nemovitosti, které slouží k individuální rekreaci.

Na proplacení nákladů pouze u nemovitostí k bydlení se zaměřují především Raiffeisenbank, ČSOB, Poštovní spořitelna a Česká spořitelna.

Další banky, jako například GE Money Bank, Volksbank, LBBW Bank, či Hypoteční banka, zpětně proplatí náklady na jakoukoliv nemovitost. Profinancovat tak můžete investice do nemovitostí k bydlení, k individuální rekreaci, k pronájmu, pozemků, garáží, bazénů nebo sauny.

Účel úvěru na proplacení nákladů je stanoven dle použití vlastních prostředků



Klienti mají možnost zpětně refinancovat prostředky vložené především do koupě nemovitosti, výstavby či její rekonstrukce.





Milan Kříž, tiskový mluvčí GE Money Bank, říká "Hlavní výhodou zpětného proplacení nákladů je, že ho lze využít i u nedokončených nemovitostí, tedy již v průběhu jejich výstavby či rekonstrukce. Během výstavby financované vlastními zdroji se může stát, že lidé neodhadnou celkovou výši potřebných prostředků a peníze jim nevystačí. Stačí doložit faktury, banka peníze proplatí a stavební práce mohou pokračovat dál."

Vždy musíte prokázat vlastní zdroje vložené do nemovitosti

Některé banky, jako například UniCredit Bank, ČSOB, Volksbank nebo Wűstenrot hypoteční banka, do účelů zahrnují i vypořádání dědictví, úhradu za převod práv a povinností u družstevních bytů, refinancování dříve poskytnutých úvěrů do nemovitostí apod.Na jednu z podmínek financování v LBBW Bank upozorňuje Martina Lambert: "Pokud je však současně financovaná nemovitost nemovitostí zastavovanou, musí být hotová (zkolaudovaná), event. musí být dokončena s pomocí hypotečního úvěru od LBBW - tj. zde se jedná o kombinaci účelů refinancování vlastních zdrojů a dostavba nemovitosti."

Rozhodnete-li se o využití proplacení již vynaložených nákladů do nemovitosti, připravte se pochopitelně na to, že banka od vás bude požadovat nezbytné doklady.



Samozřejmostí jsou standardní doklady, jako u žádosti o klasickou hypotéku, tedy např. doložení příjmů nebo daňové přiznání, doklad totožnosti, dokumentace k nemovitosti (nabývací titul, zástava apod.).





Pavla Hávová z Hypoteční banky říká "Hypoteční banka umožňuje proplatit již zaplacené vlastní prostředky, i když doklad byl vystaven a prvotně uhrazen v cizí měně. Částka z dokladu se přepočítá na koruny aktuálním kurzem deviza ČNB ke dni předání na pobočku. Banka při čerpání proplatí zpětně vlastní prostředky pouze v korunách."

Refinancovat náklady můžete minimálně rok zpětně

Zároveň je třeba doložit zaplacené vlastní prostředky a jejich investování do objektu úvěru, tedy předložit doklady o úhradě nákladů (např. výpis z účtu), kupní smlouvu nebo smlouvu o výstavbě, a také doklady prokazující povinnost žadatele uhradit náklady (např. dodavatelská faktura).

Polovina bank vám proplatí vaše investované vlastní prostředky použité maximálně v uplynulých 12 měsících.



Nicméně jsou mezi nimi i výjimky, jako GE Money Bank a Volksbank, které proplatí náklady vzniklé zpětně až tři roky.

Jak dlouho zpětně lze financovat vlastní náklady do nemovitosti

Banka Maximální doba pro zpětné proplacení vynaložených nákladů Česká spořitelna 24 měsíců od podání žádosti o hypotéku ČSOB 12 měsíců od podání žádosti o hypotéku GE Money Bank 36 měsíců od podání žádosti o hypotéku Hypoteční banka 12 měsíců od podání žádosti o hypotéku Komerční banka koupě nemovitosti: 12 měsíců od data přijetí kupní smlouvy bankou

výstavba/rekonstrukce: akceptace faktury s datem vystavení ne starším než 12 měsíců od data přijetí dokladu bankou LBBW Bank 12 měsíců od podání žádosti o hypotéku Poštovní spořitelna 24 měsíců od podání žádosti o hypotéku Raiffeisenbank koupě nemovitosti: 12 měsíců od podání žádosti o hypotéku

koupě objektu ve výstavbě: 24 měsíců

výstavba, rekonstrukce: mezi datem kolaudace a datem podání žádosti 12 měsíců UniCredit Bank 24 měsíců od podání žádosti o hypotéku Volksbank 36 měsíců od uhrazení kupní (pořizovací) ceny Wűstenrot hypoteční banka 12 měsíců od podání žádosti o hypotéku Zdroj: banky

Klienti oceňují možnost zpětného financování

Dle informací bank klienti možnost zpětného proplacení nákladů rádi využívají a jak zmiňuje Denisa Salátková, mluvčí Poštovní spořitelny, "tuto službu žádají nejvíce v případě výstavby nemovitosti". Pochopitelně podstatně častěji žádají o hypoteční úvěr již při prvotní investici, ale zanedbatelný zájem o refinancování vlastních prostředků není. Pohybuje se např. v Komerční bance srovnatelně s ostatními produkty a v LBBW Bank nebo ve Wűstenrot hypoteční bance tvoří zhruba 5 % z celkového portfolia.

Úroky vám základ daně nesníží

Na závěr malá zajímavost, kterou zmínil Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank: "Zpětné refinancování má jeden háček. Pokud si ho klient sjedná, nejde o úvěr na přímé financování potřeby bydlení a není tedy možné si odečítat úroky od základu daně."