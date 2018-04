Banky vás obírají tam, kde netušíte!

Ačkoli všichni víme, jak hamižné umí být tuzemské banky vůči svým klientům z pohledu na poplatky za své služby, často jsme ochotni nad tím přimhouřit oči, když nám banky vysvětlují, že si tím či oním poplatkem kompenzují riziko či náklady na danou službu nebo operaci. A tak asi víte, kolik své bance zaplatíte za převod v rámci téže banky, do banky jiné, nebo na kolik vás vyjde například zřízení trvalého příkazu.

To ovšem nejsou jediné operace, které se odrazí na zůstatku vašeho účtu. Existuje totiž také operace, která, ač si to možná ani neuvědomujete, vás pravidelně přichází pěkně draho. O čem je řeč? O každé platbě, která přijde na váš účet, a to je minimálně váš plat, mohou to být splátky půjčky vašim přátelům, příjem z bytu, který pronajímáte apod. Ačkoli se může zdát, že se náklady spojené s přijetím plateb zdaleka nemohou vyrovnat například nákladům na platby odešlé, cena, kterou si za tuto položku některé banky účtují tomu rozhodně neodpovídá.

Jak se můžete přesvědčit v tabulce níže, pokud máte na svém účtu jen tři příjmy měsíčně z jiné banky, ročně za ně zaplatíte u nejdražší banky (Konto Základ od eBanky) 292 korun. Každé z trojice největších tuzemských bank (Česká spořitelna, ČSOB a KB) pak v takovém případě ročně odevzdáte 252 korun. Pro vaši představu, tato částka se přibližně rovná poplatkům za pět měsíců vedení konta, typického pro ne příliš aktivního klienta.

Banka Příchozí platba z jiné banky Příchozí platba v rámci banky eBanka - Základ 8,10 Kč 6,10 Kč Česká spořitelna 7 Kč 5 Kč ČSOB 7 Kč 5 Kč Komerční banka 7 Kč 5 Kč Volksbank 6 Kč 6/3 Kč* Poštovní spořitelna - Elektron, Klasik, Plus, Rodina 6 Kč 4 Kč GE Capital Bank 5 Kč 5 Kč HVB Bank 5 Kč 5 Kč Raiffeisenbank 5 Kč 5 Kč eBanka - Plus 4,90 Kč 2,90 Kč Poštovní spořitelna - Junior, Senior 4 Kč 2 Kč Živnostenská banka - Běžný účet 4 Kč 0 Kč Živnostenská banka - Osobní menu 0 Kč 0 Kč Citibank 0 Kč 0 Kč

Poznámka: *Volksbank v případě přijatých plateb v rámci banky cenově zvýhodňuje platby zadané elektronicky

Zdroj: Banky

Jak tabulka přehledně demonstruje, rozdíly mezi nejlevnější a nejdražší bankou jsou z pohledu na cenu příchozích plateb skutečně propastné. Pozoruhodné je navíc souznění výše poplatků našich největších bankovních ústavů. Že by se opět projevila „náhodná souhra“ bankovních titánů, kterou lze každoročně pozorovat v případě plošného zdražování?

P odívejte se, jak výši poplatků za příchozí platby argumentují samotné banky:

eBanka: eBanka nabízí svým klientům více typů cenových programů, které jsou odlišeny podle toho, jak klient účet využívá. Pokud klient účet používá v méně případech, doporučuje banka cenový program Základ (Osobní účet), pokud klient účet využívá velmi aktivně, je pro něj výhodnější cenový program Plus.Poplatek za příchozí platby je na českém trhu nejčastěji ve výši 4 Kč vnitrobankovní a 6 Kč mezibankovní, výjimkou nejsou ani ceny vyšší, např. 7 Kč.

Česká spořitelna: Poplatek za příchozí platbu ve výši 5 Kč (7 Kč vč. clearingu v případě příchozí platby z jiné banky) vyjadřuje náklady, které bance zaúčtováním platby vznikají. Tyto poplatky jsou na českém bankovním trhu zcela konkurenceschopné Poplatek za příchozí platbu ve výši 5 Kč (7 Kč vč. clearingu v případě příchozí platby z jiné banky) vyjadřuje náklady, které bance zaúčtováním platby vznikají. Tyto poplatky jsou na českém bankovním trhu zcela konkurenceschopné

Komerční banka: Poplatek ve výši 7 Kč zohledňují zpracování přes clearing, poplatek 5 Kč pak náklady, které při zpracování plateb bance vznikají. Poplatek ve výši 7 Kč zohledňují zpracování přes clearing, poplatek 5 Kč pak náklady, které při zpracování plateb bance vznikají.

ČSOB: V porovnání s konkurencí (především ČS a KB) naše poplatky rozhodně vysoké nejsou.



J ak vybrat "levný" účet?



Určitě vám na mysli vyvstala otázka: Vyplatí se snad vybírat banku také podle takových drobností, jakými jsou účetní položky? Odpověď zní: Pokud chcete bance platit co nejméně, pak i tak nicotná položka, jakou je poplatek za příchozí platby, by měla hrát ve vašem rozhodování roli, a to spolu s dlouhou řadou dalších kritérií.

Renomé banky, šíře jejích služeb, množství jejích poboček – to vše se vám může zdát důležité. Ovšem za jak důležité to budete považovat ve chvíli, kdy zjistíte, že své bance, která bude vynikající z uvedených pohledů, zaplatíte o několik set až tisíc korun ročně více než bance, o které je sice slyšet méně, nebo která disponuje jedinou pobočkou ve městě, ale jejíž nabídka by vám pasovala podstatně lépe?

Nejen špatná volba banky, ale i špatná volba produktu, nebo chcete-li konkrétně konta či balíčku služeb, vás může přijít pěkně draho. Proto, pokud vám není jedno, kolik bance za její služby zaplatíte, měli byste si sednout k ceníku své současné banky a vypsat si, co od ní skutečně požadujete (množství transakcí, které provádíte; typ platební karty, kterou skutečně potřebujete; zda vyžadujete kontokorent apod.). Poté si spočítejte, na kolik vás vaše požadavky skutečně vyjdou a výslednou sumu porovnejte s cenovou nabídkou jiných bank. Možná budete překvapeni, na kolik vás vaše současné konto v porovnání s konkurencí vyjde.

