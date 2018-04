Banky vědí o prohřešcích neplatičů

Finanční historie se tak stává důležitou součástí života stále většího počtu Čechů a ovlivňuje jejich schopnost přesvědčit banky, aby jim v žádosti o půjčky vyhověly.

Dobrá finanční historie může být žadatelům o úvěr ku prospěchu. "Historie hraje roli a samozřejmě se projeví ve výsledné ceně úvěru," říká mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková.

Na konci letošního roku bude v databázi už přes dva miliony lidí a kolem 2,6 milionu informací o jejich dluzích. Bankám umožňuje výměnu informací o dlužnících zákon a dosud si je vyměňují Česká spořitelna, Komerční banka, GE Capital Bank, ČSOB a HVB Bank.

"Smlouva se Citibank je prakticky před podpisem a připravuje se Raiffeisenbank. V pokročilém stavu je i dohoda se stavebními spořitelnami," uvedl Tomáš Denemark, šéf společnosti Czech Credit Bureau, která je provozovatelem registru.

Dlužnická historie sahá čtyři roky nazpět. "Detailní informace o každé splátce však banky většinou využívají tak rok nazpět. Starší informace jsou spíše o tom, že nějaký úvěr byl a už byl splacen. Pokud je tam však nevypořádaný dluh, pak to může být pro dlužníka problém," dodal Denemark.

Když se u někoho v jeho historii objeví komplikace, snaží se to často napravit, aby měl úvěrovou zprávu čistou. "Několik takových případů jsme měli," uvedla Gajdušková.

Při hledání v registru banky zjistí výši úvěrů, jejich dosud nesplacené části, případné výpadky platební disciplíny i frekvenci a hloubku čerpání z kreditních karet a kontokorentních úvěrů. "Nemohou ale zjistit, u jakých jiných bank klient úvěry má," dodal Denemark.

Úvěrový registr dává i určitý obrázek, jaká je platební morálka tuzemských klientů. "Berme jako neplatiče takové, kteří třeba dvakrát až třikrát byli za poslední rok déle než dva měsíce v prodlení. Což znamená, že ani nereagovali na upomínky. Podle typu úvěru a banky se delikvence pohybuje od pěti do deseti procent," uvedl Denemark. S ohledem na počet lidí v registru by to znamenalo, že 70 až 150 tisíc úvěrových klientů bank své dluhy řádně nesplácí.

Kromě bankovního registru existuje i databáze dlužníků splátkových prodejců s názvem Solus a od příštího roku má být v provozu databáze leasingových společností. Na stejné záležitosti pracují také pojišťovny. Snadnému propojení jednotlivých registrů prozatím brání zákony regulující jednotlivé oblasti finančního trhu.