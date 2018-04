Banky: Velké změny do nového roku

Méně starostí a konec pocuchaných nervů nyní přinese tisícům klientů bank nový zákon o platebním styku, který vstoupil v platnost 1. ledna letošního roku. Právě ten si totiž vzal na mušku takový zásadní nešvar, jakým bylo zpoždění převodu peněz. Situace, kdy jste z banky odeslali určitou sumu peněz a instituci, do které byly peníze poslány, jste pak museli zaplatit penále, protože peníze dorazily ne za dva, ale až za tři nebo i čtyři dny, by se již neměla opakovat. Banky jsou totiž povinny takovou transakci realizovat do dvou dnů, od počátku příštího roku se pak lhůta v rámci jedné banky zkrátí dokonce na pouhý jeden den.

Za chyby banka zaplatí

Ptáte se, jakým způsobem je banka povinna vás odškodnit v případě, že nový zákon ve vašem případě poruší? Pokud se platba, kterou provedete zpozdí, musí vám banka zaplatit úrok za každý den prodlení. Úrok představuje dvojnásobek diskontní sazby z částky, která byla převáděna. A nejen to. Banka je navíc povinna uhradit škody, které vznikly jak vám, tak příjemci špatně převáděné částky (opožděný nebo neuskutečněný převod).

Potěšující jsou i další skutečnosti, vyplývající ze zákona. Pokud se vám teď stane, že omylem pošlete peníze na jiný účet, než jste měli v úmyslu (například chybné číslo účtu příjemce), budou nyní banky opět na vaší straně. Zákon jim totiž ukládá povinnost vyvinout maximální úsilí o to, abyste své peníze dostali zpět. Pokud by chyba za odeslání peněz na jiný účet, než jste bance nadefinovali, byla na straně banky, pak je banka povinna vám peníze vrátit nejpozději do dvou dnů od reklamace, navíc s úrokem, jehož výše se odvíjí od doby, po kterou jste peníze neměli k dispozici.

Ten, kdo vám pomůže…

Na to, aby banky nejen tyto, ale i další stanovené podmínky dodržovaly, od Nového roku dohlíží finanční arbitr, což je jakýsi nezávislý ombudsman klientů bank. Na tohoto člověka (je jím Otakar Schlossberger) se můžete obrátit poté, co jste v bance neuspěli s reklamací, která se vztahovala na problém s převodem peněz, a to ve výši do 1,5 milionu korun. Dříve vám mohl pomoci pouze soud, což bylo nejen zdlouhavé, ale také velice nákladné. Finanční arbitr by měl mít dosti velkou moc a může bance udělit i opakovanou finanční pokutu ve výši až 1 milionu korun. Obrátit se na něj bude možné jak písemně, tak i elektronicky.

S jakými změnami přišly konkrétní banky?

Živnostenská banka

K patrně největším změnám v oblasti úprav sazebníku od počátku roku 2003 přistoupila Živnostenská banka. Nejen, že některé poplatky zvýšila a jiné snížila, ale v jejím sazebníku se nyní objevily i takové poplatky, na které byste ještě minulý rok vůbec nenarazili. Přesvědčte se sami:

Nové poplatky Druh poplatku Cena poplatku Došlá platba z jiné banky - urgentní v Kč 4 Kč Neprovedení platebního příkazu z důvodu nedostatku peněz na účtu 100 Kč Změna úvěrového rámce 100 Kč Automatické zrušení souhlasu s inkasem na dobu určitou 15 Kč Nepovolený debetní zůstatek - 1. upomínka; výzva; upomínka před žalobou 200 Kč; 300 Kč; 500 Kč