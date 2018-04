Banky: víte, za co všechno zaplatíte?

Zrušení běžného účtu Jedním z nejdiskutovanějších poplatků je zřejmě poplatek za zrušení běžného účtu. Pokud si banky neúčtují nic za jeho založení, neexistuje pravděpodobně žádné opodstatnění pro zpoplatnění stejné, pouze inverzní operace. Za zrušení účtu zaplatíte až 400 Kč. Nejméně v tomto případě penalizuje za odchod své klienty Živnostenská banka (100 Kč za zrušení účtu), nejvíc naopak HVB Bank (400 Kč). U ČSOB a Poštovní spořitelny je za převod účtu mezi těmito bankami účtován poplatek 200 Kč – cenový efekt je pak stejný, jako kdybyste si účet zrušili a šli založit jinam. Trvalé příkazy k úhradě Stejně zvláštním poplatkem je poplatek za zrušení (nebo změnu) trvalého příkazu k úhradě – ten se u většiny bank pohybuje kolem třiceti korun. Transakce je obvykle zvýhodněna při provedení některou ze služeb přímého bankovnictví. Založení trvalého příkazu bývá přitom zdarma. Vklad hotovosti Dalším, z pohledu klienta neopodstatněným nákladem, je poplatek za vložení peněz na účet, a to u banky, kde máte účet veden. Je to podobná situace, jako kdyby půjčoval sousedovi auto k užívání a musel mu k tomu přidat ještě benzín. Ačkoliv víme, že se banky snaží odradit Víte, co dělat, když vám investice mizí pod rukama? Poradíme vám zde. klienty od využívání služeb u přepážky, každý se občas dostane do situace, kdy by rád uložil do banky hotovost. Přinese své peníze a za to, že je může uložit, někde zaplatí. Za všech okolností za vklad zaplatíte v HVB Bank (10 Kč), České spořitelně a GE Capital Bank (6 Kč), Raiffeisenbank i Komerční bance (5 Kč) a ČSOB (4 Kč, za vklad třetí osobou 30 Kč). V případě Poštovní spořitelny zaplatí 3 Kč klienti s programem Klasik, Rodina, Elektron nebo Plus. V úvahu je brán vklad do 500 000 Kč, započítány jsou případně účtované účetní položky za realizaci operace. Příliv peněz je zpoplatněn i v tuzemském bezhotovostním platebním styku. Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka si účtují nejvíce za příchozí platbu z jiné banky - poplatek činí 7 Kč za položku. Výběry

Výběr na pobočce je drahý díky snaze bank přinutit klienta do banky pro peníze nechodit a využívat alternativní kanály (výběr z bankomatu, placení kartou, užívání služeb přímého bankovnictví). Vybírat peníze na přepážce se ale při strategii některých bank může stát nutností – například při nízko nastavených limitech u karty vydávané k účtu (pokud podmínkou zvýšení limitů je vyšší průměrný zůstatek ). Potom totiž v případě nedostečného průměrného zůstatku, vyšších výdajů a vyčerpání limitu nezbývá klientovi nic jiného, než si na pobočku zajít a za výběr v hotovosti zaplatit, ačkoliv by rád využil jiné možnosti.

V každém případě se někdy zdá, že to banky s nastavením poplatků na pobočkách poněkud přehnaly. Nejdražšími jsou v tomto ohledu při výběru do deseti tisíc Česká spořitelna a Komerční banka. U eBanky je sazba za výběr hotovosti v klientském centru 30 Kč + 0,15 % (s určeným maximem 1 000 Kč). Za výběr 1 000 Kč byste tak zaplatili 31,50 Kč. Uvažujeme-li výběr do deseti tisíc, pak maximum, které zaplatíte, činí 45 Kč, kterými výběr do výše této částky zpoplatňuje právě Česká spořitelna a Komerční banka (při výběru nad 10 tisíc u nich však poplatek klesá). U České spořitelny navíc zaplatíte 6 Kč za účetní položku vzniklou realizací hotovostní transakce, v Komerční bance je to 5 Kč. Nejlevnější je Citibank se sazbou 18 Kč.

Nejdražší vybrané poplatky zrušení účtu z popudu klienta HVB Bank: 400 Kč vklad hotovosti v Kč HVB Bank: 10 Kč výběr na pobočce v Kč (do 10.000 Kč) Česká spořitelna: 51 Kč (45+6) Poplatky se ostatně výrazně liší i při výběru z bankomatů. Jedinou bankou, která neinkasuje za výběr z vlastních bankomatů žádný poplatek, je Živnostenská banka. GE Capital Bank sice nabízí první dva výběry v měsíci z vlastního bankomatu zdarma, ovšem ostatní již stojí 9 korun, což je téměř dvojnásobek průměru. Navíc zde musíte připočítat 6 Kč (účetní položku za realizaci hotovostní operace). HVB Bank si účtuje nejvíce v případě vlastních bankomatů (30 Kč). Ve výši poplatků za výběr z cizího bankomatu vede spolu s Českou spořitelnou (25 Kč +0,5 % z částky) Živnostenská banka (první dva výběry v měsíci jsou sice zdarma, zato za ostatní zaplatíte 50 Kč). eBanka má vysokou sazbu na výběr z nejširší sítě bankomatů České spořitelny (29,90 Kč). Nejpříznivější sazby za výběr z cizího bankomatu v tuzemsku má Citibank (9 Kč). Česká spořitelna si, jak již bylo řečeno, účtuje kromě pevného polatku rovněž procenta za vybíranou částku. Pokud byste jako klient České spořitelny vybrali v mimospořitelním bankomatu 1 000 Kč, bude vás transakce stát 30 Kč (poplatek 25 Kč + 0,5 % z vybrané částky). V případě výběru 10 000 Kč to již ale bude 75 Kč a spořitelna tak cenou "předčí" zpoplatněné výběry kartou Živnostenské banky v cizích bankomatech. Úvěry

Na hromadu poplatků narazíte také u spotřebitelských úvěrů. Za podání žádosti samotné si účtuje poplatek pouze Poštovní spořitelna, a to ve výši 50 Kč. Po zaplacení tohoto poplatku teprve zjistíte, zda jste vhodný adept pro úvěr, či ne. U HVB Bank je účtován poplatek za posouzení žádosti, který je nevratný (200 Kč). Sazby účtované za vyřízení úvěru jsou různé a některé banky je nemají vůbec; jiné zase zpoplaťnují vedení úvěrového účtu, či nutí klienty zřídit si u nich i běžný účet (a platit za něj). Vyplatí se tedy vybírat.

Zůstaneme bankám věrní za každou cenu? Přečtěte si tento článek. Pokud si od banky něco půjčíte a po čase se rozhodnete splatit částku dříve, než jste původně zamýšleli, nepočítejte s tím, že za to nic nezaplatíte. Tento úkon je zoplatněn v ČSOB a Poštovní spořitelně (200 Kč), Raiffeisenbank (4 % z dlužné částky, popř. 4 % z mimořádné splátky v případě předčasného splacení v částečné výši), GE Capital Bank (5 % z předčasně splácené jistiny, minimálně 1 000 Kč), Citibank (3 % ze zbývající částky úvěru) a HVB Bank (podle posouzení bankéře a individuálních podmínek). Naopak zdarma můžete předčasně splatit úvěr v České spořitelně, Komerční bance, eBance a v Živnostenské bance. Nemalé rozdíly jsou rovněž v poplatcích za změny úvěrové dokumentace z popudu klienta (200 nebo 1000 Kč). Pokud se tedy dostanete do tíživé situace a budete chtít nějak změnit podmínky úvěru, opět za to zaplatíte.

Chcete vědět, jak vyzrát na jeden z bankovních poplatků? Pak čtěte .

Rovněž hypoteční úvěry podléhají vysokým poplatkům (poskytnutí, posouzení úvěru apod.). Například poplatek za správu úvěru není s výjimkou HVB Bank a GE Capital Bank (úvěr Optimum) ani v jedné z osmi největších bank nabízejících tento typ úvěrů nižší než 100 korun za měsíc. Tento poplatek je nejvyšší u hypotečního úvěru Standard a Premium GE Capital Bank (200 Kč a 0,075 % z poskytnutého úvěru) a u ČSOB (200 Kč u úvěru se státní podporou).

Internetové bankovnictví

Banky zvýšení poplatků na pobočce zdůvodňují tím, že chtějí motivovat své klienty k využívání kanálů přímého bankovnictví. Proč tedy účtují poplatky za měsíční vedení služby internetového bankovnictví? Nebylo by její vedení zdarma lepší motivací pro klienty?

Vedení internetového bankovnictví podléhá různým sazbám, mezi kterými jsou veliké rozdíly. Živnostenská banka nepodnikajícím osobám vedení internetového bankovnictví nezpoplatňuje, stejně jako ČSOB a Citibank. Dále je z bank nabízejících internetové bankovnictví nejlevnější Česká spořitelna (15 Kč za měsíc). Ostatní se cenou vejdou do padesáti korun za měsíc včetně. Služba může být samozřejmě v rámci některých balíčků nabízena zdarma.

Vyjádření bank k výši poplatků a jejich potenciálnímu snižování HVB Bank HVB Bank při určování poplatků vychází ze situace na českém trhu, především v ohledu na nákladnost zpracování jednotlivých transakcí. GE Capital Bank Výše poplatků banky odpovídá situaci na českém trhu. Při jejich kalkulaci vycházíme z nákladů i konkurenčního prostředí v ČR. Snižování v nejbližší době neplánujeme. Živnostenská banka Banka je již nyní z pohledu některých poplatků levná. Je možné, že v rámci produktů, v nichž se banka bude chtít na trhu profilovat, dojde v budoucnu ke snížení určitých poplatků. ČSOB, Poštovní spořitelna Srovnávat úroveň poplatků v ČR např. se zeměmi EU je zavádějící, protože trhy v těchto zemích fungují a rozvíjejí se opravdu podstatně déle než u nás. Také struktura poplatků i produktů je jiná. ČSOB v nejbližší době neplánuje výraznější změnu poplatků. Komerční banka Je prakticky nemožné činit srovnání poplatků v ČR a v zahraničí, a to z následujících důvodů: 1.) Jedná se totiž o naprosto rozdílná ekonomická prostředí. 2.) Obecně ve střední a východní Evropě se pohybujeme na trhu nabídky, zatímco v západní Evropě můžeme hovořit o trhu poptávky. 3.) V ČR je vysoká úroveň konkurence a to znamená, že úspěch naší nabídky velmi významně závisí na kvalitě poskytovaných služeb. Raiffeisenbank Domníváme se, že záporné reakce většiny zmiňovaných klientů jsou zpravidla reakcí na několik cílených článků vybraných médií, kdy se srovnávají vybrané ceníkové položky z několika vyspělých zemí s úrovní cen v našich bankách. Vybrány jsou často země s nejnižší úrovní cen za tyto položky, neboť cenová politika.. VÍCE