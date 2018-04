Banky vyrazily za klienty s přenosným bankomatem i pobočkami

Vážení spoluobčané, dnes v osm hodin ráno přijede do naší obce banka! Něco podobného by už brzy mohlo zaznít třeba z vašeho obecního rozhlasu. Není to ukázka ze starého filmu či jeho parodie, ale blízká budoucnost. Projekt pojízdných poboček zvažuje Česká spořitelna, cestovní pobočky provozuje mBank i Komerční banka.