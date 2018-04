Banky vzkazují: Nechoďte k přepážkám

Ať už jste věrní nebo se nebojíte změn, musíte se dnes smířit s faktem, že vás ve většině bankovních domů čím dál tím méně rádi uvidí u přepážky. Dávají to najevo zkrácenými úředními hodinami a vyššími poplatky za služby vyřizované s pracovníkem banky přímo na pobočce. Klientům tak vzkazují: Obsluhujte svůj účet na dálku pomocí telefonu či počítače. Ve vyspělých zemích už to málokomu přijde divné. Bez osobní návštěvy banky si tu lidé zvykli nejen například zadávat platební příkazy, ale dokonce i vkládat peníze na účet.

„Zpočátku jsem se nechápavě dívala na bankovní úřednici, když mi doporučila, abych obnos, který jsem chtěla přidat ke svému kontu, vsunula v obálce do bankomatu. Šlo to však velmi jednoduše. Viděla jsem, že tyto operace běžně zvládají všichni - farmáři, kteří mají zdánlivě jiné starosti než se zabývat moderní bankovní techniku, i staré dámy či maminky s dětmi. I já jsem si na to rychle zvykla,“ říká česká studentka, která pobývala delší dobu na americké univerzitě.

Klient, který nepotřebuje bankovní účet pouze jednou měsíčně, když mu na něj přijde výplata a zaplatí jeden trvalý příkaz, by proto měl při výběru finanční instituce brát ohled i na podmínky a možnosti přímého, tedy telefonního, internetového a GSM bankovnictví. Stejně jako by se měl zajímat o počet bankomatů, výši poplatků za služby a případně i cenu úvěrů. V některých bankách je například nutné počítat s pravidelným paušálem za vedení účtu, v jehož rámci se však už neplatí zvlášť za jednotlivé služby. Takový systém se hodí zejména pro „aktivnější“ klienty. Jinde poplatek za vedení konta nechtějí, ale nechávají si hradit každou službu. To se zase vyplatí těm, kteří s bankou příliš nekomunikují.

Ze srovnání poplatků vyšla nejlépe u aktivního klienta používajícího telefonní a internetové bankovnictví, který provede měsíčně čtrnáct plateb a čtyři přijme, Živnostenská banka a Raiffeisenbank následovaná Českou spořitelnou. Na druhém konci pomyslného žebříčku se umístila Citibank. Člověku, který za měsíc po třech platbách odešle a dostane, se zase vyplatí ČSOB, dražší pro něj bude Citibank a HVB Bank.

Pokud se chcete dozvědět více o běžných účtech, navštivte TUTO SEKCI. Pro mnohé klienty je důležité i to, jak se k němu v bance budou chovat, jestli tu najde přívětivou obsluhu a kvalitní služby nebo mu dají najevo, že o něj příliš nestojí, třeba proto, že je jen 'malá ryba'. „Mám účet v Raiffeisen bance, kde jsem naprosto spokojena, a podnikatelské konto v ČSOB. S tím mám poslední dobou problémy. I když jsem dávala příkaz v dostatečném předstihu, nezaúčtovali včas platbu mobilnímu operátorovi, a ten mi zablokoval telefon. Když jsem doložila datum příkazu, poplatek 200 korun mi odpustili, ale bylo to nepříjemné,“ říká podnikatelka Eva Podzimková z Prahy.

Naopak velikost úroků z vkladů v současné době při výběru banky příliš podstatná není. Je totiž obecně velmi nízká, pohybuje se u běžných účtů od 0,1 procenta ročně a u vkladových produktů zpravidla mezi jedním až dvěma procenty podle délky uložení peněz a jejich objemu. Rozdíly mezi finančními ústavy pohybující se v desetinách procenta totiž silněji pocítí jen klienti řádově se statisícovými až milionovými úsporami.

