Banky zavádějí nové triky s poplatky

Neprůhlednost, tak lze jedním slovem charakterizovat sazebníky bank. Jazyk jen vzdáleně připomíná češtinu a jejich obsáhlost položí na lopatky i hodně zvídavého klienta.

Jestli se někdo v bankovních poplatcích přesto vyzná, je to Patrik Nacher z portálu www.bankovnipoplatky.com. Podle něho banky nový zákon o platebním styku dodržují. Ne vždy však na tom klient skutečně vydělal.

Nenápadné zvýšení poplatku za kartu

Nový zákon o platebním styku úplně zrušil poplatek za blokaci karty. Jenže za to si banka kompenzaci vezme jinde. Třeba zvýší poplatek za používání karty. Ztracených či ukradených karet je určitě mnohonásobně méně než majitelů platebních karet, takže na tom banka nakonec dokonce vydělá. Zvýšení se navíc dalo docela nenápadně schovat do nově zavedeného měsíčního poplatku. Když ho vynásobíte dvanácti, vyjde vám za rok o něco vyšší částka, než kolik jste platili dosud.

Kde zvýšili poplatky u karet: ČSOB

Debetní karta neembosovaná z 200 korun za rok na 240 Kč

Debetní karta embosovaná z 500 korun za rok na 540 Kč

Master Card Gold ze 4 000 korun za rok na 4 200 Kč

Obnovené vydání platební karty ze 150 korun na 250 Kč

GE Money Bank

Náhrada za odcizenou, ztracenou kartu z 0 na 150 korun

LBBW

Debetní karta neembosovaná z 200 korun za rok na 240 Kč

Master Card Gold z 3 500 korun za rok na 3 600 Kč

Poštovní spořitelna

Vydání náhradní platební karty (odcizení, ztráta) ze 150 korun na 350 Kč

Volksbank

Debetní karta neembosovaná z 200 korun za rok na 240 Kč

Debetní karta embosovaná ze 400 korun za rok na 530 Kč Poznámka: debetní = neúvěrová, jen s vlastními penězi;

embosovaná = s plasticky vyznačenými údaji Zdroj: www.bankovnipoplatky.com

Výpis zadarmo, ale ne vždy

Další změnou je povinnost banky informovat svého klienta jednou měsíčně o stavu jeho účtu. Většina bank už stejně posílala elektronické výpisy zdarma, tak u toho i zůstala.

Jenže ani to pro klienty nemusí být výhra. Čtenář MF DNES Radovan Four se rozčiluje: "Dostanu sice výpis elektronicky zadarmo, ale musím si sjednat internetbanking a za něj platit minimální částku 49 korun měsíčně. Platím u Komerčky pouze hypotéku a jinak elektronické bankovnictví nevyužiji, takže na výpis zdarma nemám šanci." (Banka neumožňuje vyzvednutí výpisu na pobočce zdarma.) Komerční banka k tomu dodává: "U služby Expresní linka Plus od ledna nabízíme klientům možnost zřídit si tuto službu zcela zdarma na kterékoliv naší pobočce," doplnila tisková mluvčí Monika Klucová.

Za zmínku stojí na druhou stranu Volksbank, která umožňuje předávání výpisů z účtů klientům zdarma prostřednictvím infoterminálů. Některé banky, například ČSOB, však výpisy poštou posílají zadarmo i nyní nebo zlevnily poplatek za vedení účtu, když si necháte zasílat výpisy jen elektronicky.

Pozor, když si sami v internetovém bankovnictví nastavujete, jak chcete posílat výpis, dívejte se pozorně. Když například u Raiffeisenbank zadáte týdenní frekvenci a budete ji chtít později předělat na měsíční, za změnu zaplatíte 30 korun.