Nechceme být pouhými překupnicemi květin, říkají mladé podnikatelky

Kdy jste se rozhodly, že si v Brně otevřete květinářství? Neměly jste strach, že kvůli velké konkurenci zkrachujete?

Tak zpětně určit, kdy to vlastně začalo, je dost těžké. Prvotním impulsem asi bylo velké množství nápadů a hlavně touha dělat věci jinak a lépe, aniž by nás někdo omezoval. Pokud jde o ten strach z konkurence, měly jsme před ní spíš respekt. Ten máme pořád, budeme ho mít i v budoucnu a upřímně doufáme, že nás nikdy neopustí. Zdravý respekt z konkurence je ohromný motivátor, který nás ženě vpřed a vyburcuje v nás to nejlepší. Nejhorší je tak říkajíc usnout na vavřínech.

Jak jste našly odpovídající prostory a co všechno jste pro to musely podniknout?

Sídlíme v širším centru Brna. Když jsme se rozhodovaly, kde bychom chtěly podnikat, snažily jsme se najít čtvrť, kde dosud žádné květinářství není, čtvrť, která je dostatečně blízko centra a skýtá dost zajímavých míst a podniků. Jedna z ulic a její okolí nás okouzlily, a tak jsme hledaly vhodné prostory tak dlouho, až se konečně jeden objevil. V tomto ohledu jsme měly ohromné štěstí, a to nejen na místo, ale i na paní domácí, která dvěma nezkušeným podnikatelkám dala šanci.





Kolik jste musely investovat, aby obchůdek splňoval vaše představy?

Jak se říká, o peníze jde vždy až na prvním místě, takže finance byly docela oříšek. Něco jsme měly našetřeno, pomohla i rodina, to ale nestačilo, tak jsme si stejně musely vzít úvěr.

Barbora Zimolová, 27 let Pochází z Uherského Brodu.



Vystudovala Mendelovu Univerzitu v Brně, obor zahradní a krajinné realizace.



Hned po studiu si vyzkoušela práci v realizační firmě, práce ji nenaplňovala. Nastoupila do jednoho brněnského květinářství, kde poznala Šarlotu Palovou.



Bydlí v Brně.

Nebudeme lhát, zařídit obchod podle našich představ chtělo velké množství peněz, nicméně chtěly jsme to mít dokonalé, tak to jinak ani nešlo. Nemusely jsme investovat pouze peníze, stálo to také hodně času, plánování a hlavně kreativitu. Ve všem nám velmi pomohli i naši přátelé a blízcí.

Interiér jste si navrhovaly samy?

Ano, interiér jsme si vymyslely samy. Obě máme zhruba stejný vkus jak na styl, tak na barvy, takže to ve výsledku nebylo tak obtížné. Jádrem celé myšlenky byl barový pult a stylové barové stoličky. Pak stačilo už jen naši vizi uzpůsobit prostorám a bylo hotovo.

Kde jste vybavení podle svých představ sehnaly?

Část interiéru včetně baru nám vyráběl stolař na míru, něco jsme zvládly svépomoci a například barové židličky jsme koupily na internetovém bazaru. Chtěly jsme vytvořit útulný prostor, kde budou lidé rádi trávit čas při čekání na kytici nebo flower box. Chtěly jsme, aby u nás lidé našli pohodlí a vraceli se.

Šarlota Palová, 28 let Od mala velice tíhla ke květinám.



Vystudovala Střední zahradnickou školu v Ostravě.



Pět let pracovala jako floristka v jednom z brněnských květinářství.



Je svobodná, žije v Brně.

Kolik platíte za nájem?

Pohybuje se v desítkách tisíc korun, nicméně jde o nájem zcela přiměřený umístění, rozloze a dispozici obchodu.



Uživí vás tato práce?

Odpovědět na tuto otázku je příliš brzy. Nepodnikáme totiž příliš dlouho a stále si budujeme zákaznickou základnu. Nicméně můžeme říct, že se nám teď daří víc, než jsme očekávaly. Hodně nám pomohly hlavně zakázky na svatby, které jsme dělaly v létě. Zatím nás tedy práce uživí, doufáme, že postupem času se naše píle a talent zhodnotí ještě více.

Podle předběžné výsledovky se dá odhadovat, že náš roční obrat bude v relaci dvou až tří milionu korun. Nicméně jde pouze o odhad a lze jen s obtížemi předvídat, jaké pro nás bude vánoční období, které bývá tím nejsilnějším.

V čem se tedy lišíte od konkurence?

Nejsme květinářství a hlavně jsme ani nechtěly být květinářstvím, kde budete ve frontě čekat na kytici i dvacet minut, budete nervózně přešlapovat a budou vás ve výsledku bolet nohy. Proto jsme chtěly vytvořit útulný interiér, ve kterém si lidé počkají rádi. Lišíme se i ve stylu vázání květin.

V čem konkrétně?

V poslední době byl a stále je v kurzu třeba styl lučních květin, což se nám za tu dobu, co jsme v oboru, už trochu zajedlo. A tak jsme si řekly, že by to chtělo změnu. Oběma se nám libí výraznější, barevnější a rozmanitější kytice a tento trend jsme chtěly nabídnout.

Odkud berete květiny a další komponenty?

Květiny bereme od dodavatelů tady v Brně. Co se doplňků týče, snažíme se spolupracovat s menšími českými dodavateli, kteří mají zajímavé produkty. Některé komponenty odebíráme od dodavatelů z Holandska a Estonska a od každého vybíráme to nejlepší.

Takže i nejdražší?

Neřekly bychom. Nechceme být pouhými překupnicemi doplňků, dekorací a květin, ale chceme ve svých výtvorech zanechat kus vlastní přidané hodnoty. Jinak by nás to ani nebavilo a ztratilo by to pro nás smysl. Snažíme se o maximální originalitu ve všem, co děláme.

V čem například?

Příkladem jsou květinové boxy, v poslední době jsme začaly dělat také květinová přáníčka. Jsme květinářství, a tak logicky děláme všechno, co se květin týká. Lidem také poradíme, jak se o kytici postarat, aby jim vydržela co nejdéle a dařilo se jí.

Měly jste už i nějakou větší zakázku? Jen vázání kytic k běžným příležitostem, třeba k svátku, by vás asi moc neuživilo. Nemám pravdu? Během léta jsme měly hodně zakázek na svatební dekorace, zdobily jsme i pár kanceláří, ordinací, zajišťovaly několik oslav. Jsme pořád na začátku.

V jakých relacích se pohybují ceny vašich výtvorů?

Není pro nás problém udělat kytičku za dvě stovky nebo květinovou výzdobu za několik desítek tisíc. Vše je o tom, co zákazník chce. Ale rozhodně nepatříme k nejdražším květinářstvím v Brně. A na tom se nic měnit nebude.

O jaké květiny a vazby je největší zájem?

Naším největším trhákem jsou flower boxy. S těmi si vyhrajeme asi nejvíc. Je to nesmírně praktická forma květinového dárku. Je skladný, vydrží déle než běžná kytice a po uvadnutí květů vám zůstane praktická krabička. Není neobvyklé, aby flower box vydržel krásný i několik týdnů.

Na ten bar, u kterého si mohou lidé posedět, jste přišly jak?

Oběma se nám líbí některé bary, kde barman dokáže po krátké konverzaci zákazníkovi nabídnout něco na míru jen pro něj. To nás inspirovalo. U nás proto není zapotřebí obsáhle popisovat květ po květu, jakou kytici přesně chcete, ale často stačí jen říct, pro koho a k jaké příležitosti je určena.

Kdo u něho nejčastěji sedí? Asi maminky na mateřské a důchodci?

Právě naopak. Jsou to pánové, co tu stráví nejvíc času. Ti to tady milují. Můžou si sednout k baru nebo do křesla a v klidu si počkat na výsledek. Když čekají déle, dostanou kávu nebo vodu a jsou spokojeni. A děti, ty si rády sednou rovnou na bar a pozorují nás, jak se nám kytice zjevují přímo pod rukama. Je však pravdou, že občas jim ujíždí oči na dózu se sladkostmi, co máme na baru.

Kde se inspirujete?

Díky moderním technologiím můžeme sbírat inspirace z celého světa, a to zejména díky Instagramu a Pinterestu. Největší inspiraci získáváme zejména od květinářů z asijských zemí a Ruska. Uvedené země mají, co se květin týká, velkou tradici.