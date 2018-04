Nový trend: Češi mění zaběhané postoje, kam ukládat peníze

Sonda napříč republikou nazvaná Barometr obliby spořicích produktů naznačuje, že spořicí konto na oblibě ztrácí. Zatímco v roce 2016 si ho preferovalo 49 procent Čechů, nyní je to o pět procentních bodů méně.

Podobně klesla i obliba životního pojištění. Nejnižší oblibu si stále drží termínovaný vklad, který za zajímavou formu ukládání peněz považuje 23 procent dotazovaných. Naproti tomu na špici oblíbenosti zůstává stavební spoření. Preferuje ho 59 procent Čechů, což je o sedm procent více než v prvním čtvrtletí loňského roku.

„Průzkum naznačuje, že stavební spoření na rozdíl od spořicího konta překonalo dopad extrémně nízkých sazeb na trh. Samozřejmě roli hraje i možnost státní podpory, která zvyšuje hrubé zhodnocení úspor na více než 3,5 procenta ročně. Konzervativní lidé tak prakticky nemají lepší možnost, jak uložit své peníze, a postupně toho využívají,“ vysvětluje Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS).

„Klienti zjistili, že mezi zajištěnými produkty lepší výnos nikde na trhu nezískají, proto se ke stavebnímu spoření vracejí. Výnos přesahující tři procenta je v prostřední nízkých úrokových sazeb pořád velmi zajímavý,“ poznamenává Vladimír Staňura, předseda AČSS.

Sonda zároveň naznačuje nový trend. Češi začínají přicházet na chuť investicím do starožitností a drahých kovů. V porovnání s minulým rokem obliba těchto investic roste, a to nejvíc ze všech produktů, které Barometr sleduje. Investici do starožitností označuje za oblíbenou 37 procent dotázaných, což je o 9 procent více než vloni. Drahé kovy nyní preferuje 46 procent Čechů, to je v porovnání s loňským rokem o osm procent více.

„Češi jsou pořád velmi konzervativní střadatelé a nemají příliš rádi změny. Přesto si ale dokážou rychle spočítat to, když jim spoření nepřináší výnosy. Ukazuje se to v nízké spokojenosti s dříve oblíbenými typy spoření a zároveň rostoucí oblibou zlata, do kterého lze spořit i třeba jen pětistovkou měsíčně,“ říká Vladimír Brůna, předseda představenstva Golden Gate CZ.

Podle Vladimíra Brůny průzkumy nyní potvrzují, že drahé kovy vlastní v jakékoli podobě pět procent Čechů. „Ještě před dvěma lety však podle našich statistik vlastnily zlato nebo stříbro pouze dvě až tři procenta lidí,“ dodává Brůna.

Jak se mění obliba spořicích produktů v ČR Produkt 2016 2017 stavební spoření 52 % 59 % spořicí konto 49 % 44 % doplňkové penzijní spoření 46 % 49 % životní pojištění 41 % 37 % drahé kovy 38 % 46 % starožitnosti 28 % 37 % podílové fondy 27 % 29 % akcie, obligace 25 % 28 % termínovaný vklad 23 % 23 % spoření doma 21 % 25 % zdroj: průzkum agentury IBRS pro AČSS, březen 2017

Efekt nízkých sazeb samozřejmě nahrává také variantě „spoření doma“. Mít raději peníze doma „ve slamníku“ preferuje nyní 25 procent Čechů, zatímco vloni to bylo 21 procent dotázaných. Lehce roste i obliba investic do cenných papírů či prostřednictvím podílových fondů.