Barva pleti: nemůžu najít práci

Třiadvacetiletá Jana má problém najít zaměstnání. „Když se ucházím o práci, největší obavu mám z pohovoru,“ říká. Snědá pleť a od rodičů odposlouchaný přízvuk hned prozradí její etnický původ. Jana je Romka. I když si myslí, že česká společnost je vcelku tolerantní, mnohokrát se setkala s tím, že jí na předem naplánovaném pohovoru bylo už ve dveřích sděleno, že pracovní místo dostal někdo jiný.

Uspěje, kdo vytrvá

Richarda Samka znáte z obrazovky. Je reportérem zpravodajství České televize a svým úspěchem dokazuje, že předsudky nepanují všude. I on se s nimi však setkal u své přítelkyně Angeliky. „Na první pohled nevypadá jako Romka, to prozradí většinou až její jméno. Když hledala zaměstnání, řekl jsem jí, ať radši chodí na pohovory sama. Pokud jsem ji doprovázel, často nás ve firmách okamžitě odmítli,“ popisuje Samko.

Stejný zážitek mají podle nedávného průzkumu občanského sdružení Dženo dvě třetiny dotázaných romských uchazečů o práci. Všem, kteří se cítí poškozováni předsudky zaměstnavatelů, doporučuje Richard Samko zejména vytrvalost. „Každý by si měl stát za svým. Jestliže se vám zdá nabídka zajímavá, zkoušejte to znovu a znovu. Když vás odmítne jeden pracovník firmy, zkuste to rovnou u šéfa. Vydržte a nerozčilujte se,“ radí.

Podobná doporučení dává i ředitelka brněnského Muzea romské kultury Jana Horváthová: „Především to chce pevné nervy, chladnou hlavu a notnou dávku zdravého sebevědomí.“ Podle ní nic nevyřeší uražená ješitnost. „Pokud člověk ví, že něco umí, neměl by se bát svůj nezaviněný neúspěch zveřejnit,“ míní Horváthová. Bude-li se o takových případech hovořit, tlak na zaměstnavatele se zvýší.

Pomůže dobrá zkušenost

Přestože by to mnozí zaměstnavatelé nepřiznali, když se na volné místo přihlásí uchazeč jiné barvy pleti, přinejmenším zpozorní. Podle pražské personální psycholožky Hany Kyrianové je to vyvoláno zažitým stereotypem. I když se někdo otevřeně nehlásí k předsudkům, přesto lidem jiných etnik nedůvěřuje a začne si u nich vše víc ověřovat. „U takových zaměstnavatelů má sice v tu chvíli uchazeč romského původu trochu horší podmínky, ale má šanci. Pak záleží na tom, co se stane dál,“ vysvětluje Kyrianová. Je-li nakonec přijat a pracuje dobře, šéf nabude pozitivní zkušenost a příště už bude v podobné situaci méně nedůvěřivý. „Je-li ale naše naděje zklamána, nedůvěra naroste a podpoří náš předsudek,“ doplňuje psycholožka.

Bojíme se neznámého

Jste odpůrci předsudků a přitom ve vás přetrvává nedůvěra k lidem jiných etnik? Hana Kyrianová poukazuje na to, že její příčinou může být i obava z neznámého. „Pokud něco nebo někoho známe, nemusíme dát na to, co se říká. Jde-li naopak o něco nového, i málo věrohodné informace nás snáz ovlivní. Ostražitosti se hůře ubráníme.“

Nejprve si uvědomte, kdy se ostražitost objevila, a zkuste si odpovědět proč. „Potom je jedinou cestou snažit se probudit v sobě důvěru a svým podezíravým chováním nevyvolat reakci, která by naše očekávání potvrdila,“ říká Kyrianová.

Obtíže s přijímáním lidí jiných národností mohou být dány také kulturní odlišností, odlišným vztahem k autoritě nebo spolupráci.

Braňte se u soudu

České právo zaměstnavatelům přikazuje, aby se etnickými odlišnostmi při výběru pracovníků neřídili. Pokud jste přesvědčeni, že se vám něco takového stalo, v první řadě si písemně stěžujte u firmy. „Zůstane-li stížnost bez odezvy, můžete se domáhat ochrany i podáním podnětu na úřad práce, aby provedl kontrolu,“ říká právník Jaroslav Truneček. Zaměstnavateli hrozí pokuta až milion korun. Zaplatí-li však firma úřadu, nijak to nepomůže vám. „Proto základním způsobem ochrany zůstává žaloba k soudu. V ní se můžete domáhat, aby zaměstnavatel svého jednání zanechal, jeho důsledky napravil a poskytl vám přiměřené zadostiučinění,“ vysvětluje Truneček.

Zatímco v jiných soudních sporech musí své tvrzení dokazovat ten, kdo s ním přišel, u diskriminace je to kvůli vaší ochraně naopak. Zaměstnavatel musí prokázat, že vás nepoškodil. Své podezření však musíte zdůvodnit. Uveďte, v čem diskriminaci spatřujete.“ Jako důkazy slouží nejčastěji výpovědi účastníků a svědků, mohou to být také například výsledky testů, které byly zadány všem uchazečům o práci.

S žalobou vám rády pomohou neziskové organizace. Pražská Poradna pro občanství, občanská a lidská práva v nedávné době pomohla odhalit diskriminaci u chebské pobočky firmy Rossman. Poté, co s Romkou Renátou Kotlárovou společnost odmítla o volném místě hovořit, pracovnice poradny, která se vydávala za novou uchazečku, byla pozvána k standardnímu pohovoru. Kotlárová vysoudila omluvu a padesát tisíc korun.

Diskriminace: jak se jí bránit?

1. Pokud pohovor nevede šéf firmy, upozorněte ho na jednání jeho podřízených

2. Pošlete do firmy písemnou stížnost

3. Požádejte neziskové organizace o pomoc s podáním žaloby

4. Pokuste se své tvrzení zdůvodnit

5. Podejte žalobu u soudu

JAK SE ZBAVIT PŘEDSUDKŮ

dejte uchazeči šanci, aby předvedl, co umí

neklaďte na něj vyšší nároky než na ostatní

neposlouchejte, co se říká, přesvědčte se sami

zamyslete se, co za předsudky stojí

JAK VZDOROVAT PŘEDSUDKŮM