Kreditní karta BAWAG



Klady:

- kreditní karta má na trhu nejnižší minimální měsíční splátku - 4 % z čerpané částky (min. 200 Kč)

- měsíční úroková sazba je 1,54 % (18,48 % p.a.)

- embosovaná karta MasterCard je opatřena čipem pro zajištění vyšší bezpečnosti

- bezúročné období lze využít až 50 dní

- 1. roční poplatek za vedení úvěrového účtu (540 Kč) je vrácen, pokud během prvních 2 měsíců je obrat na kartě min. 3000 Kč, další roční poplatky pak nejsou účtovány v případě, že za 12 měsíců bude obrat 45000 Kč

- měsíční výpis z účtu je zasílán bezplatně

- karta zahrnuje slevový program Spere na slevy 5 – 50 % u asi 5000 obchodníků v ČR a SR.

- banka nevyžaduje ke kartě zřízení běžného účtu

- k úvěrovému účtu lze získat až 3 kreditní karty zdarma.

Zápory:

- okamžité úročení částky vybrané v hotovosti přes bankomat (jako u většiny kreditek na trhu)

- poplatek za výběr hotovosti z bankomatu v ČR 0,5 % z částky min. 50 Kč, v zahraničí 2,5 % min. 80 Kč

IQpůjčka BAWAG Bank

Klady:

- IQpůjčkou lze splatit stávající úvěry s vyšší splátkou a ještě čerpat hotovost nad rámec refinancovaných úvěrů, kterou lze použít na cokoli (dovolená, nákup spotřebního zboží, rekonstrukce bytu, atd.)

- refinancovat lze úvěr řádně splácený minimálně 6 měsíců

- výše úvěru je volitelná od 20 do 500 tisíc korun

- doba splatnosti od 6 do 72 měsíců

- úroková sazba od 7,15 % do 11,02 % p.a. v rácmi akční nabídky do 31.8. 2006

- veškeré poplatky jsou zahrnuty ve splátce úvěru

- není nutné mít u banky veden běžný účet

- jednoduché podání žádosti a doložení dokladů (do 500 000 Kč stačí např. 2 doklady totožnosti a 3 výpisy z účtu, kam chodí mzda)

Zápory:

- úroková sazba není fixní, proto je nutné zjistit v bance, jaká sazba se bude týkat právě vás (lze však zjistit garantovanou sazbu v tabulkách k IQpůjčce pro danou výši úvěru a splatnost)