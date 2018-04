Během mateřské se z letušky stala pilotkou

Během pěti let porodila dvě děti, vystudovala na Dopravní fakultě ČVUT obor profesionální pilot, absolvovala praktický výcvik a v srpnu 2007 nastoupila u Českých aerolinií jako druhá pilotka na letounech ATR 42/72. Manžel je také pilot, ale létá na větších strojích. Od začátku má pro její sen pochopení - radí, pomáhá a všemožně vychází vstříc.

Křištálová lupa Přednášky, semináře, výcvik a dvě malé děti. Jak jste to zvládla?



Studovat vysokou školu jsem začala v době, kdy byly staršímu Kryštofovi čtyři měsíce, mladší Max se mi narodil dva měsíce před státnicemi. Ještě jsem neměla hotovou diplomku, takže jsem měla co dělat, abych zvládla sladit péči o rodinu s přípravou na zkoušky.

Bylo to těžké, měla jsem řádné denní studium, ráno jsem kojila, pak jsem se v poledne vracela domů a hned po škole zase. Vařila jsem po večerech, pomáhal mi manžel a hlavně prarodiče. Jednou jsem musela malého vzít s sebou na laboratorní cvičení z fyziky, spal tam v kočárku.

Paní profesorka měla naštěstí pochopení, protože sama má čtyři dcery. Paralelně se studiem jsem se věnovala praktickému leteckému výcviku - jako instruktor se mnou občas dokonce létal manžel.

A kdo v tu dobu hlídal děti?



Hlavně moji rodiče, kteří bydlí nedaleko od nás. Děda s babičkou z manželovy strany žijí až v Liberci, ale kdykoliv bylo potřeba, zapojili se i oni. Později, když byly děti trošku větší a já začala zase pracovat, jsme do rodiny přibrali ještě další "skorobabičku" - Kryštofovu bývalou paní učitelku ze školky Zdeničku. S tímhle rodinným týmem už teď zvládneme v podstatě všechno.

Kolik času strávíte v práci?



Pokaždé je to trochu jinak, ale v průměru odpracuji měsíčně tak 150-180 hodin ve službě, z toho je tak 50-60 letových hodin - tedy těch, kdy s letadlem přímo letíme. Ve zbývajícím čase se věnuji předletové přípravě na letišti nebo přímo v letadle, dále na hotovosti, na simulátoru nebo při školeních.

Potkáte se vůbec doma s manželem?



Každý měsíc si s manželem přineseme domů své letové plány, vezmeme diáře a zapíšeme si do nich oba svoje i partnerovy služby. Na společné volné dny nebo víkendy si potom naplánujeme výlety s dětmi, ve zbylém čase si péči o ně rozdělíme. A když jsme v práci zároveň oba, kluci jsou ve školce nebo povoláme již zmíněné posily z řad babiček a dědečků. Kryštof s Maxíkem je všechny milují, takže jim to vůbec nevadí.

Máte připravený katastrofický scénář, kdybyste se nemohla pro poruchu či špatné počasí včas vrátit domů?



Vždycky počítám s tím, že mohu někde uváznout, takže je vždy zajištěno, že ten, kdo hlídá děti, s nimi v případě potřeby zůstane, dokud se já nebo manžel nevrátíme - klidně i několik dní. Naštěstí se to téměř nestává, ale připravení určitě jsme.

Nevyčítáte si někdy, že jste s dětmi málo?



Snažíme se, jak jen to jde, aby děti naší prací nijak netrpěly. Vesměs létám kratší linky - někdy třeba jen půlhodinové, vnitrostátní. Nejdelší zahraniční trvají maximálně hodinu a půl. Pro mě to má jednoznačnou výhodu v tom, že když třeba jdu do práce ráno a děti ještě spí, vrátím se k nim zpátky tak kolem páté odpoledne a stihnu je vzít na procházku, uvařit jim večeři a přečíst jim pohádku na dobrou noc.

Pokud jdu do práce pro změnu v podvečer, přijedu domů zase ráno, takže je můžu probudit a před odchodem do školky se s nimi nasnídat.

Jezdíte celá rodina na společné dovolené?



Ano, určitě hodně cestujeme a děti bereme skoro všude s sebou, abychom si vynahradili čas, kdy s nimi kvůli práci nemůžeme být. Hodně létáme třeba do Thajska nebo do Vietnamu, kde manžel tři čtvrtě roku pracoval a celá rodina jsme tam s ním i bydleli. K moři míříme hlavně v zimě, v létě trávíme prázdniny spíš u nás - nejčastěji s kluky na sportovních soustředěních nebo na táboře s angličtinou.

Máte vůbec někdy čas jen pro sebe - jak odpočíváte?



Málokdy, ale nestěžuji si. Občas si jako každá žena zaběhnu k holiči nebo si jdu zacvičit, baví mě jóga, squash a spinning. Většinou spíš objíždím sportovní kroužky se starším synem - zkouší hrát fotbal, tenis, chodí na judo a na plavání.

Bála jste se někdy v letadle?



Tak to určitě ne, ani jako dítě. Snad jen tehdy, když letos v únoru zuřila vichřice Emma a já letěla zrovna do Ostravy, jsem docela cítila respekt před přírodními živly. Ten pocit zodpovědnosti za 60 lidí na palubě i za děti, které na mě doma čekaly, byl tehdy mimořádně silný.