Z bankomatu trčely tři tisíce. Sledovali jsme jejich návrat k majiteli

Co říká § 135 občanského zákoníku Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do šesti měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu.