Belgičané umí více než jen čokoládu

Fondy společnosti KBC/ČSOB jsou domácím investorům známy především díky široké nabídce oblíbených zajištěných produktů, jejichž počet se v pravidelných intervalech neustále rozšiřuje. My se však zajištěným fondům věnovat nechceme. Beztak jsou tyto produkty, až na pár výjimek, vedené v české koruně. V koruně jsou denominované také veškeré fondy pod správou ČSOB Investiční společnosti, o kterých jsme psali již dříve.

V cizích měnách u nás KBC nabízí kolem devadesáti podílových fondů. Ty mají domicil v Lucembursku (Renta, Bond fondy), nebo v Belgii (Equity, Index, MultiCash fondy) a tím pádem mají oproti domácím korunovým fondům výhodu lepšího daňového prostředí (to však platí pro většinu zahraničních podílových fondů).

Na své si přijdou i „skrblíci“

Vzhledem k počtu podílových fondů je v nabídce KBC kromě široce rozprostřených globálních fondů, které mohou tvořit základ portfolia, také množství specializovaných, hodě úzce zaměřených fondů s vyhraněnými strategiemi. Na výběr jsou fondy investující jen do vybraných sektorů, podle určitých trendů, nebo pouze v určitém regionu, což se pak, zejména u dluhopisových fondů, odráží také na denominaci fondu. Zajímavé je také dělení na indexové a aktivně řízené fondy, což se kromě názvu projeví také na poplatcích za správu, resp. nákup fondů.

Poplatky za nákup fondů KBC se pohybují od 0,1 % (MultiCash fondy), přes 1 % (Renta, Bonds fondy) až po 2 % (Index), resp. 2,5 % (Equity), což skutečně nejsou vysoké hodnoty. Také za správu fondů zaplatí investoři spíše méně, poplatky se pohybují v hladinách 0,4 % (Multicash), 0,6 % (Renta, Bonds, Index), 0,75 % (některé fondy Bond) a 1,15 % (Equity). I z tohoto výčtu je vidět, že za indexové fondy, které „pouze“ kopírují vybrané indexy, zaplatíte mnohem méně jak při koupi, tak za správu a to se pak může pozitivně odrazit na výkonnosti. Bohužel, takto konstruovaný fond těžko překoná index o několik procent ročně.

Poplatky jednotlivých skupin fondů KBC druhy fondů poplatky za nákup poplatky za správu akciové (Equity) 2,50% 1,15% akciové (Index) 2,00% 0,60% dluhopisové (Bonds) 1,00% 0,60%; 0,75% záleží na fondu dluhopisové (Renta) 1,00% 0,60% fondy peněžního trhu (MultiCash) 0,10% 0,40%

Zdroj: Investiční společnost

Co je tedy na výběr?

Při detailnějším pohledu na portfolio fondů KBC je nám hned jasné, že větší množství fondů má na výběr eurový investor. Ten má k dispozici 37 akciových, 16 dluhopisových a jeden fond peněžního trhu. Co se týče globálně orientovaných akciových fondů, tvořících základ portfolia, právě v jejich případě nabízí společnost investorům na výběr aktivně řízenou (KBC Equity Fund) i indexovou variantu (KBC Index Fund). Ty jsou na výběr čtyři a je možné si vybrat akcie světově významných společností (World), akcie společností ze zemí Eurozóny (Euroland, Eurozone), akcie firem z celé vyspělé Evropy (Europe), nebo akcie obsažené v indexu Euronext 100 (ten nemá aktivně řízené dvojče).

Investoři preferující vybrané regiony mohou dále diverzifikovat své prostředky ve fondech KBC Equity Fund (KEF) Belgium, KEF Central Europe, KEF Eastern Europe (východní Evropa), KEF Latin America, KEF New Asia (rozvíjející se země Asie) nebo KEF New Markets (rozvíjející se země).

Také investoři upřednostňující jen některé sektory, jenž podle nich mají šanci zhodnotit prostředky lépe než ostatní, mohou být s výběrem spokojeni. Prostřednictvím těchto fondů tedy můžete investovat do akcií společností v sektorech finance (KEF Finance, KEF Euro Finance, KEFR Asset Management), zdravotnictví (KEF

Pharma), technologie (KEF Euro Technology), gastronomie (KEF Food & Beverages), turistika a volný čas (KEF Leisure & Tourism), média (KEF Media), telekomunikace (KEF Telecom), veřejné služby (KEF Utilities), bezdrátové komunikace (KEF Wireless), ropné společnosti (KEF Oil) a cyklické sektory jako chemický nebo petrochemický průmysl (KEF Cyclicals, KEF Euro Cyclicals).

Poslední skupinu tvoří tématické fondy, kam bychom mohli zařadit KEF Buyback Europe (akcie evropských společností vykupujících své akcie), KEF Fallen Angels (společnosti po prudkém propadu, ale s potenciálem růstu v budoucnu), KEF Global Leaders (společnosti s vedoucím postavením na svých trzích), KEF Growth by Innovation (společnosti aktivní v oblasti výzkumu a rozvoje), KEF Top 30 (prvotřídní světové akcie).

Dluhopisových fondů v euru máme na výběr 16, ne všechny však investují pouze do euroobligací, takže investoři musí počítat s měnovým rizikem. To platí zejména pro fondy KBC Bonds (KB) Capital Fund (světové dluhopisy), KB Central Europe (dluhopisy v měnách středoevropských zemí), KB Convedrtibles (konvertibilní dluhopisy z celého světa), KB Euro Candidates (dluhopisy kandidátů na vstup do EU), KB Europe, KB High Interest (dluhopisy v měnách zemí přinášejících vyšší úrok) nebo KB Income Fund. Do dluhopisů emitovaných v euru investují fondy KB Corporates Euro (podnikové dluhopisy s dobrým ratingem), KB Inflation-Linked Bonds (dluhopisy navázané na inflaci), KBC Renta (KR) EMURenta (dluhopisy zemí, které nabízejí vyšší úrokový výnos), KR Eurorenta (dluhopisy v euru s ratingem v investičním stupni), KR Long EUR (dluhopisy se splatností delší než 10 let), KR Medium EUR (průměrná doba splatnosti 7 let) a KR Short EUR (průměrná doba splatnosti 3 roky).

Nejkonzervativnější investoři se určitě neobejdou bez fondu peněžního trhu KBC MultiCash EURO, který investuje polovinu majetku do krátkodobých nástrojů peněžního trhu v EUR a zbytek drží v depozitech.

Vydělejte i v dolaru

Investor počítající výnosy v dolarech si přijde na své investováním do 11-ti akciových, tří dluhopisových a jednoho fondu peněžního trhu. Úlohu stěžejních fondů v portfoliu by mohly plnit fondy KEF America (americké akcie bez sektorového omezení), případně jeho indexový bratříček KBC Index Fund USA, kopírující index S&P 500. Posledním adeptem na funkci jádrového fondu by mohl být fond KEF US Value, nakupující blue chips akcie.

Výběr sektorů je oproti eurovému investorovi značně omezen, k dispozici jsou biotechnologie (KEF Biotechnology), internetové společnosti (KEF Internet), výroba zdravotnického zařízení (KEF Medical Technologies) a „high-tech“ výrobky a služby (KEF Technology, nebo úžeji zaměřený KEF Technology Top 20). Akciové portfolio doplňují akcie malých společností (KEF US Small Caps), akcie obchodované na technologickém trhu NASAQ (KEF Nasdaq) a akcie společností vykupujících zpět vlastní akcie.

Pokud chce dolarový investor investovat prostřednictvím fondů KBC do dluhopisů, má na výběr firemní dluhopisy s ratingem v investičním stupni (KB Corporates USD), dluhopisy rozvíjejících se zemí (KB Emerging Markets) a kvalitní americké dluhopisy nebo nástroje peněžního trhu (KR Dollarrenta). Nástroje peněžního trhu nakupuje fond KBC MultiCash USD.

Pokud chce investor vydělávat také v jiné měně, z akcií jsou na výběr japonské cenné papíry (KBC Equity Fund Japan, KBC Index Fund Japan). Úplně jiná situace je u dluhopisů, kde společnost KBC nabízí dluhopisové fondy denominované ve 12 měnách podle toho, ve které měně fond investuje své prostředky.

Jak důležitou roli při rozhodování o investici podle vás sehrávají poplatky? Podělte se s námi o své názory.