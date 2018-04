Benefity: Dbejte na přání zaměstnanců

Vedle pohyblivé části platu, závislé na kvalitě odvedené práce, používá stále více českých firem nejrůznější benefity. Tyto zaměstnanecké výhody mají v pracovníkovi vzbudit pocit sounáležitosti s podnikem a snahu odvádět pro něj tu nejlepší práci. Mezi nejčastější patří stravenky, vstupenky do bazénu či posilovny nebo příspěvek na důchodové připojištění. Někde zaměstnanci dostávají příspěvek na dopravu do práce, ubytování nebo jazykový kurz.

Kdo dostane auto

Služební auto, mobilní telefon či přenosný počítač pro osobní potřebu už bývá méně obvyklým nadstandardem. „Můžu používat služební auto na cesty do práce a z práce,“ říká ekonom Václav Pavlíček. „Ušetřím tak hodinu času ráno i večer,“ vysvětluje. Výše postavení zaměstnanci někdy mohou firemní auto používat také na soukromé cesty s rodinou. Pokud si díky tomu už nepořizují auto vlastní, jen za rok ušetří několik desítek tisíc, které by stálo jeho opotřebení.

„Hlavní roli při rozhodování, kdo auto dostane, hraje buď zastávaná pozice nebo charakter profese, kterou dotyčný zaměstnanec vykonává,“ říká tiskový mluvčí společnosti Siemens Petr Sedláček. „Z hlediska firmy jde hlavně o motivační faktor, ale svou roli samozřejmě hraje i snadná dosažitelnost zaměstnance v případě potřeby.“

Češi si zvykají pomalu

Propracované systémy benefitů jsou často inspirovány zahraničními společnostmi. „Na českém pracovním trhu mají význam především u vyšších příjmových skupin, pro které jsou motivací při výběru místa i následném vztahu k zaměstnavateli,“ říká ředitel personální agentury Majora Josef Rajtr. „U pozic spojených s nižším ohodnocením převažuje spíše důraz na výši mzdy.“

Přesto české firmy vydávají na měsíční benefity pro jednoho zaměstnance poměrně velké částky. „U nás je to v průměru čtyři a půl tisíce,“ říká Petr Sládeček ze Siemensu.

Firmy často dávají ze špatné kapsy

Pro firmy jsou benefity výhodné hned z několika důvodů. Kromě již zmíněné motivace zaměstnanců přinášejí zaměstnavateli také finanční úspory.

Srovnatelné zvýšení platů by totiž znamenalo vyšší odvody na zdravotním a sociálním pojištění, což u benefitů neplatí. Například vakcína proti chřipce zdarma může také snížit nemocnost pracovníků, jazykový kurz zase zvýší jejich přínos pro firmu. Eva Dragounová z poradenské společnosti Ampeng však míní, že zaměstnavatelé často sáhnou při výběru benefitů vedle. „Ne každého motivuje to, co firma předpokládá,“ říká.

To potvrzuje i letošní průzkum společnosti Sodexho Pass mezi téměř dvaceti tisíci českými zaměstnanci. Podle něj pobírá příspěvek na stravování více pracovníků, než kolik by jej skutečně chtělo. Sedmnáct procent zaměstnanců uvedlo, že v práci dostává dárkové předměty, pouze deset procent však takový benefit vítá.

Naopak příspěvek na dovolenou, penzijní připojištění nebo vzdělávání by si přálo až o 40 procent více pracovníků, než kolik jej pobírá.

Divadlo, nebo fitcentrum?

Eva Dragounová zaměstnavatelům doporučuje, aby si ve firmě provedli vlastní průzkum, o jaké výhody zaměstnanci stojí. Teprve podle něj by měli sestavit program udělování benefitů. „Jenom tak může firma zaručit účelné vynaložení finančních prostředků,“ vysvětluje Dragounová. Zaměstnance ve firmě přirovnává k motoru vozidla. „Poznejte motor svého vozu, abyste věděli, jaké palivo použít pro jeho nejvyšší výkon,“ říká s nadsázkou.

Jiným řešením, jak zaměstnanecké výhody co nejvíce přiblížit jejich příjemcům, je flexibilní způsob čerpání benefitů. „Každý zaměstnanec má svůj virtuální účet a na něm určitý počet bodů podle zastávané pozice. Za tyto body lze pak v široké síti partnerů nakupovat nejrůznější služby,“ popisuje Petr Sládeček.

Kdo neholduje sportovním aktivitám, může si například místo permanentky do tělocvičny zvolit lístky na zajímavé divadelní představení. „Zaměstnanci mohou navrhovat i nové služby nebo poskytovatele služeb. Ti jsou následně kontaktováni a v případě dohody zahrnuti do nabídky,“ doplňuje Sládeček.

Nejčastější benefity

* stravenky nebo levné obědy

* příspěvek na důchodové připojištění nebo životní pojištění

* vstupenky do bazénů, posiloven, divadel

* příspěvek na dopravu do práce, na ubytování

* jazykové kurzy, vzdělávací pobyty, poznávací zájezdy

* příspěvek na dovolenou nebo týden dovolené navíc

* vitaminy, vakcíny proti chřipce

* třináctý a čtrnáctý plat

* manažerům služební auto, telefon, notebook