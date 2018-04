Benefity mnohdy převáží i peníze

Výhody za čtyřicet tisíc korun

Čtyřicetiletého Ladislava už několikrát lákali majitelé menších soukromých společností do svých řad. Párkrát váhal, ale neodešel. "Takové zázemí, jako mám u současného zaměstnavatele, je málokde. Patří k nim služební auto, placené volno na studium, kurz angličtiny, prodloužená dovolená, penzijní připojištění, stravenky, právní služby a mnoho dalších možností, které využíváme celá rodina," konstatuje Ladislav. "Je mi jasné, že menší společnosti si to všechno dovolit nemohou, ale musely by mi nabídnout o hodně vyšší plat, abych se o výhody nechal připravit. Když si to odhadem přepočítám na peníze, dostávám ročně navíc skoro čtyřicet tisíc korun."

Silné podniky opravdu dnes dávají lidem benefity, jaké neměli ani za dob totality. Například ostravská hutní společnost Mittal jich má tolik, že by obsáhly půl strany. Může si to dovolit. "Chceme si udržet schopné a pracovité zaměstnance, proto jsou výhody upravené tak, aby si lidé mohli zkombinovat pracovní i soukromý život," vysvětluje tisková mluvčí společnosti Jana Dronská. "Víme, že tato investice se nám vrátí." Pracovníci huti mají třeba týden dovolené navíc, placené volno při důležitých osobních potížích, bezplatné patnáctidenní rekondiční programy, nevratné bezúročné půjčky až do sto tisíc, pružnou pracovní dobu, dětské rekreace a mnoho dalších.

Rodinná atmosféra je také odměnou

Zaměstnavatelé si dnes dobře uvědomují, že i tyto zdánlivé maličkosti jim často udrží pracovníky ve firmě. Přišli na to i drobnější podnikatelé, kteří v rámci svých možností myslí na výročí svých zaměstnanců, ocení práci přesčas nebo v náročných situacích podpoří zaměstnance nejen finančně, ale třeba lístky do divadla pro celou rodinu a podobně. Někdy nejde o horentní sumy, ale lidé si toho obvykle váží.

"Pracovala jsem ve firmě o pěti lidech a majitel k nám přistupoval jako ke svým blízkým. Když se někdo dostal do obtížné situace, poskytl mu klidně bezúročnou půjčku, měl pochopení pro komplikace v rodině a často pomohl i prostřednictvím svých dobrých kontaktů. Třeba sehnal kolegovi pro syna elektrický invalidní vozík, mně domluvil šikovného právníka," vzpomíná dvaatřicetiletá Lenka. "Jelikož závodně sportuji, umožnil mi i individuální pracovní dobu. Škoda, že se firma přestěhovala. Podobný přístup není vlastní všem zaměstnavatelům.

Platy navíc se už nenosí

Někdy se však stává, že s jídlem roste chuť. Lidé si na výhody zvyknou, začnou je brát jako samozřejmost a chtějí víc. Přestane jim chutnat voda, která je volně k dispozici, nevyhovuje jim služební auto či mobilní telefon a chtějí lepší značku. Možná je lepší vždycky po čase benefity trochu vyměnit. Něco ubrat, něco přidat. S tím, že to takto funguje, má zkušenost majitel stavební firmy s patnácti zaměstnanci Radim Týcl.

"Vždycky po uplynutí nějakého času si najednou chlapi začali vymýšlet. Přišlo to vždy řetězově. To už špatně funguje a tamto mají u konkurence a u nás ne, přitom si myslím, že vzhledem k naší velikosti, jim poskytuji nadstandard," popisuje zkušenost Týcl. "Zvolil jsem novou strategii. Skoro každý rok jim přilepším jedním či dvěma novými benefity a jeden ze starých nechám plynout do ztracena. Připomínek opravdu ubylo."

Od výhod v podobě třináctých a čtrnáctých platů se u nás už postupně upouští. Firmy raději lidi odmění za splnění jednotlivých úkolů, za vytvoření provozního zisku, za dosažení stanovených cílů, za zdokonalování se ve své profesi či za mimořádné nasazení. V odměnách pak zohledňují i hospodaření celé firmy.