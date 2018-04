Průzkum: Moravané dostávají od zaměstnavatelů více benefitů než Češi

České ekonomice i firmám se daří, a to se odráží v nabídce zaměstnaneckých výhod - rozšiřuje se. Oproti loňskému roku firmy letos přidaly svým „lidem“ o dva benefity navíc, celkem tak nabízejí v průměru dvanáct benefitů.

Nejčastější benefity Stravenky



Pitný režim



Příspěvek na vzdělávání



Příspěvek na spoření na penzi nebo na životní pojištění



13. plat



Věcné dary nebo jednorázové odměny



Vstupné na kulturní akce



Firemní mobilní tarif pro členy rodiny



Zaměstnanecké půjčky



Příspěvky na posílení zdraví



Příspěvek na sport



Příspěvek na dovolenou

Flexi poukázky



Dny volna - sick days



Neznamená to, že by každý zaměstnanec dostal dvanáct benefitů, ale že takové množství firmy poskytují. Některé benefity jsou určené pro řadové zaměstnance, to jsou většinou příspěvky na vzdělávání, stravenky, pojistné produkty, případně flexi poukázky. Některé „dražší“ výhody, jako například auto nebo mobil, čerpají jen zaměstnanci na vyšších funkcích, tedy většinou manažeři.

„Firmy se stále více potýkají s nedostatkem vhodných zaměstnanců, často chybí konkrétní profesní skupiny v konkrétních regionech. Motivační programy, jako je třeba nabídka zaměstnaneckých výhod, se proto začíná více přizpůsobovat aktuálním potřebám místního trhu práce a rozšiřují se tak, aby nalákaly vhodné kandidáty,“ vysvětluje Tomáš Nidetzký, generální ředitel obchodu NN pojišťovny a penzijní společnosti.

Na Moravě mají více a dražších benefitů

S nejširší nabídkou se zaměstnanci setkávají na Moravě, kde jim firmy poskytují v průměru 13 výhod. Překvapivé jsou naopak výsledky nabídky v Praze, kde firmy nabízejí jen 10 benefitů. „Důvodem mohou být celkově lepší platové podmínky v hlavním městě, stejně jako jiné formy motivace zaměstnanců, třeba kariérní růst,“ vysvětluje Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V Čechách je nabídka lehce pod průměrem, a to přibližně 11,5 benefitu.

Rozdíly jsou i v částkách, které firmy za své zaměstnance na benefitech utratí. Průměrné celorepublikové výdaje odpovídají 10 až 15 tisícům ročně na řadového zaměstnance a nižší management, 15 až 20 tisícům pro střední management a mezi 20 a 30 tisíci korun za top manažera. „Na výdaje se musíme dívat s ohledem na základní mzdu. Je zřejmé, že u řadového zaměstnance je výše poskytovaného benefitu v poměru k základnímu platu vyšší než u zástupce nejvyššího managementu,“ upřesňuje Tomáš Nidetzký a doplňuje, že v průzkumu byla oslovena více než stovka českých firem.

Náklady na benefity pro zaměstnance (v Kč za rok) Region Řadový zaměstnanec Nižší management Střední management Top management Praha 10 000 - 15 000 10 000 - 15 000 15 000 - 20 000 20 000 - 30 000 Čechy 10 000 - 15 000 10 000 - 15 000 15 000 - 20 000 20 000 - 30 000 Morava 10 000 - 15 000 20 000 - 30 000 20 000 - 30 000 40 000 - 50 000

I v této kategorii se vymyká moravský region. Nejvíce se zde od průměru odchylují ve výdajích za vrcholový management, na který připadá 40 až 50 tisíc korun v rámci benefitů za rok.

Benefity v praxi: mobil, vzdělávání i pitný režim

Mezi nejčastěji poskytované zaměstnanecké výhody patří mobilní telefon (88 %), příspěvky na vzdělávání (83 %) a pitný režim (81 %). Ty jsou spolu s příspěvky na zdravotní péči a se služebním automobilem zároveň i nejstabilnějšími výhodami a v nabídce firem se na předních místech objevují již několik let.

Největší meziroční nárůst popularity zaznamenal benefit v podobě příspěvku na životní pojištění. „Životní pojištění spolu s penzijním připojištěním jsou státem podporované produkty, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnanců, přičemž patří dlouhodobě mezi finančně nejzajímavější benefity. Přes dynamický růst popularity příspěvku na životní pojištění zůstává ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců nedoceněna oblast rizikového životního pojištění, která je hlavní podstatou pojištění,“ upřesňuje Tomáš Nidetzký.

Nejvýrazněji se tento trend ukazuje u životního pojištění, na které v současnosti přispívá 60 % firem, o 11 % více než v loňském roce. Spoření na stáří podporuje o 9 % více podniků než v roce 2014, tedy 77 %.

Popularitu mezi pracovníky ztrácí stravenky, dary a jednorázové odměny. Tyto benefity mají pouze krátkodobou hodnotu a jsou do značné míry vnímány zaměstnanci jako samozřejmost. „Dnes je trendem ukázat lidem, že zaměstnavateli na nich záleží a že myslí i na jejich budoucnost, právě třeba prostřednictvím příspěvků na pojištění,“ doplňuje Radek Špicar.