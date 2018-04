Benigniho film Život je krásný zaujal mnoho porot

Mistr ovské dílo, jež neopakovatelně ukazuje, že lidský duch s použitím humoru a fantazie překoná cokoliv - tak psal americký tisk o filmu Život je krásný. Mnoha cenami ověnčený snímek uvidí dnes od 17 hodin návštěvníci plzeňského kina Eden. Dílo je nositelem Velké ceny poroty na MFF v Cannes roku 1998. Triumfovalo také při udělování Oskarů, a to za nejlepší neanglicky mluvený film a za herecký výkon Roberta Benigniho, který je i autorem snímku. Stejná ocenění získal také od Evropské filmové akademie. Ještě před tolik znamenajícími zlatými soškami dostali tvůrci filmu čtrnáct mezinárodních filmových cen a osm italských bilančních Donatelů. Kde se vzal tak fenomenální sběratel cen Roberto Benigni (1952), který při přejímání cen fascinoval bezprostředností, s níž přes sedadla přicházel převzít nablýskané trofeje? Uměleckou kariéru začínal ve Florencii jako pouliční kabaretiér, klaun a komik. Jednou komentoval festival populární hudby v San Remu tak energicky, že se dotkl papeže natolik, až ho Vatikán zažaloval a jen tak tak unikl vězení. Role mu dávali Bernardo Bertolucci, Marco Ferreri, Costa-Gavras i Federico Fellini. Za nástupce Petera Sellerse si ho vybral Blake Edwards v Synovi Růžového pantera. V sobotu herce viděli čeští televizní diváci jako galského guvernéra Detrituse ve francouzské komiksové komedii Asterix a Obelix. U klubového publika si Benigni získal renomé především díky rolím ve dvou snímcích čelního představitele amerického nezávislého filmu Jima Jarmusche. Ve snímku Mimo zákon se pro náhodnou vraždu dostal do vězení, odkud nakonec jeho nakažlivé fantazírování přiměje k útěku i další dva spoluvězně. V povídkovém Noc na zemi zase exceloval jako potrhlý římský taxikář, který umluvil k smrti kněze, jehož jako zákazníka vezl. Jeho triumfálnímu autorskému filmu Život je krásný předcházela nabídka, kterou mu dal francouzský režisér a scenárista židovského původu, rumunský rodák Radu Muhaileanu. Ten Benignimu nabídl hlavní roli ve svém filmu Vlak života, který se originálním způsobem snažil vyrovnat s absurdní skutečností vyvražďování Židů za druhé světové války. Jenže francouzský film se kvůli nedostatku peněz opožďoval a Benigni, který scénář znal, hbitě napsal a natočil vlastní celosvětový hit Život je krásný. Francouzští kritici to označili za plagiátorství, ale Muhaileanu se k nim nepřipojil. Ve snímku Život je krásný je Roberto Benigni se svým filmovým synkem poslán z rasových důvodů do koncentračního tábora. Aby nic netušícího potomka uchránil před všudypřítomnou hrůzou, předstírá, že všechno je jenom velká hra, kterou musí vyhrát a soupeře přelstít. Tvůrci, který s Chaplinovou genialitou spojuje komedii a smutek, se to alespoň ve filmu podařilo.