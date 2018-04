Berňák na poslední chvíli: přehled nezbytných příloh a otevíracích dob

Daňové přiznání podá letos podle odhadů ministerstva financí až 1,9 milionů daňových poplatníků. V jednotlivých krajích přiznalo daně ke konci února jen několik desítek tisíc lidí. Finanční úřady očekávají v závěru března nával.

Elektronické podání se využívá stále velmi málo, ke konci února tak učinilo jen 1 398 poplatníků.

"Polovina lidí odevzdá daňové přiznání na poslední chvíli, tedy v posledním a předposledním březnovém týdnu," upozorňuje Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí.

Kolik lidí přiznalo daň z příjmu fyzických osob Zdaňovací období Počet daňových přiznání 2005 2 034 434 2006 2 246 839 2007 2 348 299 2008 1 727 308 2009 odhad 1,7 až 1,9 milionů zdroj: Ministerstvo financí ČR

Finanční úřady budou od 22. března otevřeny déle



Ti, kteří se chystají odevzdat daňový formulář a zaplatit daň až v posledních dnech, mohou od 22. do 26. března využít rozšířené úřední hodiny, kdy budou mít podatelny finančních úřadů otevřeno až do 18 hodin.

S daňovým přiznáním můžete zajít na finanční úřady v sídlech okresů i v sobotu 27. března, a to od 8 do 12 hodin. Od pondělí 29. března až do středy 31. března pak budou všechny podatelny finančních úřadů otevřeny do 18 hodin.

Pokud máte zřízenou datovou schránku, letos můžete poprvé odeslat daňové přiznání i touto cestou. Vyplněný formulář včetně všech příloh je možné poslat finančnímu úřadu i doporučeně poštou.

Jaké přílohy se přikládají k daňovému přiznání • Příloha číslo 1: Přikládají ji ti, kteří podnikají, nebo mají jiné příjmy podle §7 zákona o daních z příjmu, třeba advokáti, lékaři, sportovci, tlumočníci nebo volní novináři, kteří dostávají honoráře.

• Příloha číslo 2: Pokud máte nějaké příjmy z pronájmu nebo jiné než zaměstnanecké a podnikatelské příjmy, třeba z občasného prodeje kosmetiky, grafické úpravy webových stránek, prodeje štěňat a podobně.

• Příloha číslo 3: Přikládají ti, kteří měli v uplynulém roce nějaké příjmy ze zahraničí.

• Účetní uzávěrka: Týká se podnikatelů, kteří vedou účetnictví (dříve nazývané "podvojné"). Ti, kteří vedou takzvanou daňovou evidenci, uzávěrku podávat nemusejí.

• Potvrzení od zaměstnavatele: Pokud jste byli v průběhu roku zaměstnáni a přitom si chcete daňové přiznání vyřídit sami, zaměstnavateli sdělíte (písemně), že za vás nemá podávat zúčtování. V mzdové účtárně vám vydají potvrzení o zdanitelných příjmech. Když jste měli zaměstnavatelů víc, musíte potvrzení přiložit od každého.

• Potvrzení o studiu vyživovaných dětí, kterým je víc než 15 let (ne však víc než 26 let) a studují.

• Čestné prohlášení manželky, že nemá příjmy vyšší než 68 000 za rok, aby si ji manžel mohl uplatnit jako vyživovanou osobu.

(jol)

Využijte možnost ušetřit na dani, připojte doklady



Ušetřit na dani z příjmu můžete i letos prostřednictvím šesti odčitatelných položek. Každou položku, kterou uplatníte, musíte ale řádně doložit. Jinak finanční úřad odpočet neuzná.

Až o 12 tisíc korun lze snížit základ daně, jestliže si platíte vybraný typ životního pojištění. Je to kupříkladu pojistka na 60 měsíců s výplatou pojistného po dosažení 60 let věku.

Dalších až 12 tisíc korun lze odečíst za platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Abyste dosáhli na tuto daňovou úlevu, je ale potřeba zaplatit na penzijní připojištění za rok celkově 18 tisíc korun. Potvrzení o platbách na životní pojistku a penzijní připojištění rozesílaly pojišťovny zhruba v průběhu ledna až února, jestliže doklady nemáte, urychleně si je vyžádejte u své pojišťovny.

Hypotéka přináší nejvýraznější daňovou úlevu



Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si daňový základ snížit o zaplacené úroky až do výše 300 tisíc korun za domácnost. Zde se dokládá potvrzení o zaplacených úrocích.

Kdo tuto odčitatelnou položku uplatňuje poprvé, přiloží k daňovému formuláři i kopii úvěrové smlouvy. Dojde-li k některým změnám ve vašich úvěrových smlouvách, například ve fixaci úrokové sazby, bude finanční úřad chtít i kopii nových úvěrových podmínek.

Daně sníží i některé dary a dosažená kvalifikace



Snížit daňový základ lze také o některé dary, třeba za bezpříspěvkové dárcovství krve, kdy hodnota jednoho odběru je oceněna částkou dva tisíce korun. Nebo o dary na nejrůznější dobročinné účely, a to nejméně v částce jeden tisíc korun nebo dvou procent zdanitelného základu.

Celkově si za dary můžete odečíst až deset procent z daňového základu. I to je potřeba řádně doložit, například darovací smlouvou nebo potvrzením od obdarované organizace.

Kdo je v odborech a platí pravidelně členské příspěvky, může snížit daňový základ, z něhož se daň vypočte, až o tři tisíce korun. Další možností, jak na dani ušetřit, jsou osobní výdaje za zkoušky, kterými jste si loni zvýšili kvalifikaci, abyste mohli vykonávat určité povolání nebo odborné řemeslné a další činnosti.

"Daňový základ lze v takovém případě snížit až o 10 tisíc korun. Jedná se o zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Za tyto zkoušky nelze považovat náklady vynaložené například na jazykové nebo rekvalifikační kurzy," upozorňuje Miroslava Bardonková, mluvčí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu.