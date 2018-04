Jsem tanečník, ne byznysmen, říká otec zumby Beto Perez

Je to příběh tří Albertů z Kolumbie, kteří během deseti let dobyli svět. Přitom zumba vznikla omylem a Alberta (Beta) Pereze, jejího zakladatele, vychovávala v rodném kolumbijském Cali svobodná matka, která se měla co otáčet. Perez se svými dvěma partnery dnes stojí v čele velké americké firmy, která bývá přirovnávána k Microsoftu nebo Apple. Splnili si svůj "americký sen".

"Prvních šest let jsme si říkali, proč si ještě nikdo nevšiml, jak je zumba úžasná. Sedmý rok byl zlomový a zumba se rozletěla do světa. Od loňska je to masová věc," vypráví Alberto Perlman, generální ředitel společnosti Zumba Fitness, a vzpomíná, jak se firma o 20 zaměstnancích během roku rozrostla na 150 lidí. Neměli kde parkovat, kolaboval internet. "Dnešní úspěch zumby bychom nedomysleli ani v nejbujnějších snech," říká Perlman.

Jsem tanečník, ne byznysmen

Perez byl učitelem aerobiku v Cali. Jednou si doma zapomněl CD na cvičení, a tak sáhl v autě po kazetách s latinskoamerickou muzikou a přizpůsobil jí kroky. Lidé byli nadšení a Beto si uvědomil, že s novým tancem, kterému původně říkal rumba, může uspět.

Jeho hodiny navštěvovalo více lidí, a tak se vypravil do amerického Miami, kde přesvědčoval majitele fitness-center, ať ho zaměstnají. Celkem na Floridu letěl čtyřikrát, došly mu peníze, přespával v parku, až se na jeho cvičení v roce 1999 jeden z manažerů podíval.

Jak Beto předcvičoval, chodili kolem lidé, někteří z nich se k tanci přidali, jiní se chtěli rovnou zapsat na hodinu. Dostal v Americe práci. "Já jsem ale tanečník, umělec. Nikdy jsem se nevyznal v podnikání, sám bych takovou firmu nevybudoval," říká. "Měl jsem štěstí, že jsem potkal správné lidi."

Jedním z nich byl čtyřiatřicetiletý Alberto Perlman, Kolumbijec, který se před 10 lety snažil v americkém Miami podnikat v oblasti internetu. Nešlo to. Mladý muž přišel na večeři k matce a radil se s ní, co dál. "Musíš se potkat s Betem, ke kterému chodím cvičit, je úžasný," říkala. "Něco spolu vymyslíte, třeba si založíte fitness-studio." A tak Perlman čekal v kavárně na tanečníka a pořád si opakoval: co tady dělám, vždyť o fitness nevím nic? Padli si do oka. Později do týmu přijali dalšího Alberta - Aghiona, který se stará o administrativu. Neměli peníze, ale řekli si, že to zkusí.

"Za úspěch jsme považovali, když 30 procent amerických studií zařadí do svého programu zumbu. Dostali jsme se ale na 300 procent," uvádí Perlman. Jak je to možné? Zumba se dnes tančí v kostelech, školách, ve věznicích, nemocnicích, instruktoři si pronajímají diskotéky. A tak má firma jiný cíl: aby zumbu tančilo 100 milionů lidí.

"Lidé nemají čas cvičit, ale na zábavu si ho vždy najdou. A to si Beto uvědomil. V tom je úspěch zumby," říká Michael Zima, organizátor pražského Corny Wellness Marathonu, na který Beto Perez v pátek přijel.

Z + umba = zumba

První, co museli udělat, bylo změnit název a zaregistrovat si ochrannou známku. Seděli v hospodě a místo "r" ve slovu rumba dosazovali všechny další hlásky, dokud se vyčerpaní nedostali k "z". "Zumba, to je pravý název," shodli se.

Pak si jej nechali zaregistrovat v USA a dalších asi sto zemích. "V Belgii a Nizozemsku jsme to udělali pozdě. Museli jsme jej vysoudit zpět," vzpomíná Perlman. V právnickém oddělení firmy pracují čtyři lidé a jen loni utratili za soudní výlohy milion dolarů.

Fenomén zumba Dvanáct milionů lidí každý týden chodí na zumbu. Devadesát tisíc fitness center nabízí cvičení zumby. Zatím se prodalo sedm milionů DVD se zumbou.

Ale popořadě... Poté, co si v USA zaregistrovali známku, natočili první DVD, se kterým obcházeli investory. "Celou noc jsme na miamskou pláž pokládali desky, aby se ráno mohlo začít točit," vzpomíná Perez. DVD se prodávalo v televizi amělo úspěch. Pak začali volat lidé, že by se chtěli stát instruktory. "To nás vůbec nenapadlo. Zvedal jsem ty telefony a drze jim říkal: Kurz se koná za dva měsíce," uvádí Perlman. Tři Albertové seděli doma a vymýšleli manuál. Perez tančil, Perlman se snažil jeho kroky nakreslit na papír. Na kurz se sjelo 150 lidí. Beto tehdy ani nemluvil anglicky. "S hrůzou v očích se mě ptal, co uděláme," směje se Perlman.

Dnes má společnost Zumba Fitness jeden z nejpropracovanějších lektorských systémů. Po celém světě je však jen stovka instruktorů, u kterých je možné se "vyučit".

Například pro Česko a Slovensko je to pouze Slovenka Daniela Česneková. Základní kurz stojí 335 dolarů. Na něj ovšem navazují další kurzy, protože zumba se začala rozrůstat. Zumbatomic chodí cvičit děti, Zumba Gold je určená seniorům, lidem, kteří nikdy necvičili nebo těhotným, Aqua Zumba se cvičí ve vodě a Zumba Toning je pro všechny, kteří chtějí zlepšit činnost kardiovaskulárního systému.

Hudba, oblečení, počítačová hra

Další příjmy firmy plynou z prodeje CD a DVD. Speciální zumba muziku dnes vytváří Beto Perez s devíti nejlepšími hudebními producenty na Floridě. Nechal si postavit studio, kam se s nimi pravidelně zavírá. Muziku si kupují instruktoři, ale i lidé navštěvující kurzy. Loni firma uvedla na trh videohru, která se během týdne stala jedničkou v prodeji.

Velký boom zažívá také zumba oblečení: speciální topy, podprsenky, kalhoty, trička, kabelky, boty… Mít správné oblečení na zumbu přijde nadšence i na 185 dolarů. "Dnes nám to dělá nemalý obrat," dodává Perlman.

"Epidemie" zumby se šíří světem a ze tří Albertů se stali milionáři. "Nevím, jak moc bohatý jsem. Pro mě je nejdůležitější vytvářet nové věci. Nejsem celebrita, jen učitel. Mám svůj sen a zatím si jdu," říká Beto Perez, čtyřicetiletý muž, který zumbu vymyslel omylem.