Bez cestovky ušetříte

Zkusili jsme porovnat cenu zájezdu s cestovní kanceláří s tím, když si na stejném místě a za stejných podmínek seženeme pobyt individuálně. Samostatná dovolená vás může vyjít až o polovinu levněji. Například v pětihvězdičkovém hotelu v Bulharsku stojí dovolená pro dva téměř 50 tisíc korun, kdybyste si vše zařídili sami, 20 tisíc ušetříte.

1. Využijte internet

Bez počítače s internetem se neobejdete. Na síti totiž najdete všechno: od levných letenek přes informace o destinaci, do které chcete vyrazit, aktuální kurz měn, stav počasí, fotogalerie a mapy, možnosti pojištění.

rada mf dnes: Bez jazyků se neobejdete Ubytování i dopravu najdete na síti, podmínkou však je, že zvládáte alespoň základy angličtiny.

Další výhodou je, že celou dovolenou od A až do Z můžete po internetu zařídit z domova nebo z kanceláře. Jak cestu, tak penzion i pojištění rezervujte i zaplaťte on-line.

Neopomeňte také pročíst diskuse cestovatelů, z nichž se dozvíte spoustu užitečných pro a proti o vašem vysněném místě. Nevýhodou, na kterou můžete na síti narazit, jsou neaktuální informace a někomu může také chybět osobní kontakt, který by měl při pořizování dovolené na pobočce cestovní kanceláře.

2. Prozkoumejte katalogy cestovek

V katalogu naleznete přehledné informace o cílové destinaci, o cenách jídla a běžného spotřebitelského zboží i tipy na výlety. Cena zájezdu vám může sloužit jako vodítko pro kalkulaci vašeho vlastního dobrodružství.

Nevěřte ale katalogům vše, konkrétní hotel nebo penzion může na fotografii vypadat o dost lépe než ve skutečnosti.

3. Rozjeďte akci s co největším předstihem

rada mf dnes Zaregistrujte se do databáze leteckých společností. O výhodných letenkách se tak dozvíte jako první.

Jedině včas máte šanci získat opravdu levnou letenku.

Prosurfujte stránky nízkonákladových i klasických leteckých společností a porovnejte kalendáře levných letů, které jasně zobrazují, kolik za ten který spoj zaplatíte. Nelpěte na přesném datu, například víkendové lety bývají zpravidla dražší než ty "všednodenní". A když si let vyberete, neváhejte ani minutu a ihned jej objednejte a zaplaťte, mohlo by to být poslední výhodné místo v letadle.

Užitečné odkazy jsou například:

www.easyjet.com

www.wizzair.com

www.smartwings.com

www.expedia.com.au

Nepříjemné je, že letenky zakoupené u nízkonákladových společností nemůžete vrátit ani třeba změnit datum odletu, protože byste museli platit vysoké stornopoplatky.

4. Hledejte ubytování

Opět uspějete na internetu. Kromě základních informací o hotelu můžete také prohlédnout, jak dané ubytování vypadá, místo si zarezervovat i zaplatit. Prozkoumejte například servery:

www.hostels.com,

www.accomline.com,

www.booking.com,

www.reservationseurope.com.

Problém může nastat, když nemáte embosovanou kartu (ta s reliéfně vytlačenými údaji). Některé on-line systémy ji stále požadují. Pokud se rozhodnete zariskovat a na místo se vypravit, aniž byste měli zajištěné ubytování, nejste ztraceni. Například v Chorvatsku narazíte na ubytovací kanceláře, kde bez problémů nocleh zprostředkují. Dobrými zdroji informací o aktuálních volných kapacitách bývají taxikáři. Zkuste se jich zeptat.

5. Kde to jde, plaťte kartou

Při placení kartou budete utrácet ve výhodnějším kurzu, než kdybyste šli do směnárny. Pozor, někde se platba kartou nevyplatí, některé letecké firmy si za transakci uhrazenou kartou přes internet strhnou manipulační poplatky.



Například společnost Wizz Air poplatek započítá za každou letenku zvlášť. Cestujete tam a zpět spolu s partnerem, zaplatíte vše najednou, ale poplatky ve výši 135 korun vám naúčtují čtyři. Ušetříte, když zaplatíte bankovním převodem, tam je poplatek jeden a poloviční.

6. Peníze směňujte postupně

Pokud předem víte, že vše platit kartou nebudete, připravte se a kapesné směňujte postupně, třeba vždy část jednou za měsíc. Vyhnete se tak výkyvům kurzu.

Podívejte se na stránky www.mastercard.com či www.visaeurope.com, pod záložkou ATM Locator najdete informace o tom, kde jsou bankomaty, pokud budete potřebovat hotovost.

7. Nezapomeňte na pojistku

Připravte se na to, že budete muset sami zvládnout i nepříjemné situace. Poradit si, když vám ukradnou doklady, domluvit se, když zruší plánovaný spoj nebo se zraníte. Ověřte si důkladně, na co ještě stačí vaše pojištění, abyste nebyli nepříjemně překvapeni, když se na cestě něco nepříjemného přihodí.

Pojištění spojené s platební kartou stačí, jen když jste VIP klient banky, u běžných elektronických karet je většinou jen symbolické.

Porovnání: Kolik zaplatíte za zájezd k moři s cestovkou a bez ní

Dovolená v Řecku, ostrov Kréta – Heraklion

2 dospělí, letecky, s polopenzí, 12 dní, ubytování ve 4* hotelu Gouves Mare, pláž u hotelu

S cestovkou:

cestovní agentura: Invia

ubytování, doprava, jídlo: 2 x 18 911 korun

letištní taxy: 2 x 1 200 korun

palivový příplatek: 2 x 1 290 korun

celkem: 44 382 korun

Na vlastní pěst:

zdroj: www.studentagency.cz, www.sunshine.co.uk

letenky od Student Agency (Smart Wings): 2 x 4 580 korun

letištní taxy: 2 x 2 529 korun

transakční poplatek: 2 x 490 korun

ubytování s polopenzí (546 liber za pokoj): 15 834 korun

celkem: 31 032 korun

ušetříte: 13 350 korun

Dovolená v Bulharsku, Sluneční pobřeží

2 dospělí, letecky, s polopenzí (formou bufetu), 8 dní, 5* hotel Helena Sands u pláže

S cestovkou:

cestovní kancelář: Čezproka

ubytování, doprava, jídlo: 2 x 22 790 korun

letištní taxy: 2 x 1 990 korun

celkem: 49 560 korun

Na vlastní pěst:

zdroj: www.studentagency.cz, www.hotels-in-bulgaria.com/nw

letenky od Student Agency do Burgasu: 2 x 1 621 korun

přepravní poplatky a daně: 2 x 757 korun

transakční poplatky: 2 x 260 korun

ubytování s polopenzí na 7 nocí (910 eur za pokoj): 24 297 korun

celkem: 29 573 korun

ušetříte: 19 993 korun

Dovolená v Chorvatsku, ostrov krk – Malinska

2 dospělí a 2 děti, 8 dní

S cestovkou:

dvoulůžkový pokoj s přistýlkou ve 2* hotelu Depandance Draga, se snídaní, 50 metrů od pláže

cestovní kancelář: Firo tour

ubytování dospělí: 2 x 7 240 korun

1. dítě: 4 740 korun

2. dítě: 3 790 korun

pobytová taxa: 900 korun

doprava autobusem: 4 x 2 100 korun

celkem: 32 310 korun

Na vlastní pěst:

čtyřlůžkový apartmán s terasou nebo zahrádkou 200 m od moře v soukromí, bez jídla

zdroj: www.skoda-auto.com, www.chorvatsko-ubytovani.cz

ubytování 7 nocí: 9 350 korun

snídaně: 1 400 korun

doprava autem: 3 850 korun (1 600 km, spotřeba 8 l/100 km, benzin Natural 95, cena 30 korun/l)

celkem: 14 600 korun

ušetříte: 17 710 korun

Poznámka: Ceny byly zjišťovány pro období přelomu srpna a září 2009.