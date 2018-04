Bez dobré pojistky se při lyžování v zahraničí můžete finančně zruinovat

Představa zasněžených svahů láká k lyžování nebo snowboardingu miliony Čechů. Někdo se však nespokojí s lyžováním přímo na sjezdovce, ale láká ho i hluboký sníh a troška adrenalinu třeba pod lanovkou. I na takovou dobrodružnější aktivitu je možné se pojistit. Zapomeňte ale na základní typ cestovního pojištění, z něj dostanete zaplacené pouze nezbytné náklady v rámci pojistného plnění. Ke kvalitní pojistce na zimní radovánky má rovněž daleko i pojištění na platební kartě.



Pokud budete cestovat do zemí Evropské unie, můžete být relativně v klidu. Díky Evropskému průkazu zdravotního pojištění totiž máte nárok na nutnou a bezplatnou péči na území států EU. Průkaz vám na požádání vydá bezplatně vaše zdravotní pojišťovna. Nic není ztraceno, ani když průkaz zapomenete doma. V tomto případě můžete ze zahraničí kontaktovat svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o dodatečné zaslání potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění.



I s průkazem však zaplatíte, částo ne málo

S Evropským průkazem zdravotního pojištění sice máte jistotu, že budete ošetřeni stejně jako místní, ale také si připlatíte stejnou částku jako oni. Jedná se o spoluúčast, kdy si pacienti částečně hradí ošetření, léky nebo hospitalizaci.

Rakousko: V oblíbené alpské zemi Rakousku například za jednu položku léků na receptu zaplatíte zhruba 4,70 eur, hospitalizace na den stojí přibližně 10 eur a ze zdravotnických prostředků, jako jsou například lékařské přístroje, léčiva nebo ortézy, platíte 10 % nákladů. To je minimálně 25,60 eur. Jetliže na sjezdovce ztratíte při pádu kontaktní čočky a zapomenete si vzít náhradní, zaplatíte za ně 76,80 eur.



Francie: O něco dražší je ošetření ve Francii, připlatíte si za návštěvu doktora, kdy konzultace stojí zhruba 21 eur u praktických lékařů a 25 až 37 eur u jednotlivých druhů specialistů. Část lékařů muže navíc účtovat ceny smluvní. Za laboratorní testy zaplatíte zhruba 40 % nákladů, cena doplatku za léky se může vyšplhat až k 85 % ceny. Nemocniční péče vás vyjde přibližně na 20 % nákladů a/nebo zhruba na 16 eur na den.



Itálie: V Itálii za léky zaplatíte 100 % ceny a za lékařské ošetření 36,15 eur. S mnohem většími náklady potom počítejte, pokud budete muset být převezeni sanitkou, nebo dokonce vrtulníkem.



Slovensko: Pozor si dejte také na Slovensku. Bez cestovního pojištění zaplatíte všechny zásahy Horské záchranné služby. Ceny se pohybují od několika stovek korun za běžné úkony až po desetitisíce korun při převozu helikoptérou.



Lyžařském aktivity pojišťovně netajte

Při sjednávání pojistky se rozhodně nezapomeňte zmínit, že jde právě o cestování spojené s lyžařskou turistikou. Ne všechny pojistky totiž automaticky kryjí úrazy spojené s lyžováním. A připlatit si lyžování (a samozřejmě i snowboarding) vás vyjde řádově jen na několik málo desítek korun. Cena pojištění závisí na místě, kde budete dovolenou trávit (v Evropě je levnější než mimo ni), délce dovolené i výši pojistného limitu. Výše pojistného limitu je většinou jeden nebo dva miliony korun.



Pojišťovny většinou ceny uvádějí pro jeden den. Samotné cestovní pojištění se pohybuje zhruba od 30 do 100 korun na den. Pokud zvýšíte pojistný limit z jednoho na dva miliony, zvýší se cena pojistky přibližně o deset korun. Cena cestovního pojištění spojeného s lyžováním se tak pohybuje přibližně kolem sta korun za den, v případě některých pojišťoven to může být i méně. Záleží také, zda si opět jen za řádově desetikoruny připojistíte zavazadla, trvalý úraz nebo smrt úrazem.

Pozor, odpovídáte i za ostatní

I když si říkáte, že vám se nemůže nic stát, přeci jen můžete způsobit škodu, ať už na majetku nebo zdraví druhé osoby. V zahraničí vás potom může chvilka neopatrnosti vyjít opravdu draho. Je dobré si zjistit, kolik za vás pojišťovna v případě odpovědnosti za škodu zaplatí. Pojišťovny mají zpravidla tři různé pojistné limity - pro škody na zdraví, pro škody na majetku a pro škody finanční.

Je možné uzavřít základní cestovní pojištění, ze kterého se hradí lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky a také přeprava zraněného. To je pak ještě možné rozšířit o další dílčí pojištění.

K cestovnímu pojištění lze připojistit úrazové pojištění, pojištění storna ceny, zavazadel nebo odpovědnosti. Dále také úrazové pojištění nebo pojištění léčebných výloh. Před cestou se ale ujistěte, co do pojištění opravdu spadá. Nakonec byste mohli být překvapeni, že si budete muset zaplatit zubaře nebo zranění ze snowboardu.

Za extrémní sporty si často připlatíte

Pro tento případ existuje pojištění pro extrémní sporty. Sem spadá kromě sjezdového lyžování a snowboardingu také běh na lyžích, bruslení, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních. Toto pojištění se pohybuje zhruba kolem třiceti korun na den ve světě, v tuzemsku je to přibližně o polovinu méně. Pozor ale na jakoukoli jízdu mimo upravené tratě, ať už se jedná o snowboard, lyže nebo skiboby. Také pod vlivem alkoholu nebo drog se na vás vyplácení náhrad z cestovního pojištění nevztahuje.

Čeho se nemusíte bát, je, že vám při zranění bude překážkou místní jazyk. Je možné se totiž obrátit na asistenční službu pojišťovny, která s lékaři bude komunikovat za vás. Zajistí vám také odvoz zpátky do země a zaplatí i výlohy na ošetření.

Pojištění on-line je levnější

Před dovolenou se často stává, že nestíháte a poslední, nad čím přemýšlíte, je právě cestovní pojištění. Řešením může být třeba internet, kde vás navíc sjednání pojištění vyjde o 10 až 15 % levněji. Pojistit vás může také třetí osoba, která zná vaše osobní údaje. Pojištění je potom sjednáno zhruba do tří dnů.

Staňte se členem Rakouského horského svazu

Pro extrémní lyžaře a turisty je dobrou variantou i členství v Rakouském horském svazu. Součástí členství je unikátní pojištění prakticky všech druhů sportovních aktivit při cestování po celém světě. Pojištění platí jak při rekreační dovolené, tak na služební cestě. Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnosti a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů a vzdušných aktivit, jako je paragliding, letectví a podobně. Výjimkou je také pojištění spoluodpovědnosti. Ceny se pohybují do dvou tisíc korun ročně.