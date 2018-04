Bez front a zadarmo? Jděte s přiznáním na finanční úřad už teď

Pracovníci finančních úřadů se shodují, že rychle a bez front budou odbaveni lidé, kteří přinesou formulář i peníze přímo do podatelny dříve než na poslední chvíli, tedy ve čtvrtek 31. března, kdy se obvykle tvoří zástupy čekajících. Cesta na finanční úřad před termínem má ještě jednu velkou výhodu. Podání formuláře a zaplacení daně je zdarma.

N ěkteré pošty počkají až do půlnoci



Opozdilcům, kteří vše nechávají na konec března, se vyplatí zajít s daňovým přiznáním spíše než do podatelny finančního úřadu na poštu. Například v hlavním městě mají některé pošty otevřeno až do půlnoci. A finančnímu úřadu je jedno, zda pošlete přiznání v jednu odpoledne nebo za pět minut dvanáct v noci. Rozhoduje razítko z podacího lístku, na kterém by mělo být datum 31. března. Musíte však počítat s poplatkem za doporučený dopis.

F ormulář z počítače cestu na poštu neušetří...



Doručit tiskopis na finanční úřad je už možné také on-line, tedy přímo z počítače napojeného na internet přes stránky ministerstva financí v oddílu „stručně z daňové zprávy“, odkaz elektronické zpracování dat. Přímo k elektronickému formuláři se dostanete přes stránky adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html.



Potřebujete k tomu takzvaný zaručený elektronický podpis. Tedy oficiální šifru, která vám umožní „podepsat se“, tedy identifikovat přímo v elektronickém formuláři. Elektronický podpis nabízí společnost První certifikační autorita (I.CA), a to na svých pobočkách za 700 korun na rok. Certifikáty zprostředkovaně nabízejí i některé další instituce, například ČSOB ke svým účtům. Elektronický podpis se proto zatím vyplatí jen lidem, kteří ho používají častěji. Například s ním podávají přiznání k jiným daním.



Ale ani elektronický podpis vás povinnosti zajít na finanční úřad nebo poštu úplně nezbaví. Po síti totiž nelze odeslat přílohy daňového přiznání, například potvrzení o úrocích z hypotéky či potvrzení od zaměstnavatele.



... ulehčí však práci s výpočtem



Počítač vám však může s daňovým přiznáním pomoci, i když elektronickým podpisem nedisponujete. Na webových stránkách ministerstva financí, ale i některých finančních serverů můžete vyplnit údaje off-line, vytisknout, podepsat rukou a na finanční úřad doručit osobně či poštou. Výhodou je v takovém případě to, že nemusíte shánět tiskopisy a program dokáže na základě zadaných údajů daň spočítat. Nezapomeňte ale výpočet překontrolovat - například, zda zaokrouhluje příslušné položky v daňovém přiznání tak, jak to vyžadují pokyny k jeho vyplnění. „Zaokrouhlení na čtyři desetinná místa bylo příčinou toho, že si mě úřad pozval na kontrolu účetnictví,“ svěřuje se Jana Nováková z Prahy.



Takzvaný e-tiskopis vyplněný přímo na stránkách ministerstva financí má ještě další výhodu. Jak uvádí mluvčí ministerstva financí Marek Zeman: pokud ho pošlete do tří dnů podepsaný na finanční úřad, platí za čas podání okamžik, kdy jste tak učinili elektronicky.

Životní minimum od ledna vzrostlo, stoupl počet rodin, které mají nárok na sociální dávky.

Sociální dávky: kdo s nimi může počítat?

Více ZDE .

Z

Termín pro doplacení daní je osm dní od podání daňového přiznání. Letos tedy nejpozději do 8. dubna, pro ty, kdo formulář odešlou v nejzazším termínu. Kdo je pilný a „papíry“ vyřídí dříve, musí i dříve zaplatit.Půjdete-li na poštu s formuláři, bylo by nejjednodušší poslat odtud i peníze. Ale pozor, je to zároveň jeden z dražších způsobů, jak doručit daň na účet finančního úřadu. Poplatek za zaslání například tří tisíc korun pomocí poštovní poukázky typu A činí 20 korun korun. Pokud by daň činila méně než dvě stě korun, zaplatíte stejnou částku - Česká pošta totiž od února zdražila, mimo jiné i tuto položku. Ještě v lednu se za posílání drobných částek platilo 12 korun.Peníze proto může být levnější převést z bankovního účtu - ale jen tehdy, pokud využijete některou z forem přímého bankovnictví, to znamená, že zadáte příkaz přes telefon nebo internet. V takovém případě se poplatek pohybuje řádově v korunách. Pomocí internetového bankovnictví od 2 do 6 korun podle banky, přes telefon je to o něco více, od 2 do 15 korun. Výjimkou je eBanka s poplatkem až 26 korun. Bankovní příkaz k úhradě se naopak prodraží tomu, kdo půjde na přepážku. Nejlevněji pořídí službu klient Poštovní spořitelny (za pět nebo sedm korun), v průměru se cena za tuto službu pohybuje mezi 10 a 20 korunami. Ale v České spořitelně zaplatíte za jednorázový příkaz dokonce 45 korun.Pokud chcete peníze poslat z banky, neodkládejte zadání platebního příkazu na poslední březen, ale nechte si alespoň dvou- až třídenní rezervu. Pro finanční úřad totiž není rozhodující den podání příkazu, nýbrž termín, kdy peníze odejdou z banky. A ty se obvykle neshodují.