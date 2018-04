Bez peněz do hospody nelez? ...to už dávno neplatí!

Nemít žádné hotové peníze v dnešní době zdaleka ještě neznamená, že nemůžete utrácet. Pro získání potřebné hotovosti během několika minut nemusíte dokonce navštívit ani lichváře nebo odnášet svůj majetek do zastaváren. Stačí jen maličkost – mít možnost čerpat prostředky na běžném účtu i do záporného zůstatku.

Kontokorentní úvěr je jedním ze základních typů krátkodobých úvěrů, které mohou klienti v České republice čerpat. Jedná se o možnost čerpat prostředky z běžného účtu i do záporného zůstatku a nárok na jeho čerpání vzniká klientům na základě uzavření písemné smlouvy s bankou. Klient musí také většinou splnit určité podmínky, které se týkají především pravidelného příchodu peněz na běžný účet a do určitého limitu nebývá požadováno žádné zajištění.

Hlavní výhodou kontokorentního úvěru oproti běžným spotřebitelským úvěrům je to, že jej může klient čerpat na základě uzavření jediné smlouvy několikrát během smluveného období, může přitom úvěr splatit a znovu se dostat na účtu do mínusu a za dodržení stanovených podmínek je smlouva o poskytování kontokorentu každý rok obnovena. U spotřebitelského úvěru by přitom pro každé nové čerpání do mínusu musel uzavírat zdlouhavě novou smlouvu.

Významný rozdíl představuje také způsob splácení úvěru. Pokud hovoříme o kontokorentním úvěru, jedná se vždy striktně o úvěr krátkodobého charakteru, tedy se splatností do jednoho roku. Banky většinou svým klientům nediktují, v jaké periodicitě a jakou částku mají splácet, nemusí se většinou jednat ani o splácení pravidelné. Principem splácení úvěru je to, že je financován průběžně z příjmů, které na účet přicházejí. Proto banky často požadují potvrzení o výši příjmů a to, aby tyto příjmy přicházely na daný běžný účet. Také úvěrový limit bývá stanoven na základě čistých měsíčních příjmů, které na účet klient převádí. Stále častěji je také využíván tzv. scoring klienta, tedy určité standardizované ohodnocení každého klienta z hlediska schopnosti úvěr splácet.

Jaká je nabídka některých českých bank?

Banka Úvěrový rámec Úroková sazba Zvláštní požadavky na majitele účtu GE Capital Bank Bankovní menu až 100 000 Kč 15,00% p.a. čistý měsíční příjem 7000 Kč převáděný na daný účet Česká spořitelna Sporožiro bez ručitele až 55 000 Kč, s ručitelem až 100 000 Kč 14,00% p.a. Komerční banka Ideal konto po třech měsících vedení účtu základní limit 10000 Kč, který se může dále zvyšovat po třech měsících 19,80% p.a. ČSOB Běžný účet až do výše 100 000 Kč* 10,90% p.a.** klient musí vyhovovat požadavkům scoringu Union banka Konto Efekt až 60000 Kč, obecně trojnásobek průměrného měsíčního zůstatku na běžném účtu za poslední tři měsíce 14,50% p.a.

na základě obratu na účtu - limit je stanoven maximálně jako dvojnásobek čistého měsíčního příjmu, který na účet přichází

na základě obratu na účtu a depozita u ČSOB - maximální limit je stanoven jako dvojnásobek čistých příjmů na účtu a je zvýšen o hodnotu depozita uloženého u ČSOB (tedy např. výši termínovaného vkladu, který slouží jako zástava)

* Limit úvěru u ČSOB může být stanoven dvěma způsoby:

** Úroková sazba se skládá ze dvou částí. Tvoří ji jednak úroková marže ve výši 4,5% p.a. a jednak pohyblivá úroková sazba vyhlašovaná bankou, která v současnosti činí 6,4% p.a.

Má možnost čerpání kontokorentního úvěru v rodinných financích své opodstatnění? Zcela jistě ano. Vzhledem k nutnosti splatit tento úvěr do jednoho roku od čerpání sice není předurčen k financování větších rodinných výdajů, ale poslouží především jako dostupný zdroj financování krátkodobých výdajů nižší hodnoty a k překlenutí dočasného nedostatku peněžních prostředků na běžném účtu. Nespornou výhodou je především operativnost a rychlost, se kterou může klient potřebnou hotovost získat a také jednoduché splácení, které se uskutečňuje automaticky z peněz přicházejících na běžný účet. Tím se omezuje i doba, po kterou jsou klientovi banky účtovány úroky z půjčené částky. Výhodnost kontokorentního úvěru už jen podtrhuje krátké srovnání úrokových sazeb z různých druhů půjček, které lze na českém trhu získat.

Využíváte možnosti čerpat kontokorentní úvěr z běžného účtu? Je pro Vás důležitější rychlost získání prostředků, nebo je prvořadým kritériem výše úroků a možnost rozložit splátky do delšího časového období?