Bez personalisty se kvalitní firma neobejde

Pod pojmem personalista se ještě mnohým vybavuje bývalé oddělení PaM (práce a mzdy), které nesmělo chybět v žádném podniku či organizaci. Práce tohoto oddělení bývala v minulosti někdy spojena s podivným prověřováním zaměstnanců a pamětníci na tuto dobu neradi vzpomínají. V současnosti je personalista důležitou součástí chodu podniku a v případě, že je příslušně kvalifikován, může výrazně přispět k jeho prosperitě.

Kdo je to personalista?

Nejběžnějším popisem práce personalisty je zajišťování optimálního stavu pracovních sil v podniku po kvalitativní a kvantitativní stránce. Jeho pracovní náplní je zejména provádění analýz pracovních míst v podniku z hlediska profilu pracovníků. Vyřizuje nábory a připravuje konkurzní řízení.

S personalistou se uchazeči o zaměstnání setkávají jako s prvním pracovníkem při nástupu do nového pracovního poměru. Mezi jeho další povinnosti patří ověřování a hodnocení způsobilosti zaměstnanců při přijímání do zaměstnání, průběh a skončení pracovního poměru a vedení personální evidence. Zpracovává také agendu kolem vzdělávání pracovníků a jejich případných rekvalifikací, spolupracuje se správou sociálního zařízení, s orgány nemocenského pojištění, úřady práce atd.

Kvalifikace personalisty

Pracovník, který vykonává funkci personalisty, by měl mít vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Samozřejmostí by mělo být také jeho absolutorium kurzů v oblasti personálního řízení a personální práce. Výhodou je schopnost rychlého úsudku, znalosti psychologie a vstřícného jednání s lidmi.

Personalista nebo personální agentura?

V případě, že se jedná o firmu s menším počtem zaměstnanců, měl by práci se zaměstnanci zvládnout jeden personalista. Asi by nebylo vhodné, aby šéf firmy tuto práci vykonával sám. Dobrý personalista je odborně erudován a dovede se orientovat v mnohdy složitých situacích při jednání se zaměstnanci a příslušnými institucemi. Například v případě propouštění zaměstnanců musí vědět, za jakých podmínek může být pracovníkovi dána výpověď a kdy to není možné.

S účinností nového zákoníku práce došlo k některým změnám, kterými je třeba se řídit. Může se setkat také s nadstandardními situacemi, k jejichž řešení je třeba mít znalosti z oblasti personalistiky.

Personální audit

Řada firem, které si chtějí udržet svoji konkurenceschopnost, hledá možnosti zlepšení práce s lidskými zdroji prostřednictvím personálního auditu. Je to služba zaměřená na zhodnocení jednotlivých činností s následným návrhem na jejich úpravu, která společnosti přinese efektivnější využití lidských zdrojů.

Navrženými změnami tak může firma dosáhnout pozitivního efektu. Personální audit se zabývá problematikou adaptace, odměňováním pracovníků a jejich dalším vzděláváním.

Audit se skládá ze dvou základních částí.

Tou první je sběr dat, který je prováděn přímo v podniku a trvá zpravidla několik týdnů. Nejběžnější metodou analýzy je strukturované interview. Používají se také psychologické testy, pomocí kterých se zkoumá profesní charakteristika zaměstnanců.

Druhou fází personálního auditu je vyhodnocení zpracovaných dat a vytvoření návrhu změn v jednotlivých oblastech zkoumání. Dodavatelé služeb v oblasti personálního auditu nabízejí také poradenské služby v oblasti náboru, a to včetně mediálního poradenství. Při výběru dodavatele personálního auditu je třeba získat o dodavateli reference – zda je členem profesního sdružení a kdo jsou jeho zákazníci.