Bez pokračujícího oživení kapitálové trhy v roce 2010 neporostou

Začátek minulého roku byl ve znamení poklesů a v meziročním srovnání nebylo příliš obtížné růst. Krachy firem byly doprovázeny poklesem cen komodit i akcií a málo obchodníků věřilo v brzký obrat. Nejhorší obavy se naštěstí nepotvrdily a s koncem zimy se na trhy vrátil růst.

Několikrát mělo dojít v průběhu roku k obratu, avšak hlubší korekce nepřišly. Obchodníci vytrvali ve svých býčích pozicích a pomohli tak k jednomu z největších meziročních růstů v historii. Průmyslové firmy přestaly krachovat, ať už díky záchranným balíčkům či změnou strategie.

Banky začaly splácet miliardy finanční pomoci, které odvrátily bankrot a pomohly jim přestát nejhorší časy. Rok 2009 tak skončil na finančních trzích pozitivně a ani první obchodní dny tohoto roku se nevymykají tomuto sentimentu.

Přestože je dnes nálada podstatně lepší než před rokem, neexistuje jednoznačný názor na další vývoj. Nikdo nemá křišťálovou kouli a pohled do budoucna nám tak zůstává utajen.

Někteří ekonomové se dívají na ekonomický vývoj v tomto roce pozitivně, další však upozorňují na neudržitelnost současného růstu a považují ho pouze za dočasný.

Jeho podstatou a hlavním faktorem je totiž dluh, respektive peníze, které se ve formách různých podpor veřejnému i soukromému rozsypaly do ekonomik. Jejich hlavním účelem je znovu nastartovat hospodářství. Jestliže se to však nepodaří, můžeme se dostat do mnohem horší situace než dnes.

Dalším nebezpečím jsou přísnější regulace kapitálových trhů, které slibují zavést některé země Evropské unie i USA s příslibem lepší ochrany před krizí. Jakákoliv regulace však vždy měla za následek neefektivnost a paradoxně může naopak oživení zpomalit či úplně zastavit.

Na skutečné viníky krize se jaksi pozapomnělo. Dluh se vytlouká novým, ještě vyšším dluhem, monetární expanze ještě větší monetární expanzí a to vše s důvěrou ve státní zásahy, které se už mnohokrát ukázaly jako neefektivní a škodlivé. Dlouhodobé negativní důsledky této politiky jsou nesporné, ovšem v tomto roce se ještě nemusí projevit.

Nebezpečí však v delším období existuje a bude záležet, jak se trhy s tímto dědictvím vypořádají. Stále také existuje nebezpečí skrytých problémů v bankách, či přímo v jednotlivých ekonomikách. Události v Dubaji jsou jasným důkazem toto, že ještě některé skutečnosti mohou zůstávat utajeny.

Výhled na nejbližší období však přes veškerá rizika zůstává optimistický a většina finančních aktiv by alespoň v první polovině roku mohla růst. Očekávání na komoditních trzích jsou v současnosti velmi vysoká. Poptávka Číny a dalších asijských ekonomik po komoditách neklesá, a pokud dolar výrazně neposílí, komodity budou i v nadcházejících měsících na koni.

Akcie však také mají přes svůj růst v roce 2009 stále co nabídnout. V dobách nízkých úrokových sazeb centrálních bank a zároveň dobrých zpráv z ekonomik se jim může dařit ještě více, než se všeobecně předpokládá. Obchodníci však stále nesmí zapomínat na skutečnost, že současné oživení je křehké, postavené na vratkých nohách a další růst kapitálových trhů můžeme očekávat pouze pokud se data z ekonomik budou nadále zlepšovat.