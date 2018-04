Bez soft skills se v práci neobejdete

Člověk, který zvládá soft skills je obvykle současně úspěšný i oblíbený. Jinými slovy, dokáže si zorganizovat nejen práci, ale i svůj život a z pracovního výkonu umí vytěžit to nejlepší.



Do pracovního procesu se jen zřídka dostávají poznatky o tom, jak se správně orientovat v signálech, které vysílá okolí a jak vysílat signály, které pozitivně ovlivní prostředí v němž se tvoří produkt.



Protikladem měkkých dovedností jsou tvrdé dovednosti (Hard skills). Ty jsou založeny na základech dokonalého ovládání vykonávané profese. Tvrdé dovednosti stavějí na tom, co se člověk v cíleném vzdělávacím procesu zaměřeném na zvolenou profesi naučil a co by se měl snažit dalším vzděláváním rozvíjet.

Problematika soft skills zahrnuje: Schopnosti sebepoznání, seberealizace, empatie, sebeovládání, duševní hygieny, komunikace, kreativity, organizace, řízené řešení stresových situací a schopnosti efektivně komunikovat se svým okolím.

Pokud soft skills někomu chybí, je to obvykle tragédie pro celý pracovní tým. Chybějící sebeovládání, podléhání stresu a jejich hrocení, neschopnost soustředění a hromadění chyb – to jsou hlavní nedostatky pracovníka, který nedisponuje soft skills. Takový člověk je strůjcem brždění pracovního výkonu i jeho kvality.

Chronicky stresovaný šéf se soustředí obvykle na to, co je jeho preferencí a doménou (například rychlost procesu, kvalita obalu či úroveň průvodních dokumentů). Jeho pracovní tým se pak ve snaze splnit požadavky šéfa snaží upřednostňovat právě to, co preferuje tento neurotický šéf na úkor celkové snahy o kvalitu výstupu.



Měkké dovednosti často chybí i úředníkům

Zákon sice pamatuje na nutnost jejich školení, ale plošné zlepšení se zatím projevuje jen velmi málo. Jednat s obtížnou protistranou je opravdu velmi náročné, zejména tehdy, kdy se tato strana evidentně nechce domluvit a přichází jen uvolnit své nahromaděné vnitřní napětí nebo přenáší nevyřešené problémy z osobního či rodinného života do profesionálního kontaktu.

Do jisté míry se ale takovému chování protistrany bránit přeci jen dá a hlavně, pracovník, který takovým jednáním musel projít si při ovládání měkkých dovedností neodnáší stres v sobě a dokáže se rychle vrátit do normální pohody, čímž si především chrání své zdraví.



Soft skills nelze zvládat bez účasti a podpory odborníků na psychologii. Existují semináře, které za použití videotechniky dokáží ukázat základní prvky a schopnosti účastníků zvládat simulované situace. Součástí je i jistá forma sebepoznání a sebeprezentace.



Zesilování konkurenčního prostředí vyžaduje stále kvalitnější zázemí. Posilování schopností jedinců v týmu prostřednictvím zvládání měkkých dovedností je jednou ze silných zbraní nejen v boji s konkurencí, ale i v boji o vlastní zdraví a únosné prostředí v němž všichni žijeme.