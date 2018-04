Bez vizitky ani krok aneb jak ji správně předat

Vizitka, nebo chcete-li navštívenka není pouhým kouskem tvrdého papíru s informacemi o vás a vaší firmě, kterou jste nafasovali, abyste si ji vložili do peněženky a čas od času se jí pochlubili přátelům, jakou firmu vlastníte, popř. jak vysokou funkci v dané firmě zastáváte. Vizitka je často součástí představovacího procesu, funguje jako účinný připomínač. Jen ji musíte umět včas a elegantně použít.

Opomeňme osobní (soukromé) vizitky, které mají svá specifika a nejsou v Česku příliš používané. Věnujme se rovnou nejpoužívanějšímu typu vizitek – vizitkám pracovním, firemním.

Se vzhledem raději neexperimantujte

Podívejme se nejprve na to, jak by taková vizitka měla vypadat. Těžko se dá obecně poradit, zda by měla mít bílou, nebo červenou barvu, jaký povrch by měl mít papír vizitky apod. Důležité je, aby vizitka celým svým vzhledem (materiál, barva, logo, množství informací) odrážela charakter společnosti, popřípadě jejího držitele.

Zatímco pracovník ve státní správě si nemůže vzhledem k úřadu, který reprezentuje, dovolit používat modro-zelenou vizitku, například v případě majitele či manažera reklamní agentury může výstřední pestrobarevná vizitka být tou pravou. Takovou, která charakterizuje cíle firmy, její dynamičnost, pestrost škály služeb, kterou dokáže poskytnout. A právě tak by to mělo být. Vzhled vizitky napovídá, co je vaše firma zač.

Nezapomínejte také na vizitce udat dostatečné informace, aby vás nový partner, případně zákazník mohl kontaktovat dle svých potřeb a dispozic. Klasické informace udávané na vizitce jsou pak vedle jména a adresy sídla, nebo pobočky firmy ještě telefonní číslo (čísla), mailová adresa apod. Komunikujete-li se zahraničními partnery (zákazníky) zvažte, zda by pro vás nebyla vhodným řešením oboustranná vizitka, kdy z jedné strany bude česká a z druhé cizojazyčná verze (volba jazyka záleží na zacílení vašich obchodních záměrů). Samozřejmě můžete zvolit i samostatné verze vizitek jednotlivých dle jazyků.

Vzhled nové vizitky je dobré důkladně zvážit, nejlépe konzultovat s firmou, která vizitky produkuje, popřípadě s firmou, která se zabývá image firmy. Vyplatí se totiž na výrobu správných vizitek vynaložit o něco více peněz, než nesprávným vzezřením vizitky odrazovat jak obchodní partnery, tak zákazníky. Zdá se vám takové tvrzení přehnané? Vůbec ne.

Jak ji předat

Nejčastější moment, kdy předáváme vizitku, je v souvislosti s představováním se jiné osobě. Pro tento moment je třeba mít vizitku připravenu, a to v perfektním stavu. Zašpiněná nebo zohýbaná vizitka o vás, případně o vaší společnosti okamžitě negativně vypovídá. Je vhodné mít vizitky ve speciálním – například kovovém, nebo koženém pouzdře. Nevypadá dobře, když vizitku začnete „lovit“ v aktovce, nebo peněžence.

Předání vizitky následuje po pozdravu a podání ruky, předáním vizitky do ruky druhé osoby. Nepokládejte ji na stůl, vedle kterého, nebo za kterým druhá osoba stojí. Pokud naopak vy přijímáte vizitku, poděkujte za ni a rovněž ji uložte do připraveného pouzdra. Ale ne okamžitě…před uložením si ji dobře prohlédněte, může vám pomoci si zapamatovat jméno osoby, od které jste ji dostali, stejně jako firmy, kterou zastupuje. Také vám může usnadnit výslovnost jména firmy či daného člověka, kterému jste při představování nerozuměli.

Osobní předání není jediný správný moment pro vizitky

Určitě vás napadne alespoň jedna situace, kdy jste vizitku předali, a to ne cestou z ruky do ruky. Nejklasičtější jsou patrně gratulace, přání, blahopřání, jako například novoročenka. K unifikované novoročence, kterou rozesíláte obchodním partnerům, můžete svou navštívenku připojit a tím se adresátovi připomenout. Také poděkování lze vyjádřit vizitkou, připojenou například ke květině, nebo lahvi vína.

Jdete-li navštívit obchodního partnera, nebo třeba významného státního úředníka, můžete též předat vizitku při svém příchodu prostřednictvím jeho sekretářky, která vás předáním vizitky uvede.