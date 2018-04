Bez znalosti cizích řečí se neobejdete

Lékaře i sestry, kteří se chtějí ucházet o pracovní místo v cizině, čeká administrativně i časově náročný proces uznání praxe a dosaženého vzdělání. V průběhu řízení kandidáti prokazují i své kompetence pracovat a komunikovat v daném oboru a jazykovém prostředí.

Mezinárodní jazykové zkoušky

Pro práci v zahraničí jsou vhodné mezinárodní jazykové zkoušky. Státní zkoušky, které jste složili v Česku, vám zaměstnavatel nemusí uznat. V anglicky mluvících zemích se uplatňují dva hlavní systémy testů, v nichž se ověřují jazykové znalosti uchazečů.

Vedle obecně rozšířeného britského systému cambridžských zkoušek ESOL jsou tu ještě zkoušky TOEFL, které požadují zaměstnavatelé ve Spojených státech, případně pobočky amerických společností jinde ve světě. Ti, kteří mají zájem o práci ve Spojených státech, mohou navíc očekávat specializovaný doplňkový test mluvené angličtiny TSE.

Zatímco zkoušky TOEFL pod patronací Fulbrightovy komise je možné složit prakticky kterýkoli pracovní den, cambridžské zkoušky probíhají pouze ve třech termínech. Jejich garantem je v Česku Britská rada. Přípravné kurzy k britským zkouškám ESOL jsou již pevnou součástí nabídky většiny jazykových škol. Na zkoušky TOEFL je nutné se připravit individuálně nebo v rámci firemních kurzů.

Celoživotní vzdělávání je nutné

Bez znalosti angličtiny se však neobejdou ani zdravotníci v Česku. Celoživotní vzdělávání je pro ně nezbytností a většina odborné literatury vychází právě anglicky. Rychlý rozvoj v jednotlivých oborech vylučuje možnost sledovat aktuální dění v oboru pouze v českých zdrojích. Znalost cizího jazyka je pro lékaře i sestry větších zdravotních zařízení důležitá i v běžném denním provozu.



Jazykové školy na lékaře ve své nabídce služeb pamatují. „Lékaři požadují zajištění odborných jazykových seminářů, ve kterých je výuka rozšířena o slovní zásobu a frazeologii z jejich oboru,“ vysvětluje ředitel pražského Institutu jazykového vzdělávání Martin Podhorský. „Častými klienty jsou i pracovníci farmacie.“

I němčina se hodí

Jenom s angličtinou dnes lékaři a sestry nevystačí. Zejména německy mluvící turisté stále častěji vyhledávají česká zdravotnická zařízení, a to nejen při akutním zhoršení zdravotního stavu, ale i z ekonomických důvodů. „Zdravotní turistika“ však funguje i jinak. Část zdravotních sester odjíždí do Rakouska a Německa za lepšími pracovními podmínkami a novými zkušenostmi.

Před takovou cestou je vhodné složit jazykovou zkoušku alespoň na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Ten, kdo se chystá do Rakouska, by se měl zaměřit například na zkoušku ÖSD Mittelstuffe, kterou pořádá Rakouský institut. ÖSD je mezinárodně uznávaný Rakouský jazykový diplom z německého jazyka (Das österreichische Sprachdiplom Deutsch). V Německu se lépe uplatníte s certifikátem Zentrale MittelstuFenprüfung, který získáte absolvováním zkoušky v Goethe Institutu. Německé i rakouské zkoušky probíhají třikrát do roka. Kromě víkendových intenzivních kurzů Rakouského institutu jsou studenti při přípravě na tyto zkoušky odkázáni na individuální výuku, kterou najdou v širší nabídce služeb zavedených jazykových škol.