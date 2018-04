Bezdotykové platby: revoluce platebních karet

Bylo jen otázkou času, kdy se bezdotykové čipové karty, které se ve světě osvědčily například při placení v telefonních automatech, v automatech na občerstvení či v městské hromadné dopravě, projeví v oblasti klasických platebních karet, určených především k platbě v obchodní síti a k výběrům z bankomatů. Proč? Jednoduše proto, že bezdotykové platby slibují především rychlost srovnatelnou s platbami v hotovosti a větší pohodlí (rozšíření bezhotovostních plateb na platby na parkovištích, v autobusech apod.). Velice specifický je stupeň bezpečnosti těchto karet. Ačkoli se zdají být bezpečnější z toho důvodu, že je prakticky nedostane do ruky nikdo jiný než jejich majitel, je vysoké riziko, že budou snadno zneužity v případě jejich ztráty či krádeže, neboť v případě plateb nevyžadují autorizaci. Právě autorizace (zadání PINu) totiž způsobuje prodloužení celé transakce, což by bylo v případě bezkontaktních platebních karet kontraproduktivní.

Jaký je princip bezdotykových platebních karet? Samotný přenos informací z karty funguje prakticky na stejném principu jako dosud (přenášená data jsou totožná). Rozdíl je v tom, že zákazník již nebude muset dát kartu do ruky prodejci, který ji projede čtečkou, nýbrž ji sám přiblíží k platebnímu terminálu. Platební karta bude pro tento účel vybavena kromě magnetického proužku také speciálním čipem, který bude schopen data vysílat a současně také přijímat. Jak daleko jsou v oblasti bezkontaktních plateb systémy MasterCard a VISA?

M asterCard v USA triumfoval

Právě společnost MasterCard představila výsledky praktického testování svého systému bezkontaktních plateb MasterCard PayPass, které proběhly v minulých devíti měsících v americkém Orlandu. Jak test dopadl? Zkoušky, kterých se zúčastnilo více než 16 000 držitelů karet a 60 maloobchodních prodejních míst (McDonald‘s, čerpací stanice, multikina, hlídaná parkoviště apod.), přinesly zásadní výsledky nejen pro držitele karet, ale také z pohledu prodejců.

V prvé řadě se potvrdilo, že bezkontaktní platby přinášejí značné časové úspory (například v restauracích McDonald’s se doba nákupu zkrátila o více než 15 sekund), což je velice pozitivní výsledek nejen z pohledu klientů, ale také například z pohledu některých prodejců, kteří mají díky časové úspoře možnost uspokojit větší množství zákazníků než dosud s menšími nároky na obsluhu. Krom toho se příznivá odezva držitelů testovaných karet (ti chválili nejen rychlost a pohodlí, ale i větší pocit bezpečí v podobě odbourání zapůjčení karty do rukou prodejce) projevila v nárůstu počtu a objemu uskutečněných transakcí.

Bylo by ovšem chybou se domnívat, že se bezdotykové platby zastaví pouze na bázi platební karty. MasterCard pracuje (a dokonce již i testuje) také na začlenění bezkontaktní technologie PayPass do mobilních telefonů, což je integrace, kterou díky rozšíření mobilních telefonů jistě ocení drtivá většina klientů.

V ISA sází na zkušenost v Asii

Rovněž společnost VISA se pustila do zavádění bezdotykových plateb, a to hned v několika krocích. Jako nejvýznamnější cílovou oblast pro bezdotykové platby vnímá VISA hromadnou dopravu. Právě pro platby v tomto odvětví, kde se zájem o platby bezdotykovými kartami projevil nejvíce v metru a autobusech, vydala VISA od roku 2001 již více než 200 milionů „jízdenkových“ platebních karet, a to především v Asijských státech – Jižní Koree (20 mil. karet), Číně (7 mil. karet) a Japonsku (5,5 mil. vydaných karet). Poslední ze zmíněných zemí – Japonsko – je specifické tím, že vedle klasické plastové karty mohou zákazníci získat bezdotykový čip také v podobě speciálních náramkových hodinek.





Od karet, které byly určené pouze pro platby v hromadných dopravních prostředcích, a které si právem získaly velkou oblibu, se VISA odrazila k vydávání tzv. multifunkčních platebních karet, kterých od roku 2001 vydala více než 1 milion. V tomto případě se jedná o platební kartu, která kromě funkcí klasické debetní (případně kreditní) platební karty, slouží jako elektronická peněženka , dále ji lze využít k bezdotykovým platbám v prostředcích hromadné dopravy a navíc ještě slouží jako identifikační karta pro vybranou partnerskou společnost. Veškeré vlastnosti karty přitom záleží pouze na vydavateli karty. Ten si totiž může určit, v jakém rozsahu bude příslušná karta bezkontaktní, či jakými službami bude disponovat.

Podobně jako MasterCard přikročila VISA také k implementaci bezkontaktních čipů do mobilních telefonů, a to ve spolupráci s výrobci mobilních telefonů značek Motorola, Samsung a LG. Platební čip je kompatibilní se SIM kartou a přenos dat do a z platebního terminálu bude uskutečňován přes infraport telefonu. Mobilní telefony ovšem budou muset být k platebním transakcím uzpůsobeny speciálním softwarem.

C o bude s EMV čipem?

Určitě vás napadá otázka, jak to bude s čipem s technologií EMV, který naše banky v současnosti implementují do nově vydávaných karet. Ohřeje se u nás pouze chvíli, aby byl vzápětí nahrazen modernější bezdotykovou verzí? Tak to určitě ne. Karty se současnou technologií EMV u nás budou hrát ještě nějaký čas významnou roli, neboť odpovídají požadavkům na bezpečnost (například potvrzování transakce číslem PIN podstatně prodlužuje její délku), jež jsou právě v Evropě extrémně vysoké. Nejpravděpodobnější je proto vize, že až některá z tuzemských bank projeví zájem o vydávání bezkontaktních karet ve spojení s určitými službami, budou na našem trhu existovat současně obě varianty čipů.